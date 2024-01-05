Названы самые популярные имена новорожденных в Узбекистане в 2023 году - Солиха и Мухаммадали

00:28 08.01.2024

Самым популярным именем для новорожденных девочек в Узбекистане в 2023 году было Солиха, мальчиков - Мухаммадали. Эти же имена были популярны и в предыдущие годы. Топ-10 имен девочек и мальчиков.



Министерство юстиции Узбекистана назвало самые популярные имена новорожденных в 2023 году.



Согласно информации агентства, органы ЗАГС в течение года зарегистрировали рождение 968 140 детей, в том числе 466 563 девочки и 501 577 мальчиков.



Самые популярные имена девочек



Солиха - 24 365

Ясмина - 19 911

Муслима - 15 918

Хадича - 10 759

Имона - 10 310

Шукрона - 9330

Сумайя - 9279

Ифора - 7586

Саъдия - 6639

Мубина - 6585

Самые популярные имена мальчиков



Мухаммадали - 27 431

Мустафо - 22 880

Абдуллох - 18 116

Мухаммад - 17 025

Мухаммадюсуф - 13 774

Мухаммадамин - 12 450

Нурмухаммад - 9017

Мухаммаджон - 8843

Имронбек - 8591

Мухаммадзие - 8135

имена детей



В течение года в Узбекистане было официально зарегистрировано 283 788 браков, в 85 279 из них жена приняла фамилию мужа.



Отметим, что имена Солиха и Мухаммадали также были самыми популярными именами в 2022, 2021, 2020 и 2019 годах. В 2018 году наиболее популярными были имена Солиха и Мустафо, в 2017-м - Мадина и Азизбек, в 2016 и 2015 годах - Мубина и Азизбек.