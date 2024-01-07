Подмосковный Климовск, возможно, подключат к теплу. С губера Воробьева - как с гуся вода...

21:11 07.01.2024 Бастрыкин занялся отсутствием тепла в населенных пунктах Московской области

Алексей Иванов



Утром 6 января стало известно, что в Подольском городском округе Московской области введен режим ЧС.



За два дня до этого появились сообщения об отключении отопления в 179 домах жилых домах Климовска (микрорайон г. Подольска, ранее город областного подчинения). Причина - прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" (Климовский специализированный патронный завод им. Ю. В. Андропова, режимное предприятие). Власти рапортовали об устранении течи, обещали, что тепло в дома скоро вернется, но...



Тридцатичетырехлетний глава округа Григорий Артамонов (секретарь местного отделения партии "Единая Россия", уроженец Ташкента, экс-вице-мэр г. Сочи, экс-замглавы администрации городского округа Химки по промышленности и инвестиционной политике, бывший глава городского округа Чехов, экс-первый замгендиректора ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управделами Президента РФ) написал в своем Telegram: "Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части мкр. Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера. Такое решение приняли совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа, МЧС. Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Напоминаю, что по этому номеру телефона жители могут обратиться к сотрудникам УК и оставить заявку на получение одеяла или для обследования батарей в квартирах:

📞 +7-965-389-20-59.

Также можно воспользоваться пунктами обогрева, которые расположены в мкр. Климовск:

◾️ Гимназия им. Подольских курсантов по адресу ул. Революции.

◾️ ДК "Машиностроитель"".



Позже Артамонов докладывал, что "специалистам удалось стабилизировать работу котельной "КСПЗ"". Еще позднее, вечером 6 января, утверждал, что аварии на магистралях "локализованы".



Проблема касается далеко не только Подольска, естественно. Во множестве местных чатов различных районов Подмосковья жители возмущаются, выкладывают фотографии, демонстрирующие последствия отключения отопления. Тут же, конечно, подсуетились провокаторы с антигосударственными призывами; на теме спекулируют всевозможные собчачки.



В результате ситуацией занялся председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.



Заявление Следкома:

"В СМИ и социальных медиа продолжают публиковаться новые сообщения о фактах нарушения прав потребителей энергоресурсов в Московской области. Ранее глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов (ст. 215.1 УК РФ). Кроме того, ГСУ СК России по Московской области организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. Вместе с тем в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. незамедлительно проверить все сообщения о нарушениях прав граждан и дать правовую оценку действиям ответственных должных лиц. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства".



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Как россиянам достучаться до небес власти - хроника замерзающего Подольска

Дмитрий Журавлев: Стрелять каждого десятого чиновника - это тоже наказание, но вряд ли оно снизит коррупцию

Павел Еськов Павел Еськов

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На фото: сотрудник аварийной службы микрорайона Климовск во время устранения последствий аварии, в результате которой без отопления остались жители микрорайона, Подольск

На фото: сотрудник аварийной службы микрорайона Климовск во время устранения последствий аварии, в результате которой без отопления остались жители микрорайона, Подольск (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

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Дмитрий Журавлев

https://svpressa.ru/politic/article/400652/

7.01.2024



"Судьбоносный", как его называют наши пропагандисты, 2024-й, год выборов, для жителей самого ближайшего Подмосковья начался, скажем прямо, не очень весело.



Как ранее писала "Свободная Пресса", в Подольске был введен режим "чрезвычайной ситуации локального характера". Причина - продолжительное отсутствие отопления в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск.



Авария произошла утром 4 января. Правда, к вечеру глава городского округа Григорий Артамонов в социальной сети Telegram сообщил, что ситуация взята под контроль, неполадки в котельной ликвидированы. "ЧС локального характера, - зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта, при этом количество пострадавших (людей, погибших или получивших ущерб здоровью) не более десяти человек, либо размер материального ущерба (размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь) составляет не более 240 тысяч рублей", - пояснил градоначальник.



Но ни 4, ни 5, ни даже 6 января тепло в домах так и не появилось. Более того, в домах пропала даже электроэнергия.



В комментариях в социальных сетях люди писали, что локальный характер переходит в реальную чрезвычайную ситуацию. "Более трех суток 21 тысяча жителей микрорайона Климовск городского округа. Подольск находятся в домах без тепла и горячей воды, в части города отключено электричество. В домах полопались трубы и батареи. На улице температура минус 22, помещения промерзли", - отмечают граждане.



Реакция губернатора Московской области Андрея Воробьева последовала лишь утром 7 января, сообщившего в своем Telegram-канале, что для ликвидации последствий аварии привлекли предприятия из других районов. "Мы бросили все силы и средства, чтобы как можно скорее решить проблему и подать тепло во все квартиры микрорайона. Понимаем всю сложность ситуации. Преодоление последствий аварии - сейчас абсолютный приоритет. Делаем все возможное", - написал он.



Вместе с тем, общаясь с руководителем Института региональных проблем, доцентом Финансового университета при правительстве России Дмитрием Журавлевым, "Свободная Пресса" напомнила собеседнику, что еще в 2018 году на обновление котельной, расположенной на территории "Климовского специализированного патронного завода" ("КСПЗ"), снабжающей теплом значительную часть микрорайона, было выделено 29 миллионов рублей, которые, согласно информации РИА МО, были успешно освоены в 2019-м.



- Коррупция всегда была и всегда будет. Мы можем ее снизить, не просто усилив наказание, а усилив способность выявлять. Стрелять каждого десятого чиновника - это тоже наказание, но вряд ли это снизит коррупцию. Наоборот, будут больше воровать, чтобы детям осталось.



Здесь важен именно механизм выявления.



Да, Общественная палата постоянно борется за общественный контроль. Но если механизм выявления идет только сверху, это, безусловно, может работать, но это очень сложная система - тогда нужен троекратный контроль за контролерами, и пределов этому нет: полиция по контролю за полицией, а потом полиция по контролю за полицией, контролирующей полицию. То есть - так бесконечно.



"СП": А как же контроль "снизу"?



- Контроль снизу будет эффективен лишь в том случае, если сигналы, идущие снизу, кто-то будет улавливать, если кто-то будет реагировать.



"СП": Почему же наши власти не слышат сигналы от народа?



- Бывает, что и слышат, но все зависит от личности. Однако системная проблема в том, что любой, даже выбранный, начальник сначала становится исполняющим обязанности, поэтому для него его "начальственность" зависит не от избирателей - даже если он избирается, даже если выборы проходят честно. Но их совсем не обязательно даже подтасовывать - выбирать-то вы все равно будете из кандидатур, предложенных начальством, тех самых исполняющих обязанности.



Поэтому любой начальник видит источник своей власти не в людях, даже если он избирался, а в вышестоящей власти: мол, я, как глава района, или глава города, отчитываюсь перед губернатором, а губернатор - перед президентом.



"СП": Ситуация в Климовске начала разрешаться после того, как приехали бригады телевидения…



- Не удивительно: телевидение мониторится высшей властью. Конечно, не лично Владимиром Путиным, который сидит и смотрит, а его аппаратом - там обзоры готовят. И, естественно, никто не захотел доводить скандал до уровня высшей власти, потому что тогда могут наказать, и даже больно.



А если снизу - возможно, ваше обращение примут, даже, может, попытаются что-то сделать, или не попытаются - все в зависимости от возможностей и настроения на праздники. Но судьба чиновника от наших обращений не зависит никак. А вот если в это вклинится высшая власть - тогда могут полететь погоны, вылететь кресла из-под сидалищ, а это уже страшно.



Потому-то они реагируют лишь на то, что реально может повлиять на их судьбы. А на то, что повлиять не может - они не реагируют.



"СП": В течение нескольких этих дней я сам обзванивал кучу самых разных телефонов. Признаюсь, дозвонился до одного служебного номера, но мне сказали: а что вы сюда звоните? Это рабочий телефон! Я отвечаю, что, мол, я и звоню по служебному вопросу, а вовсе не на тортик собираюсь приглашать, однако, в ответ услышал, что они на вопросы не отвечают и бросили трубку. Это была ситуация еще 3 января, то есть, когда еще не было шумихи в СМИ. А все последующие дни телефоны либо не отвечали, либо были заняты…



- Естественно, на местах так и реагируют, потому что высшая политическая власть задумывается о реальных последствиях своих действий. А внизу, как правило, считают: если мной начальник доволен, то все хорошо.



Уверен, что где-нибудь на уровне Дмитрия Пескова вам бы ответили менее хамски, может, даже вежливо бы ответили. А вот на уровне района никто так отвечать не будет. Как та советская продавщица говорила - вас тут много, а я одна.



PostScript



В домах Климовска после трехдневного перерыва начало поступать тепло, появился свет. Правда, пока еще не везде, но, как обещал Андрей Воробьев, до конца дня проблемы будут ликвидированы повсеместно.



Можно ставить точку. Да только остаются вопросы.



Что у жителей микрорайона будет с платежками за отопление? С учетом, что многим пришлось пользоваться вынужденно пользоваться электрообогревателями, что будет с платежками за свет?



И, самое главное, когда же россияне смогут реально достучаться до небес властей, чтобы с ними поступали по-человечески? - Впрочем, боюсь, на этот вопрос ответа нет и не будет… Источник - zavtra.ru

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