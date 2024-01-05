Сотни тракторов перекрыли автобаны Германии. Фермеры протестуют

12:20 08.01.2024

Сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров



Сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов за отмену налогов. Как пишет Tagesspiegel, на технику прикрепили плакаты с лозунгами "Без фермеров нет будущего", "Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство" и "Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством".



