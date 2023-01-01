2024 год: планета в выборах, - Вл.Овчинский

00:15 08.01.2024 2024 год: планета в выборах

как это повлияет на международную и национальную безопасность



Владимир Овчинский

Юрий Жданов



Выборы в США и на Тайване все последние месяцы ушедшего 2023 были в заголовках крупнейших мировых изданий. Но, наступивший 2024 год – это вообще год планетарных выборов. Как они могут повлиять на международную и национальную безопасность?



1. Выборы в "многоматричном мире"



Обозреватель британского издания The New European Энди Оуэн в статье "2024: Год опасной жизни" (03.01.2024) пишет, что "в 2024 году более половины населения планеты, в том числе в крупнейших странах мира, включая США, Индию, Великобританию и ЕС, примут участие в голосовании. В то же время международный порядок, основанный на правилах, существующий с 1945 года, будет продолжать распадаться".



Автор отмечает, что в последние месяцы многие политики заявляли, что мы движемся в многополярный мир, в котором государства группируются вокруг трех или более глобальных держав, мотивированных выживанием и взаимными интересами. Но, считает Оуэн, это чрезмерное упрощение. "Лучшее описание – это "многоматричный" мир, который описывает отношения, которые государства развивают с разными партнерами. Но часто эти партнеры не разделяют их ценности, в вопросах безопасности, торговли и энергетики. На протяжении всей истории переходные периоды создавали неопределенность и насилие – этот период вряд ли будет другим. Грядущие выборы только усилят чувство неопределенности".



"После шокирующего успеха антииммигрантских националистов в Нидерландах крайне правые, вероятно, добьются большего успеха, особенно в марте в Португалии, на выборах в Европейский парламент в июне и в Австрии в сентябре 2024 года. Успех популистских партий является признаком политической раздробленности, широкомасштабного недовольства политическим истеблишментом и показателем того, что избиратели восприимчивы к упрощенным, эмоционально мотивированным посланиям.



Основные партии будут продолжать использовать крайне правую и крайне левую политику, особенно в вопросах иммиграции, в попытке вернуть избирателей, поскольку кризис стоимости жизни, вызванный Covid, войной на Украине и экономическим неравенством, сохраняется".



В Сахеле повышение температуры (в 1,5 раза быстрее, чем в среднем по миру) и политическая нестабильность могут потенциально повлиять на выборы в Европе. Перевороты в Мали и Буркина-Фасо в 2022 году и в Нигере в 2023 году усилили политическую нестабильность в регионе, который уже борется с исламистскими повстанцами. Уменьшение земельных и водных ресурсов привело к участившимся столкновениям – нанесение ударов по водным системам в конфликтах стало привычной тактикой".



"Войны на Ближнем Востоке и в Украине могут увеличить миграционный поток, вызвав такой же хаос летом 2015 года, что, в свою очередь, сыграет на руку крайне правым партиям и потенциально повлияет на результаты выборов.



Иммиграционная политика, направленная на то, чтобы остановить суда, пересекающие Ла-Манш, но не учитывающая последствий изменения климата, политической нестабильности и терроризма в странах происхождения этих мигрантов, не увенчается успехом".



POLITICO в статье "Глобальные выборы, за которыми Вашингтон должен наблюдать в 2024 году" (01.01.2023) пишет:



"2024 год будет годом крупнейших выборов в истории, более 60 стран, представляющих половину населения мира - около 4 миллиардов человек, - проведут региональные, законодательные и президентские выборы, которые, похоже, приведут к потрясению политических институтов и усилению геополитической напряженности.



В то время как Соединенные Штаты смотрят вглубь себя, готовясь к вероятному противостоянию между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, другие страны также готовятся к возможным отстранениям действующих президентов, шумным общественным протестам и популистским движениям, которые могут дестабилизировать более крупные регионы.



В Африке выборы в Сенегале, Южной Африке, Мали и Чаде могут определить траекторию развития многосторонних институтов на всем континенте.



Мексика проводит голосование, которое может повлиять на сотрудничество в критически важных вопросах торговли и чреватых проблемами безопасности границ с США.



Необычайный урожай выборов также поднимает вопросы о новых технологиях и дезинформации в Интернете, что создает нагрузку на кибербезопасность и усилия социальных сетей по снижению рисков манипулирования.



Выборы, определяющие демократию в Африке



Выборы пройдут более чем в дюжине стран Африки, в том числе среди ведущих членов континентальных миротворческих и экономических организаций, а также в странах, где в последние годы военные свергли демократически избранные правительства в результате переворотов.



Результаты этих выборов повлияют на назревающую борьбу между зарубежными странами за влияние на континенте, в которой Соединенные Штаты и их западные союзники соперничают за роль противовеса российскому и китайскому инвестиционному партнерству и партнерству в области безопасности.



Правящие партии Сенегала и Южной Африки надеются сохранить власть, но сталкиваются с жесткой борьбой со стороны оппозиционных групп. Обе страны являются влиятельными голосами в Африканском Союзе, а Сенегал является одной из ведущих стран Экономического сообщества западноафриканских государств, организаций, которые имеют значительное влияние на региональные приоритеты, такие как торговая интеграция, политика безопасности и права человека. Сенегал и Южная Африка имеют вес на континенте как более экономически процветающие и политически стабильные страны, помогая формировать континентальную торговлю и политическую интеграцию.



Выборы в Южной Африке также будут иметь экономическое значение: правящая партия АНК установила торговые и инвестиционные связи с Китаем и Россией в рамках альянса БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).



Мали и Чад, каждый из которых находился под военным правлением после переворотов последних трех лет, заявили, что проведут президентские выборы в 2024 году. Хунта Мали первоначально назначила февраль для голосования, но отложила его, а даты выборов в Чаде были изменены, но еще не объявлены.



Если эти выборы состоятся, что далеко не наверняка, это может побудить другие африканские страны, которые также пережили недавние перевороты, вернуться к демократическому правлению, включая Нигер, Габон и Судан. Если они этого не сделают, это подорвет многолетние усилия ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению гражданского правления в этих странах и подорвет легитимность двух организаций.



Выборы в Иране



Выборы в Иране для заполнения мест в Меджлисе 1 марта станут первым голосованием в стране с тех пор, как в 2022 году Исламскую Республику охватили массовые демонстрации после смерти молодой женщины, которая была задержана якобы за несоблюдение государственных правил по надлежащей одежде. Спорные результаты выборов в прошлом разжигали пламя инакомыслия в Иране, включая протесты Зеленого движения 2009 года, которые в то время считались крупнейшими демонстрациями со времен революции 1979 года.



Напряженный субконтинент: Пакистан и Индия



И Пакистан, и Индия приближаются к спорным выборам, победители которых могут изменить международные отношения, изменив динамику в стратегическом Индо-Тихоокеанском регионе, где, как и в Африке, США и их союзники надеются укрепить связи в качестве оплота против китайского и российского влияния.



Индия собирается провести всеобщие выборы в период с апреля по май, на которых партия премьер-министра Нарендры Моди "Бхаратия Джаната", как ожидается, сохранит свое большинство, если не получит места, в Лок Сабхе. Но оппозиционные партии Индии обвиняют Моди в подрыве демократических институтов страны, заключении в тюрьму и запугивании журналистов, а также в использовании государственных следственных органов для преследования политических оппонентов. Они также обвиняют БДП в санкционировании и потворстве насилию против мусульманского меньшинства Индии и в продвижении Хиндутвы, школы индуистской националистической мысли, которая хочет укрепить индуистскую гегемонию в Индии.



Моди и его союзники заявили, что действия индийского правительства против журналистов и активистов необходимы для борьбы с "терроризмом" со стороны исламистских и маоистских группировок.



Тем временем Пакистан все еще борется с последствиями свержения премьер-министра-популиста Имрана Хана. Хан, знаменитый игрок в крикет, был впервые избран в 2018 году и способствовал улучшению связей с Индией и Китаем. Он был отстранен от должности в апреле 2022 года после провала вотума недоверия и арестован в мае 2023 года по обвинению в коррупции, что вызвало тогда массовые протесты и продолжает волновать южноазиатскую страну. Парламент Пакистана был распущен в августе 2023 года перед ожидаемыми выборами в ноябре 2023 года. Однако спор по поводу границ некоторых избирательных округов побудил избирательную комиссию Пакистана отложить всеобщие выборы до февраля 2024 года.



Новые строгие законы о социальных сетях станут фактором в кампаниях обеих стран после того, как в последние годы каждая из них попыталась обуздать платформы под эгидой борьбы с дезинформацией, что вызвало опасения цензуры со стороны некоторых оппозиционных сил.



Мексика



Мексика направляется на избирательные участки 2 июня, на президентские выборы, которые могут иметь серьезные последствия для сотрудничества с Вашингтоном по пограничным вопросам, торговле и более широкой политике в отношении остальной части Латинской Америки.



Срок полномочий действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора ограничен, но он надеется расширить влияние популистской левой партии Морена, которую он основал. При Лопесе Обрадоре Мексика регулярно вела жесткую игру с администрациями Трампа и Байдена по вопросам безопасности границ и торговли.



Кандидатом Морены и нынешним лидером на выборах является бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, ученый по образованию и близкий последователь экономического популизма Лопеса Обрадора. Ожидается, что она продолжит программы социальной помощи нынешнего правительства, направленные на помощь обедневшим городским общинам Мексики, одновременно проводя столь же агрессивную внешнюю политику.



Шейнбаум не уклонялся от привлечения китайских и российских инвестиций в Мексику, как в качестве кандидата в президенты, так и в качестве мэра, и заявила, что Мексика не должна иметь "отношения подчинения" с США.



Внесенное в 2021 году при Лопесе Обрадоре изменение в конституции Мексики, позволяющее отстранять президентов от должности в середине срока их полномочий путем общенационального всенародного голосования, в последнее время также стало объектом более пристального внимания. Критики предупреждают, что Лопес Обрадор может использовать это, чтобы контролировать направление последующих правительств Морены, сохраняя угрозу отстранения и используя свою популярность среди мексиканских избирателей, если будущие президенты отойдут от его идеологического видения. Лопес Обрадор и его сторонники, в том числе Шейнбаум, защищают это положение, заявляя, что оно позволяет усилить демократический контроль над политическими лидерами.



Оппозиционные партии сплачиваются вокруг независимого сенатора Сочитля Гальвеса, который стремится стать первой женщиной-президентом Мексики, принадлежащей к коренному населению. Сторонники Гальвеса обеспокоены тем, что новое президентство Морены восстановит отношения с США, указывая на то, что Лопес Обрадор неоднократно пренебрегал встречами с Байденом, и приведет к дальнейшему экономическому застою в Мексике. Они также критикуют его публичные нападки на Гальвеса и попытки потребовать выборов членов избирательной комиссии Мексики.



Великобритания



Технически у премьер-министра Великобритании Риши Сунака есть время до января 2025 года, чтобы назначить выборы, но он, скорее всего, отправится к избирательной урне раньше, если опросы общественного мнения сузятся или продолжающаяся борьба внутри его правящей Консервативной партии станет неуправляемой.



Хотя основным соперником Сунака является умеренный политик, который пообещал продолжать поддержку Великобританией Украины в условиях войны с Россией, смена правительства может повлиять на подход Великобритании к Европейскому Союзу после выхода из блока в 2020 году, изменить оборонные приоритеты Великобритании и положить начало в изменениях в миграционной политике и политике внешней помощи.



Тори, крупнейшая партия в Палате общин с 2010 года, столкнулись со значительным общественным недовольством по поводу экономики, скандалами, связанными с реакцией бывшего премьер-министра Бориса Джонсона на Covid-19, и продолжающимся кризисом в Национальной службе здравоохранения. Разногласия в рядах консерваторов по поводу миграции и неприязни после свержения Джонсона в 2022 году усугубили мрачные перспективы партии.



Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер находится на вершине: его группа в настоящее время пользуется поддержкой 43 процентов, согласно опросу POLITICO, по сравнению с Тори, имеющим 25 процентов - хотя остаются вопросы о том, насколько это обусловлено искренним энтузиазмом в отношении Лейбористской партии, а не недовольство тори.



2. Европейский выбор



Economist Intelligence в публикации "Европа: выборы, за которыми стоит следить в 2024 году" (17.11.2023) пишет:



"В 2024 году в Европе пройдут девять парламентских выборов, четыре из которых, вероятно, приведут к заметным изменениям в правительстве и направлении политики. Политическая фрагментация останется ключевой тенденцией в Европе в следующем году. Правительствам становится все труднее управлять стабильным работающим большинством, и странам, управляемым коалициями, вероятно, придется полагаться на крупные многопартийные соглашения. Разработка политики будет по-прежнему ограничена проблемами правительства меньшинства (Франция), нестабильностью и внутренней борьбой (Германия и Австрия), недавним распадом коалиции (Нидерланды) или опорой на небольшие партии жесткой линии (Испания).



Растущее недовольство политическим истеблишментом увеличивает вероятность того, что основные партии включат в свои политические платформы некоторые из наиболее радикальных направлений политики, поддерживаемых крайне правыми и крайне левыми (особенно в вопросах иммиграции).



Крайне правые также, вероятно, добьются успехов, особенно в Австрии, где мы ожидаем, что они войдут в правительство после выборов в сентябре 2024 года, потенциально как крупнейшая партия. Португалия проведет внеочередные выборы в марте после того, как правительство рухнуло в ноябре 2023 года, и при нынешних обстоятельствах у правого блока, поддерживаемого крайне правой партией "Чега" ("Хватит"), больше всего шансов сформировать следующее правительство. Опросы также показывают, что крайне правые партии добьются существенных успехов на выборах в Европейский парламент в июне 2024 года. Это, вероятно, повлияет на политическую позицию ЕС по таким вопросам, как иммиграция, изменение климата и расширение ЕС.



Самые важные выборы в Европе в 2024 году пройдут в Великобритании, где сильны настроения против действующего премьера, и ожидается, что избиратели вернут правительство Лейбористской партии. Правительство теоретически могло бы отложить выборы до января 2025 года, но наиболее вероятная дата приходится на четвертый квартал 2024 года. Консервативная партия находится у власти уже почти 14 лет, но оппозиционная Лейбористская партия лидирует в опросах о намерениях голосовать с огромным отрывом (более 20 процентных пунктов). Даже если это преимущество сократится в течение 2024 года по мере стабилизации экономики и снижения инфляции, все равно ожидается, что лейбористы получат рабочее большинство".



Лео фон Брайтен Турн в статье в Geopolitical Monitor "Европейские выборы: изменят правила игры в 2024 году?" (11.12.2023) пишет:



"Предстоящий год принесет сдвиги на политической арене и изменения в политике на национальном уровне и на уровне ЕС. В 2024 году ожидается новый состав Европейского парламента. Будут значительные изменения среди существующих комиссаров ЕС. Возможность нового президента Комиссии. И, несомненно, новый президент Европейского совета.



Этот политический переход неизбежно приведет к изменению политики. Независимо от того, останется ли президент Комиссии тем же или нет, введение новых политических приоритетов Европейского совета и Европейского парламента, а также новых членов комиссии приведет к изменению повестки дня. Внешние факторы, такие как война в Украине, конфликт между Израилем и сектором Газа, зеленый переход и экономические проблемы – особенно те, которые касаются бюджета ЕС – будут иметь большое значение".



С 2020 года ЕС заимствовал около 807 миллиардов евро. Ожидается, что расширение внешней политики и действий по оказанию влияния, таких как предоставление помощи, помощь зонам конфликта (Украина) и южноевропейским государствам в управлении миграцией, потребуют дополнительных 70 миллиардов евро в 2024 году. Правила ЕС о дефиците были приостановлены во время пандемии Covid, что позволило Государства-члены ЕС принять все необходимое для поддержки своей экономики. При этом ведущими заемщиками являются Италия и Испания. Однако можно ожидать, что старые правила дефицита вернутся в силу в 2024 году. Это, вероятно, окажет влияние на предложения, поскольку страны с высокой задолженностью, возможно, получат больше времени, чтобы привести свои дела в порядок. Это, безусловно, создаст напряженность между государствами-членами по поводу того, кто будет нести расходы. Министры финансов и лидеры ЕС собираются принять окончательные решения по этому вопросу, начиная со следующей недели.



Повестка дня для будущего руководства ЕС



Ожидается, что новое руководство посвятит большую часть своего времени следующим вопросам:



Энергетическая и климатическая политика;



Геополитика – Китай, США, Украина, Россия, Африка;



Расширение ЕС (Западные Балканы). На пути вступления Албания и Северная Македония. Однако в меньшей степени это касается Белграда-Приштины, особенно если президент Вучич останется у власти;



Конкурентоспособность ЕС. Промышленность, инфраструктура, регулирование, навыки рабочей силы, инвестиции, технологии, торговля, инновации, экономика – здесь можно ожидать, что парламентские группы ЕС окажут давление на новую Комиссию;



Стратегия безопасности, оборона, кибербезопасность (Закон о киберустойчивости), защита данных, телекоммуникации;



Рынки капитала, здравоохранение, экономическая безопасность;



Налоговое регулирование, права работников и доходы;



Разрешение многосторонних торговых споров в рамках ВТО;



Правила искусственного интеллекта;



Заимствования и налогово-бюджетная основа. Государствам-членам ЕС, уровень дефицита которых превышает 3% их ВВП, необходимо будет реализовать многолетний план расходов продолжительностью 4-7 лет, стремясь постепенно компенсировать свои расходы, не задерживая экономический рост. Фундаментальное соглашение в этом предложении предполагает, что Комиссия предоставит государствам-членам повышенную финансовую гибкость для поддержки инвестиций.



Европейская комиссия



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверена в повторном назначении, однако изменения в национальных правительствах с 2019 года повлияют на состав Коллегии комиссаров и политическую повестку дня. Урсула фон дер Ляйен по-прежнему остается самым простым вариантом для глав государств и правительств ЕС. В случае, если она не будет выбрана, конкурс станет широко открытым.



Урсула фон дер Ляйен в настоящее время имеет все шансы добиться своего повторного назначения на пост президента Комиссии, но она все еще сталкивается с некоторыми проблемами. Хотя в настоящее время у нее есть поддержка со стороны канцлера Германии Шольца, который предпочитает ее кандидату от зеленых.



Фон дер Ляйен также понадобится поддержка президента Макрона, но эта поддержка не гарантирована.



Если фон дер Ляйен не будет предложена в качестве кандидата на пост следующего президента Комиссии, бывший премьер-министр Италии и глава ЕЦБ Марио Драги может заручиться поддержкой в ​​борьбе за высший пост в ЕС.



Европейский Совет



Важнейшим институтом в формировании повестки дня предстоящего политического цикла является Европейский совет. Этот орган отвечает за выбор следующего президента Комиссии и других ключевых должностей, при этом избранные члены Комиссии существенно влияют на повестку дня. Кроме того, политические переговоры и "политические сделки" являются неотъемлемой частью процесса назначения президента Комиссии и членов Комиссии. Хотя Европейский парламент обладает значительным влиянием и бросает вызов роли Совета, его влияние ощущается в рамках повестки дня, которая уже сформирована Советом.



Ожидается, что в 2024 году Европейский совет продемонстрирует большую фрагментацию по сравнению с 2019 годом.



Возможные политические изменения в Европейском совете в сравнении 2019 и 2024 годов. Диаграмма создана на основе публичной и закрытой доступной информации Лео фон Брайтена Турна. Декабрь 2023.



Европейский парламент



По прогнозам, Европейский парламент сдвинется вправо после выборов 2024 года, но этот сдвиг не обязательно приведет к устойчивому большинству.



Ожидается, что партии, расположенные правее, наберут силу в нескольких странах ЕС, включая Италию, несмотря на менее благоприятные результаты крайне правых на июльских выборах в Испании. Этот результат объясняется скорее национальными факторами, чем факторами, указывающими на общеевропейскую тенденцию.



2024 год кажется непростым для левоцентристов, столкнувшихся с предвыборной борьбой в Германии и Франции.



Хотя сдвиг вправо и очевиден, он не может привести к формированию правящего большинства исключительно от правоцентристов к правым.



Таким образом, можно предсказать четыре потенциальных идеологических состава предстоящего европейского политического срока, начинающегося в середине 2024 года:



Правая Европа – коалиция большинства правых, исключающая социалистов, но включающая либералов, ультраправых и либералов. Создание коалиции маловероятно, особенно из-за трудностей и разногласий по позициям, начиная от европейской интеграции (расширения ЕС), иммиграции, уважения верховенства закона и заканчивая войной на Украине;



Консервативная Европа – правоцентристская коалиция ЕНП, социалистов и либералов. В эту коалицию могут также войти другие консервативные и правые политические группы в Европейском парламенте. При таком сценарии шансы Урсулы фон дер Ляйен на повторное назначение будут менее определенными;



Зеленая и правоцентристская Европа. Потенциальные препятствия на пути создания такой коалиции могут возникнуть со стороны правоцентристских партий, особенно тех, которые критикуют "Зеленый курс" во время избирательных кампаний;



Новая Старая Европа – существующая коалиция Европейской народной партии (ЕНП), социалистов и либералов весьма вероятна и поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Комиссии. Это означает, что повестка дня Комиссии останется прежней, включая несколько новых планов и новых членов Комиссии. Однако с середины 2024 года их большинство в Европейском парламенте станет менее сильным, что потребует от них активного поиска поддержки со стороны других партий для получения голосов. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704662100





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