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|В госучреждениях Туркменистана сокращают больше сотрудников, чем требуется, чтобы потом нанять новых за взятки
00:01 08.01.2024
В начале года в государственных предприятиях и учреждениях объявлено о сокращении штатов. В том числе сокращение сотрудников предстоит в государственных концернах "Туркменгаз" и "Туркменнефть", в агентстве "Туркмендемиреллары" ("Туркменские железные дороги"), а также офисных работников в строительной и медицинской отраслях.
Подобные сокращения проводятся время от времени в целях оптимизации расходов и экономии бюджетных средств.
Указанием о сокращении штатов в собственных целях пытаются воспользоваться руководители ведомств. Дело в том, что в стране высокий уровень безработицы и почти всегда за устройство на работу необходимо заплатить взятку руководству учреждения.
Главы предприятий сокращают больше людей, чем предписано, а затем на освободившиеся места нанимают либо родственников, либо других людей за взятку.
После сокращений работа уволенных сотрудников ложится на плечи их коллег, хотя зарплата остается на том же уровне. Жаловаться большинство работников госпредприятий не рискуют, так как плохое отношение со стороны начальства может привести к тому, что в следующий раз сократят недовольного работника.