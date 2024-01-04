Кедми: Единственный выход России - дойти до Днепра

14:14 07.01.2024

Елена Острякова



Если не сместить границу на запад, украинские атаки вглубь российской территории будут продолжаться.



Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"С моей точки зрения, неважно, чем закончится конфликт. Если Россия не добьется географического обеспечения безопасности своих территорий, они будут подвергаться обстрелам и диверсиям постоянно. Если граница между Украиной и Россией в районе Белгородской области будет такая же, как и сегодня, это будет постоянное явление. Радиус и глубина этих атак будут только увеличиваться до Москвы", – сказал Кедми.



Он пояснил, что географическим обеспечением безопасности России станет выход к берегам Днепра.



"Поэтому у России единственный выход - дойти до Днепра. Пока российские войска не займут всю левобережную Украину хотя бы до Кременчуга включительно, их города будут под огнем украинских артиллерии, ракет. Диверсанты - это другое дело", – сказал Кедми.