Туркменистан приостановил экспорт газа в Азербайджан. Стороны не смогли договориться об условиях поставок

00:39 08.01.2024

Туркменистан приостановил экспорт газа в Азербайджан через Иран по своповой схеме, так как стороны не смогли договориться об условиях поставок на 2024 год. Об этом сообщает азербайджанское информагентство Trend.



Иранское информагентство Mehr передает со ссылкой на Национальную газовую компанию Ирана (NIGC), что на данный момент между Ашхабадом и Баку ведутся переговоры и что поставки продолжатся после того, как стороны решат проблему, из-за которой экспорт был приостановлен.



Отмечается, что Иран также заинтересован в возобновлении поставок, так как с его помощью страна обеспечивает газом свои северные граничащие с Туркменистаном регионы. Это особенно важно в зимнее время.



Азербайджан импортировал туркменский газ с января 2022 года.



Отмечается, что в 2022 году по своповой схеме Туркменистан поставил Азербайджану 0,9 млрд кубометров газа, в 2023 году – 2,6 миллиарда.



"Азербайджан в 2024 году намечал приобретение у Туркменистана до трех миллиардов кубометров газа, но коммерческие условия и точные ежесуточные объемы до сих пор не согласованы. Консультации продолжены после новогодних праздников", - цитирует Trend слова источника в правительстве Азербайджана.