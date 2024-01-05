Казахстан запретил ввоз праворульных машин даже в разобранном виде

10:54 08.01.2024

Праворульные машины запретили ввозить в Казахстан даже в разобранном виде



Юрий Нижегородский



Приказ, подписанный Министром промышленности и строительства Каната Шарлапаева действует полгода. Причем ввозить на территорию Казахстана праворульные автомобили запрещено даже в разобранном виде, сообщает Оrda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Приказ вступит в действие с 16 января.



Исключение составляют:



- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см3;



- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3;



- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 3000 см3;



- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3



- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 2500 см3: с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3;



- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см3;



- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;



- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см;



- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см;



- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;



- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см3;



- транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем.