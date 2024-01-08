"Перепутали". В Бишкеке на площади Ала-Тоо со второго раза вывесили правильный новый флаг

11:05 08.01.2024

"Перепутали". Госсекретарь признал, что на площади Ала-Тоо ранее был вывешен не тот вариант флага



8 января 2024



Бишкек (АКИpress) – Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов признал, что на площади Ала-Тоо ранее, 1 января, был вывешен не тот вариант флага, который был принят парламентом.



