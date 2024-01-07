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|В Казахстане обсуждают проблему гибели 600 лебедей на озере Караколь
14:39 07.01.2024
Из 600 погибших в Актау лебедей 90 % молодые особи
07 января 2024
Алина Есеналина
В Актау количество погибших на озере Караколь лебедей-шипунов уже превысило 600 особей, передает Orda.kz.
Проблему массовой гибели лебедей обсудили на совещании в акимате Мангистауской области.
"Для изучения причин массового падежа птиц на озере Караколь в Актау будут направлены орнитологи Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана", - заявили в акимате.
Как сообщил руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов первое уведомление о гибели лебедей на озере Караколь поступило 21 декабря 2023.
"Мы связались со специалистами из Национального референтного центра по ветеринарии и с экспертами из Института микробиологии и вирусологии. Они направили специалистов для взятия проб тушек лебедей с целью проведения обследования. На данный момент мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 % погибших лебедей - молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований", - рассказал Досатов.
Как напомнили в акимате, судя по первичным анализам, лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом.
"Из предварительных данных следует, что массовая гибель лебедей на озере Караколь была вызвана вспышкой птичьего гриппа, также известного как грипп птиц. Был обнаружен азиатский штамм H5N1. Этот вирус менее заразен для людей, больше влияя на птиц, при этом другие животные переносят его без симптомов", - сообщил руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Темирбек Нуртазин.
Как он добавил, в прошлом году в угрожаемой зоне было вакцинировано 6 тыс. голов домашней птицы. А три птицеводческих хозяйства отказались от прививок, ссылаясь на то, что у них закрытый тип содержания.
По словам Нуртазина, ветеринары области ежедневно мониторят эпизоотическую ситуацию среди домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев заявил, что ситуация с гибелью птиц вызывает вопросы относительно причин этой массовой заболеваемости.
"Экологи и компетентные специалисты должны вместе найти источник проблемы и принять меры по предотвращению возможного распространения явления", - поручил Нурлан Ногаев.
Озеро Караколь включено в число охраняемых орнитологических мест Казахстана, является местом зимовки и отдыха десятков тысяч птиц. За год озеро Караколь посещает более 80 видов перелетных птиц, в числе которых лебеди и беркуты. На этом водно-болотном угодье в разные сезоны года обитает до 175 видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе 21 вид птиц, занесенных в Красную книгу Казахстана.