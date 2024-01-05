UzKazTrade. Рабочая группа Узбекистана и Казахстана займется снятием торговых барьеров

12:15 08.01.2024

Узбекистан и Казахстан договорились создать рабочую группу по снятию барьеров в двусторонней торговле. На базе совместной внешнеторговой компании UzKazTrade планируется создать торговую онлайн-платформу.



Для снятия барьеров в торговле Узбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу. Об этом 5 января договорились министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и посетивший страну с визитом министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.



