 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Широко живут. Трех сотрудников управления "М" ФСБ России обвинили во взятках на 5 миллиардов
00:51 08.01.2024

Три офицера управления "М" ФСБ России обвиняются в получении взяток. Общая сумма, фигурирующая в деле, превышает 5 миллиардов рублей.

"Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей", - цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах. Известно, что дело расследует СК РФ.

Один из офицеров ФСБ считается следователями главарем и обвиняется еще и в создании организованного преступного сообщества. Он взят под стражу. Его подельники сдали своего начальника и находятся под домашним арестом.

Ранее "СП" писала о том, что в Колумбии местным силовикам удалось задержать двух организаторов крупной банды наркоторговцев под названием "Лос-Курва".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704664260


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