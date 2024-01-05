|15:49 Узбекистан остается мировым лидером по продаже золота второй месяц подряд
15:40 Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт
15:32 Китай и геополитические штормы - 2024, - А.Каукенов
15:18 Монголо-татарское "иго" только способствовало процветанию Древней Руси, - Манвир Сингх
14:51 Шольца досрочно попрут с поста Германского канцлера, - Ханиф Гаффари
14:47 Древние укры против мокшей. Братья ли русские украинцам, - "Регнум"
13:38 Запад открыл "второй фронт" против Украины: торговую войну с Киевом ведет Варшава, - СП
12:20 Сотни тракторов перекрыли автобаны Германии. Фермеры протестуют
12:17 Золотовалютные резервы Узбекистана в 2023 году уменьшились на $1,2 млрд
12:16 Умер мэтр кыргызского кино Муса Абдиев
12:15 UzKazTrade. Рабочая группа Узбекистана и Казахстана займется снятием торговых барьеров
11:54 Выборы на Тайване: расстановка сил и возможные сценарии, - Ю.Тавровский
11:05 "Перепутали". В Бишкеке на площади Ала-Тоо со второго раза вывесили правильный новый флаг
10:54 Казахстан запретил ввоз праворульных машин даже в разобранном виде
03:10 НАТО должно полностью лечь под Штаты - или умереть, - Е.Берсенев
00:51 Широко живут. Трех сотрудников управления "М" ФСБ России обвинили во взятках на 5 миллиардов
00:47 По кирпичику. БРИКС отстраивается, - Ксения Логинова
00:39 Туркменистан приостановил экспорт газа в Азербайджан. Стороны не смогли договориться об условиях поставок
00:28 Названы самые популярные имена новорожденных в Узбекистане в 2023 году - Солиха и Мухаммадали
00:15 2024 год: планета в выборах, - Вл.Овчинский
00:04 Председательство России в БРИКС: удастся ли смягчить индийско-китайские противоречия?
00:01 В госучреждениях Туркменистана сокращают больше сотрудников, чем требуется, чтобы потом нанять новых за взятки
|Сотни тракторов перекрыли автобаны Германии. Фермеры протестуют
12:20 08.01.2024
Сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров
Сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов за отмену налогов. Как пишет Tagesspiegel, на технику прикрепили плакаты с лозунгами "Без фермеров нет будущего", "Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство" и "Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством".
На дорогах выстроились колонны сельскохозяйственной техники. Стражи порядка контролируют готовящиеся акции протеста, рядом с тракторами стоят авто полиции.
Отмечается, что некоторые фермеры приехали с прицепами, поскольку акция должна закончиться только через неделю.
В Сети в ночь на 8 января распространились кадры, на которых они используют тракторы для блокировки движения. Фермеры продолжают бастовать против отмен льгот в Германии. Крупные акции ожидаются в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене и др. Некоторые школы Баварии переведут на удаленное обучение. Главными требованиями фермеров являются снижение налогов и увеличение зарплат.
Член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер 23 декабря предложила помимо сокращения налоговых льгот увеличить подоходный налог в стране, чтобы обширнее поддерживать Украину военными поставками. Она указала, что особые события, которые происходят на сегодняшний день, "требуют особых мер".
Немецкое издание Der Tagesspiegel 20 ноября написало, что в государственном бюджете ФРГ образовалась дыра в размере €60 млрд, в связи с чем Конституционный суд страны запретил всем ведомствам и министерствам брать на себя финансовые обязательства. Таким образом, бюджет страны заморожен. В связи с этим правительство было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Определенные статьи экономии коснулись фермеров, которых намерены лишить скидок на дизель и налоговых льгот.