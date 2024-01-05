 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Названы самые популярные имена новорожденных в Узбекистане в 2023 году - Солиха и Мухаммадали
00:28 08.01.2024

Самым популярным именем для новорожденных девочек в Узбекистане в 2023 году было Солиха, мальчиков - Мухаммадали. Эти же имена были популярны и в предыдущие годы. Топ-10 имен девочек и мальчиков.

Министерство юстиции Узбекистана назвало самые популярные имена новорожденных в 2023 году.

Согласно информации агентства, органы ЗАГС в течение года зарегистрировали рождение 968 140 детей, в том числе 466 563 девочки и 501 577 мальчиков.

Самые популярные имена девочек

Солиха - 24 365
Ясмина - 19 911
Муслима - 15 918
Хадича - 10 759
Имона - 10 310
Шукрона - 9330
Сумайя - 9279
Ифора - 7586
Саъдия - 6639
Мубина - 6585
Самые популярные имена мальчиков

Мухаммадали - 27 431
Мустафо - 22 880
Абдуллох - 18 116
Мухаммад - 17 025
Мухаммадюсуф - 13 774
Мухаммадамин - 12 450
Нурмухаммад - 9017
Мухаммаджон - 8843
Имронбек - 8591
Мухаммадзие - 8135
имена детей

В течение года в Узбекистане было официально зарегистрировано 283 788 браков, в 85 279 из них жена приняла фамилию мужа.

Отметим, что имена Солиха и Мухаммадали также были самыми популярными именами в 2022, 2021, 2020 и 2019 годах. В 2018 году наиболее популярными были имена Солиха и Мустафо, в 2017-м - Мадина и Азизбек, в 2016 и 2015 годах - Мубина и Азизбек.

Источник - gazeta.uz
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