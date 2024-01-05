 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.01.2024
00:47  По кирпичику. БРИКС отстраивается, - Ксения Логинова
00:39  Туркменистан приостановил экспорт газа в Азербайджан. Стороны не смогли договориться об условиях поставок
00:28  Названы самые популярные имена новорожденных в Узбекистане в 2023 году - Солиха и Мухаммадали
00:15  2024 год: планета в выборах, - Вл.Овчинский
00:04  Председательство России в БРИКС: удастся ли смягчить индийско-китайские противоречия?
00:01  В госучреждениях Туркменистана сокращают больше сотрудников, чем требуется, чтобы потом нанять новых за взятки
Воскресенье, 07.01.2024
21:11  Подмосковный Климовск, возможно, подключат к теплу. С губера Воробьева - как с гуся вода...

20:47  Одна из целей "военного" искусственного интеллекта - разжигание социальных протестов в странах-мишенях, - В.Прохватилов
19:44  Главу Пентагона генерала Остина ("Кинг Конг") хватил удар. Рукопожатие вялое...
14:39  В Казахстане обсуждают проблему гибели 600 лебедей на озере Караколь
14:14  Кедми: Единственный выход России - дойти до Днепра
14:11  Как изменились ставки и расчет налога на имущество для физлиц в Узбекистане в 2024 году
14:04  Компартия Китая решила управлять центробанком, - Валентин Катасонов
12:15  В Китае разработали сверхчувствительный детектор подлодок
01:05  Узбекистан таинственный. Некрополь с "Часами апокалипсиса" и могилой Адама. Что скрывает Миздахкан
01:04  Операция "Делимитация": как Киргизия и Таджикистан делят границу, - Игорь Кармазин
00:46  "У кыргызов было и три, и четыре, и пять, и семь чамгараков тундука", - Азамат Калыбеков
00:11  Горит укро-фашистский зверинец. "Леопарды" не пережили русскую зиму
00:02  Ирак настаивает на выводе американских войск с своей территории. Афган-2...
Суббота, 06.01.2024
23:42  Ирак. Американской ракетой убит один из лидеров шиитского ополчения - аль-Джавари
19:50  В парламенте Новой Зеландии депутатка Хана-Равити Майпи-Кларк исполнила песню маори (видео, жесть)
19:36  Число жертв землетрясения в Японии превысило 120 человек, сотни числятся пропавшими
19:17  Минэнергетики Узбекистана: "Кто не платит за мусор, будет сидеть в темноте"
18:48  Киев продержится еще пару месяцев. Не более.., - Коннор Эколс
18:46  Бессонница? Секс в этих позах решит проблему, - Кристин Юнан
12:58  В Турции будут судить 15 человек за шпионаж в пользу Израиля
11:29  Атомная заря: что даст странам Центральной Азии ядерный статус? - Федор Кирсанов
10:43  Росолигарха Дерипаску обвиняют в внесанкционной покупке самолета в Казахстане
03:02  Прежде и теперь: "тройная петля" англосаксонского удава на теле Европы, - Ю.Борисов
00:02  Тайвань. Что будет после выборов на острове, - А.Костина
Пятница, 05.01.2024
22:22  Предвестники распада Евросоюза, - Фахраддин Асади
19:27  В 2023 году в Казахстане произошло более 1000 землетрясений
19:26  Индия начала расследование возможности попадания своих снарядов на Украину
19:22  За российский паспорт нужно заплатить кровью, - С.Савчук
17:35  Чиновники предлагают жителям Белгорода эвакуацию из города. Умнее предложить им нечего...
17:14  26-летний долларовый миллионер Украины Вадим Машуров объявлен в розыск в Казахстане
16:24  Сначала в Таджикистане нужно подумать об образовании и работе, а потом о деколонизации, - М.Шамсуддинов
13:56  Деиндустриализация. Закрытие заводов и упадок Европы, - Иван Гоффман
13:49  Крым атакуют НАТОвские F-16 с баз в Румынии? Это война
13:32  Когда заявит о себе казахский Талибан? - Андрей Серенко
12:00  Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer разбился при посадке на авиабазу Элсуорт, Южная Дакота
11:22  Узбекистан. И.о. министра здравоохранения стал Асилбек Худаяров
10:33  Китай - на пороге смены концепции экономического роста, - В.Пироженко
10:30  Уроки истории. О правилах расцвета и заката империй, - Зайнидин Курманов
10:11  Президент, поцелованный Богом... Жапарову удалось почти невероятное – Канат Кожоев
10:07  Найден повешенным (повесившимся?) в камере религиозный мракобес - "живой бог кыргызов" Абдылдаев (Арстан Алай)
08:47  "Я VIP-казах": Сбежавший из РФ утырок "Моргенштерн" (Алишер Валеев) любит новую родину
08:39  Генерал Абубакиров - новый замминистра обороны Казахстана
01:10  Товаризация поля битвы XXI века, - Филип Пилкингтон
01:00  Три войны и один переворот: в 2023 году Глобальный Юг бросил вызов Западу, - А.Васильев
00:55  Время перемен: главные события 2023 года на постсоветском пространстве, - Игорь Кармазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
По кирпичику. БРИКС отстраивается, - Ксения Логинова
00:47 08.01.2024

По кирпичику: к БРИКС присоединились пять новых стран
Насколько успешно это объединение и почему оно обгоняет G7

Ксения Логинова

1 января председательство в БРИКС перешло к России. С началом этого года к объединению, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, присоединяются еще пять стран - Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В этом списке должна была значиться еще и Аргентина, но ее новый президент Хавьер Милей резко поменял внешнеполитический курс. На 2024-й запланировано 200 различных заседаний, конференций и форумов, главный из которых должен пройти в октябре в Казани. Подробности - в материале "Известий".

Объединение расширяется

За несколько недель до проведения саммита в Йоханнесбурге представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что свыше 20 стран из Азии, Африки и Латинской Америки официально подали заявки на вступление в объединение.

Среди них были Алжир, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Судан, Тунис, ряд африканских государств - Габон, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Сенегал, Союз Коморских Островов, Эфиопия, вступить также хотели бы Бангладеш, Индонезия и Казахстан, с 2022 года на рассмотрении находились заявки Аргентины и Ирана. Готовность присоединиться к форуму изъявляла и Турция. Еще часть стран выразила неофициальное желание стать членами альянса.

Последними заявки подали Венесуэла и Боливия. По словам венесуэльского лидера Николаса Мадуро, "БРИКС играет лидирующую роль в строительстве нового мира и открывает динамичный путь к многополярному миру".

Анил Суклал отметил, что "это свидетельствует о доверии к той работе, которую БРИКС проделал за 15 лет своего существования". В мировом ВВП доля объединения составляет порядка 30%, в глобальной торговле - 18%. При этом численность жителей стран, входящих в БРИКС, достигает 42% населения мира.

В итоге на саммите в ЮАР было решено пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноценными членами БРИКС. "Их членство начнется 1 января 2024 года", - объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Все страны приняли это приглашение.

Однако в Буэнос-Айресе потом передумали. В Аргентине по итогам президентских выборов к власти пришел Хавьер Милей, который еще во время предвыборной кампании заявил, что "его страны в рядах клуба не будет".

Строить по кирпичику

Своей аббревиатурой объединение обязано британскому финансисту Goldman Sachs Джиму О'Нилу. В одной из своих аналитических статей в начале нулевых он объединил самые перспективные, на его взгляд, экономики мира - Бразилию, Россию, Индию и Китай в блок, который назвал BRIC, что созвучно английскому слову "кирпич" (brick).

Он предположил, что именно эти государства должны были стать "кирпичами" для роста мировой экономики. Тогда финансист и не предполагал, что упомянутые им страны объединятся и создадут союз для согласования политических и экономических шагов.

В 2011 году к объединению присоединилась ЮАР, и форум стал называться BRICS. Еще через три года страны учредили Новый банк развития (НБР) с уставным капиталом $100 млрд, предназначенный для финансирования инфраструктурных проектов и других программ, направленных на поддержание устойчивого роста развивающихся экономик.

Он стал своеобразной альтернативой Всемирному банку и МВФ, в политике которых главную роль обычно играют западные страны. В 2021-м НБР принял Уругвай, ОАЭ, Бангладеш и Египет.

Летом 2022 года российский лидер Владимир Путин сообщил, что БРИКС "занимается созданием единой валюты, которая положит конец доминированию доллара в мировой экономике", а также работает над созданием многосторонней платежной системы, аналогичной SWIFT, для того чтобы "обезопасить торговые расчеты и лишить США возможности санкционного давления".

Явление прошлого века vs "находка XXI века"

В своей статье под названием "Возникает антизападный блок, более мощный, чем когда-либо прежде" (2022) бывший главный редактор журнала Der Spiegel написал, что "БРИКС гораздо сильнее G7". По его мнению, "большая семерка" - это "явление прошлого века", в то время как БРИКС - "находка XXI века".

С таким определением согласна доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

- БРИКС - это открытое международное объединение, которое развивается как новый полюс мира. Страны договариваются, всегда есть пространство для диалога. БРИКС - это вызов старым центрам принятия решений со стороны новых глобальных сил. Старые же стремились контролировать крупнейшие транснациональные корпорации и перераспределять энергоносители, перетягивать на себя финансовые потоки, - отметила политолог в беседе с "Известиями".

Эксперт добавила, что на Западе недооценивали БРИКС, но потом их точка зрения изменилась.

Схожую позицию разделяет инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова. Она отметила, что Международный валютный фонд проводил расчет, согласно которому в 2020 году БРИКС по росту экономики догнал G7.

- А в 2028 году страны организации будут иметь долю в экономическом росте более 33,6%, в то время как у G7 - 27,8% роста. Лидерами экономического роста выступают Индия и Китай, - пояснила эксперт в разговоре с "Известиями". По ее словам, понятно, почему другие страны также хотят присоединиться к БРИКС.

Сектор БРИКС: Боливия подтвердила желание вступить в объединение
Кому это сотрудничество принесет больше выгоды

Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев в разговоре с "Известиями" предположил, что наиболее перспективными сферами сотрудничества государств БРИКС будут сырьевая, продовольственная, фармацевтическая и IT.

По его мнению, благодаря активно развивающейся торговле внутри БРИКС экономики стран-участниц "получили заметный драйвер роста".

- Суммарный экспорт стран-участниц составляет порядка $260 млрд. Включение других стран к кратному росту экономик не приведет, но при этом откроет новый потенциал для внутренней торговли, - резюмировал специалист.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704664020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Подготовку к расширенному заседанию с участием Главы государства обсудили в Правительстве
- Государственный советник провел совещание по вопросам организации работы в сфере внутренней политики
- Кровавый Кантар: что изменилось после январской трагедии в казахстанском обществе
- Кадровые перестановки
- "Акжоловцы" во главе с Азатом Перуашевым провели ряд встреч на предприятиях Алматы и Алматинской области
- О задержании лица, подозреваемого в пропаганде идей терроризма
- Заместитель акима Жетысуского района г.Алматы подозревается в получении крупной взятки
- В Шымкенте вынесли приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды "Свой дом"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  