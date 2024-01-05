НАТО должно полностью лечь под Штаты - или умереть, - Е.Берсенев

03:10 08.01.2024

НАТО должно полностью лечь под Штаты - или умереть

Еще один кандидат в президенты пригрозил выходом США из альянса, если другие участники не раскошелятся



Евгений Берсенев

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Борис Межуев



В случае победы на выборах кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен вывести страну из Североатлантического альянса, пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. По мнению издания, если этот политик - или другой, разделяющий его взгляды - добьется успеха, дни западного военного блока будут сочтены.



В материале говорится, что Рамасвами неоднократно заявлял о своем намерении целому ряду людей. Он отмечал, что данный шаг следовало осуществить уже давно. Следует заметить, что осенью 2023 года в своих радикальных предложениях Рамасвами шел еще дальше и предлагал вывести Соединенные Штаты из ООН.



В то же время его старший советник Триша Маклафлин отказалась подтвердить данные из публикации Politico, однако опровергать их тоже не стала. По ее словам, кандидат в президенты убежден, что большинство членов блока не придерживаются обязанностям по военным инвестициям. "При необходимости он пересмотрит нашу собственную поддержку НАТО", - сказала она. В то же время политика расширения организации после окончания холодной войны привела к возможности прямого конфликта с Россией, сообщила она мнение Рамасвами.



Кстати, в октябре 2023-го Рамасвами заявил Politico, что идея выхода США из НАТО была "разумной", но не поддержал ее реализацию в настоящее время, поскольку это может привести к сильнейшему за последние десятилетия трансатлантическому кризису. Издание напоминает, что ранее американские законодатели предприняли ряд мер по недопущению потери США лидирующего места в НАТО - конгресс принял закон, запрещающий президенту в одностороннем порядке прекращать членство в альянсе.



Впрочем, вряд ли у Рамасвами будет возможность попытаться реализовать свою идею - политик занимает только четвертое место в национальных опросах. Однако он не единственный республиканский кандидат, скептически относящийся к НАТО.



"Будучи президентом, Трамп обсуждал выход США из Североатлантического союза и, возможно, еще сделает это, если вернется в Овальный кабинет", - пишет Politico. К тому же на сайте его предвыборной кампании заявлено, что страна должна "завершить процесс фундаментальной переоценки целей и миссии НАТО", начатый в 2016-2020 гг.



Политолог Борис Межуев считает, что высказывания республиканского кандидата вряд ли являются отражением его реальных намерений.



- Теоретически Рамасвами может говорить все что угодно, поскольку президентом он все равно не станет. Скорее всего, здесь он осуществляет некое тестирование избирателей. По всей видимости, у него в нынешней кампании идет такой своеобразный спарринг с Трампом.



"СП": В публикации Politico как раз говорится, что Трамп разделяет мнение Рамасвами.



- Да, у него были попытки изменить ситуацию с НАТО. Но здесь явно речь не идет о выходе из альянса - это слишком радикальный шаг. Скорее всего, стоящие за ним силы намерены продемонстрировать другим участникам военного блока, что они являются клиентами Соединенных Штатов и, как клиенты, должны подчиняться.



То есть игра в трансатлантическую солидарность будет прекращена. И будет четко заявлено, что все решают американцы, и что все должны принимать их указания как должное. В принципе, мы видим, что уже при Байдене европейские страны утрачивают элементы субъектности, имевшиеся у них прежде. То есть вероятное возвращение в Белый дом Трампа будет означать продолжение, в общем, той политики, что мы наблюдаем сегодня.



За океаном видят, что игра в демократические правила в данном случае привела к тому, что у Соединенных Штатов ухудшились отношения с нефтяными монархиями Ближнего Востока и к появлению многих проблемх во внешней политике. На повестке дня у них будет стоять сдерживание Китая - это для Вашингтона станет приоритетом. Поэтому требуется изменить некоторые подходы в политике, в том числе касающиеся отношений с Европой.



"СП": То есть Рамасвами и, соответственно, Трамп, не являются изоляционистами?



- Нет. Хотя среди их электората изоляционистские настроения довольно сильны, но они вполне реально смотрят на вещи, и тяги запереть Соединенные Штаты не испытывают. Трамп в случае победы просто заявит европейским партнерам: смотрите, у нас множество обязательств - Тайвань, Израиль, хуситы и прочие. Мы в этой ситуации не сможем в полной мере нести бремя содержания НАТО.



Поэтому от вас требуется увеличить финансирование организации. И куда большая поддержка Украины, чем просто выражение озабоченности. Мы видим, что ситуация уже сдвигается - та же Франция поддерживает удары по Белгороду, Германия занимает довольно жесткую позицию. Все это говорит о том, что игры в демократию на трансатлантическом направлении закончились, и горизонтально-вертикальная система подчинения уступит место жестко вертикальной.