|"Перепутали". В Бишкеке на площади Ала-Тоо со второго раза вывесили правильный новый флаг
11:05 08.01.2024
"Перепутали". Госсекретарь признал, что на площади Ала-Тоо ранее был вывешен не тот вариант флага
8 января 2024
Бишкек (АКИpress) – Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов признал, что на площади Ала-Тоо ранее, 1 января, был вывешен не тот вариант флага, который был принят парламентом.
Возможно, по его словам, с хорошим намерением в начале нового года подняли не уточненный, не полностью рассмотренный вариант флага.
"Это вызвало споры. Об этом поговорим позже", - сообщил он журналистам.
"Сегодняшний вариант флага был принят Жогорку Кенешем в трех чтениях. Постановлением Кабмина все параметры, цвет, размер были утверждены. То есть, утверждено Положение, как должен изготавливаться флаг. Сегодня обновлен настоящий флаг, который был принят", - сказал госсекретарь.
По его словам, раньше флаг изготавливали, как хотели и где хотели. Сейчас в Положении утверждены размер флага: 3 на 5, толщина, номер цвета. Все приведено в порядок. Теперь флаг будет изготавливаться только в одном месте по заявке, сказал госсекретарь.
Касмамбетов напомнил, что были бурные обсуждения в Жогорку Кенеш при рассмотрении соответствующего законопроекта. "Мы должны понять наших граждан. Они росли под одним флагом. Вместе с этим, и эмоции свои выплеснули. Учитывая и их мнения были большие обсуждения в Жогорку Кенеше. Закон принят и подписан президентом. Он должен неукоснительно соблюдаться. Это авторитет власти, властям нужно подчиняться. Изменения и поправки внесены в момент, когда в стране идет обновление, новое дыхание. С такой надеждой", - отметил он.
"Мы должны объединиться под измененным, доработанным флагом. У нас правовое государство, мы государство, где усиливается новая политическая культура. Мы должны быть дружны и едины. Считаю, что пришло время завершить разные обсуждения по флагу", - сказал он.