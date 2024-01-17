Умер мэтр кыргызского кино Муса Абдиев

12:16 08.01.2024

В возрасте 89 лет умер ветеран кыргызского кино Муса Абдиев



"Культура" (АКИpress) - 7 января в возрасте 89 лет умер ветеран кыргызского кино, народный художник Кыргызстана Муса Абдиев. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.



Муса Абдиев родился 23 февраля 1934 года. С 1959 года работал на киностудии "Кыргызфильм". Был художником по костюмам, ассистентом и постановщиком-декоратором, художником-постановщиком.



Абдиев являлся художником по костюмам в фильмах:



- Толомуша Океева "Потомок белого барса" (создал традиционные народные костюмы древних кыргызов и народов сопредельных территориальных образований доисламского времени), "Миражи любви" (костюмы народов Центральной Азии эпохи Мавераннахра), "Чингисхан" (костюмы монголов и народов, живших на территориях, по которым пронесся монгольский полководец);



- Геннадия Базарова "Материнское поле" (костюмы военного времени – солдат, командиров и представителей колхозного крестьянства и руководителей районов), "Каныбек" (костюмы кыргызской знати и простого люда начала двадцатого века), "Улица" (костюмы сельского населения разных поколений);



- Андрея Кончаловского "Первый учитель" (костюмы кыргызской знати и простого люда начало двадцатого века);



- Болота Шамшиева "Алые маки Иссык-Куля" (костюмы солдат и военного руководства Красной Армии, кыргызской знати, простого люда и басмачества);



- Джали Соданбека "Не ищи объяснения" (костюмы представителей советской интеллигенции, рабочего класса и населения сельской местности эпохи "застоя" в СССР);



- Мелиса Убукеева "Провинциальный роман" (костюмы представителей советской интеллигенции, рабочего класса и населения сельской местности эпохи "застоя" в СССР);



- Нурбека Эгена "Сундук предков" (повседневная одежда жителей Западной Европы и кыргызской глубинки начала двадцать первого века) и другие.



Прощание состоится 9 января.