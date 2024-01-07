В Казахстане обсуждают проблему гибели 600 лебедей на озере Караколь

14:39 07.01.2024

Из 600 погибших в Актау лебедей 90 % молодые особи

07 января 2024



Алина Есеналина



В Актау количество погибших на озере Караколь лебедей-шипунов уже превысило 600 особей, передает Orda.kz.



Проблему массовой гибели лебедей обсудили на совещании в акимате Мангистауской области.



