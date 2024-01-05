По кирпичику. БРИКС отстраивается, - Ксения Логинова

00:47 08.01.2024

По кирпичику: к БРИКС присоединились пять новых стран

Насколько успешно это объединение и почему оно обгоняет G7



Ксения Логинова



1 января председательство в БРИКС перешло к России. С началом этого года к объединению, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, присоединяются еще пять стран - Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В этом списке должна была значиться еще и Аргентина, но ее новый президент Хавьер Милей резко поменял внешнеполитический курс. На 2024-й запланировано 200 различных заседаний, конференций и форумов, главный из которых должен пройти в октябре в Казани. Подробности - в материале "Известий".



Объединение расширяется



За несколько недель до проведения саммита в Йоханнесбурге представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что свыше 20 стран из Азии, Африки и Латинской Америки официально подали заявки на вступление в объединение.



Среди них были Алжир, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Судан, Тунис, ряд африканских государств - Габон, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Сенегал, Союз Коморских Островов, Эфиопия, вступить также хотели бы Бангладеш, Индонезия и Казахстан, с 2022 года на рассмотрении находились заявки Аргентины и Ирана. Готовность присоединиться к форуму изъявляла и Турция. Еще часть стран выразила неофициальное желание стать членами альянса.



Последними заявки подали Венесуэла и Боливия. По словам венесуэльского лидера Николаса Мадуро, "БРИКС играет лидирующую роль в строительстве нового мира и открывает динамичный путь к многополярному миру".



Анил Суклал отметил, что "это свидетельствует о доверии к той работе, которую БРИКС проделал за 15 лет своего существования". В мировом ВВП доля объединения составляет порядка 30%, в глобальной торговле - 18%. При этом численность жителей стран, входящих в БРИКС, достигает 42% населения мира.



В итоге на саммите в ЮАР было решено пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноценными членами БРИКС. "Их членство начнется 1 января 2024 года", - объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Все страны приняли это приглашение.



Однако в Буэнос-Айресе потом передумали. В Аргентине по итогам президентских выборов к власти пришел Хавьер Милей, который еще во время предвыборной кампании заявил, что "его страны в рядах клуба не будет".



Строить по кирпичику



Своей аббревиатурой объединение обязано британскому финансисту Goldman Sachs Джиму О'Нилу. В одной из своих аналитических статей в начале нулевых он объединил самые перспективные, на его взгляд, экономики мира - Бразилию, Россию, Индию и Китай в блок, который назвал BRIC, что созвучно английскому слову "кирпич" (brick).



Он предположил, что именно эти государства должны были стать "кирпичами" для роста мировой экономики. Тогда финансист и не предполагал, что упомянутые им страны объединятся и создадут союз для согласования политических и экономических шагов.



В 2011 году к объединению присоединилась ЮАР, и форум стал называться BRICS. Еще через три года страны учредили Новый банк развития (НБР) с уставным капиталом $100 млрд, предназначенный для финансирования инфраструктурных проектов и других программ, направленных на поддержание устойчивого роста развивающихся экономик.



Он стал своеобразной альтернативой Всемирному банку и МВФ, в политике которых главную роль обычно играют западные страны. В 2021-м НБР принял Уругвай, ОАЭ, Бангладеш и Египет.



Летом 2022 года российский лидер Владимир Путин сообщил, что БРИКС "занимается созданием единой валюты, которая положит конец доминированию доллара в мировой экономике", а также работает над созданием многосторонней платежной системы, аналогичной SWIFT, для того чтобы "обезопасить торговые расчеты и лишить США возможности санкционного давления".



Явление прошлого века vs "находка XXI века"



В своей статье под названием "Возникает антизападный блок, более мощный, чем когда-либо прежде" (2022) бывший главный редактор журнала Der Spiegel написал, что "БРИКС гораздо сильнее G7". По его мнению, "большая семерка" - это "явление прошлого века", в то время как БРИКС - "находка XXI века".



С таким определением согласна доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.



- БРИКС - это открытое международное объединение, которое развивается как новый полюс мира. Страны договариваются, всегда есть пространство для диалога. БРИКС - это вызов старым центрам принятия решений со стороны новых глобальных сил. Старые же стремились контролировать крупнейшие транснациональные корпорации и перераспределять энергоносители, перетягивать на себя финансовые потоки, - отметила политолог в беседе с "Известиями".



Эксперт добавила, что на Западе недооценивали БРИКС, но потом их точка зрения изменилась.



Схожую позицию разделяет инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова. Она отметила, что Международный валютный фонд проводил расчет, согласно которому в 2020 году БРИКС по росту экономики догнал G7.



- А в 2028 году страны организации будут иметь долю в экономическом росте более 33,6%, в то время как у G7 - 27,8% роста. Лидерами экономического роста выступают Индия и Китай, - пояснила эксперт в разговоре с "Известиями". По ее словам, понятно, почему другие страны также хотят присоединиться к БРИКС.



Сектор БРИКС: Боливия подтвердила желание вступить в объединение

Кому это сотрудничество принесет больше выгоды



Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев в разговоре с "Известиями" предположил, что наиболее перспективными сферами сотрудничества государств БРИКС будут сырьевая, продовольственная, фармацевтическая и IT.



По его мнению, благодаря активно развивающейся торговле внутри БРИКС экономики стран-участниц "получили заметный драйвер роста".



- Суммарный экспорт стран-участниц составляет порядка $260 млрд. Включение других стран к кратному росту экономик не приведет, но при этом откроет новый потенциал для внутренней торговли, - резюмировал специалист.