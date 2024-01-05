Широко живут. Трех сотрудников управления "М" ФСБ России обвинили во взятках на 5 миллиардов

00:51 08.01.2024

Три офицера управления "М" ФСБ России обвиняются в получении взяток. Общая сумма, фигурирующая в деле, превышает 5 миллиардов рублей.



"Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей", - цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах. Известно, что дело расследует СК РФ.



Один из офицеров ФСБ считается следователями главарем и обвиняется еще и в создании организованного преступного сообщества. Он взят под стражу. Его подельники сдали своего начальника и находятся под домашним арестом.



Ранее "СП" писала о том, что в Колумбии местным силовикам удалось задержать двух организаторов крупной банды наркоторговцев под названием "Лос-Курва".