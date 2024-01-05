|15:49 Узбекистан остается мировым лидером по продаже золота второй месяц подряд
15:40 Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт
15:32 Китай и геополитические штормы - 2024, - А.Каукенов
15:18 Монголо-татарское "иго" только способствовало процветанию Древней Руси, - Манвир Сингх
14:51 Шольца досрочно попрут с поста Германского канцлера, - Ханиф Гаффари
14:47 Древние укры против мокшей. Братья ли русские украинцам, - "Регнум"
13:38 Запад открыл "второй фронт" против Украины: торговую войну с Киевом ведет Варшава, - СП
12:20 Сотни тракторов перекрыли автобаны Германии. Фермеры протестуют
12:17 Золотовалютные резервы Узбекистана в 2023 году уменьшились на $1,2 млрд
12:16 Умер мэтр кыргызского кино Муса Абдиев
12:15 UzKazTrade. Рабочая группа Узбекистана и Казахстана займется снятием торговых барьеров
11:54 Выборы на Тайване: расстановка сил и возможные сценарии, - Ю.Тавровский
11:05 "Перепутали". В Бишкеке на площади Ала-Тоо со второго раза вывесили правильный новый флаг
10:54 Казахстан запретил ввоз праворульных машин даже в разобранном виде
03:10 НАТО должно полностью лечь под Штаты - или умереть, - Е.Берсенев
00:51 Широко живут. Трех сотрудников управления "М" ФСБ России обвинили во взятках на 5 миллиардов
00:47 По кирпичику. БРИКС отстраивается, - Ксения Логинова
00:39 Туркменистан приостановил экспорт газа в Азербайджан. Стороны не смогли договориться об условиях поставок
00:28 Названы самые популярные имена новорожденных в Узбекистане в 2023 году - Солиха и Мухаммадали
00:15 2024 год: планета в выборах, - Вл.Овчинский
00:04 Председательство России в БРИКС: удастся ли смягчить индийско-китайские противоречия?
00:01 В госучреждениях Туркменистана сокращают больше сотрудников, чем требуется, чтобы потом нанять новых за взятки
|UzKazTrade. Рабочая группа Узбекистана и Казахстана займется снятием торговых барьеров
12:15 08.01.2024
Узбекистан и Казахстан договорились создать рабочую группу по снятию барьеров в двусторонней торговле. На базе совместной внешнеторговой компании UzKazTrade планируется создать торговую онлайн-платформу.
Для снятия барьеров в торговле Узбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу. Об этом 5 января договорились министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и посетивший страну с визитом министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.
Министры обсудили исполнение "дорожной карты" по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита президента Касым-Жомарт Токаева в Узбекистан, реализацию текущих проектов и перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений и промышленной кооперации между двумя странами.
За последние семь лет объем двусторонней торговли вырос почти в 2,5 раза - с 1,9 млрд в 2016 году до 4,6 млрд в 2023 году (хотя последний год наблюдается небольшое снижение).
Стороны также согласовали ряд мер по доведению товарооборота до 10 млрд долларов в ближайшие годы.
На базе совместной внешнеторговой компании UzKazTrade планируется создать торговую онлайн-платформу для реализации широкого ассортимента товаров на рынках обеих государств.
Кроме того, министры договорились принять меры, чтобы ускорить создание международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". На сегодняшний день ведутся работы по созданию и по подведению к ней инфраструктуры.
Как сообщалось ранее, объект расположится вблизи пунктов пропуска Атамекен и Гулистан и будет включать производственные площадки, склады для хранения товаров и оборудования, а также транспортную инфраструктуру. Это позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику.
Центр будет стимулировать создание новых производств, рабочих мест, переработку сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также обеспечивать логистические услуги для дальнейшей транспортировки товаров.
В марте 2023 года была создана совместная компания UzKazTrade между "Узтрейдом" и QazTrade для поставок фруктов и овощей из Узбекистана и муки из Казахстана. Чуть позже стало известно, что UzKazTrade планирует оптом ввозить фрукты и овощи из Узбекистана в Казахстан без коммерческой наценки.