Запад открыл "второй фронт" против Украины: торговую войну с Киевом ведет Варшава, - СП

13:38 08.01.2024

Rzeczpospolita: блокада незалежной продлится минимум до апреля

Константин Ольшанский

8 янв. 24



Польско-украинская граница останется перекрытой как минимум до начала апреля, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на протестующих дальнобойщиков. Именно они устроили блокаду украинских грузовиков с молчаливого одобрения Варшавы.



Отношения Украины и Польши начали стремительно ухудшаться в апреле прошлого года. Тогда Варшава ввела "зерновую блокаду", а по факту запретила импортировать почти все виды украинской аграрной продукции: хлеба и масличных, фруктов и овощей, мяса, вина. Все это, естественно, ради защиты польских фермеров от украинского демпинга.



Примеру Варшавы последовали власти других стран, пострадавших от самостийного экспорта. Польская "зерновая блокада" вызвала эффект домино в Восточной Европе. Затем началась серия дипломатических скандалов с взаимными обвинениями.



Кульминацией стало сентябрьское решение Варшавы прекратить любые поставки вооружения и боеприпасов Киеву. Но даже после этого не последовала разрядка. В ноябре конфедерация польских водителей с молчаливого согласия властей заблокировала грузовое движение на границе с Украиной. После чего бандеровская власть обвинила Польшу в развязывании "торговой войны".



6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на трех крупнейших пограничных пунктах с Украиной: "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорохуск - Ягодин". 27 ноября перекрыли погранпереход "Медика - Шегини".



Протестующие выражают недовольство политикой Евросоюза. Поляки требуют, чтобы украинским компаниям вменили в обязанность получать коммерческие разрешения на перевозку грузов (исключая гуманитарную помощь и довольствие для военных). Необходимость в таких документах отменена соглашением "ЕС-Украина", действующим до середины этого года.



Протестующие также требуют приостановить действие лицензий для украинских компаний, возникших после начала СВО, и провести их комплексную финансовую ревизию. Наверняка, найдется множество пустышек и мошенников.



Кроме того, поляки настаивают на ликвидации так называемой электронной очереди для грузовиков на украинской стороне, пишет Gazeta Prawna.



Варшава смотрит на протесты сквозь пальцы, полностью разделяя ненависть своих перевозчиков. Для решения проблем на границе министерство инфраструктуры Польши нехотя создало межведомственную группу под руководством Павела Ганцарца. Украинцев, разумеется, в нее не позвали. Киев возмутился.



Впрочем, перевозчики пошли на послабления: утром 24 декабря они прекратили блокаду погранперехода "Медика - Шегини". Вместе с тем, как пишет Rzeczpospolita, только в Подкарпатском уезде уже скопилась 38-км очередь из почти 800 украинских грузовиков.



Kresy: власти Польши ставят превыше всего интересы избирателя, а не Киева



Национальный банк Украины подсчитал, что самостийные экспортеры потеряли около $160 млн из-за блокады западных пограничных переходов. А сколького недосчиталась Польша из-за недобросовестного демпинга экспортеров из незалежной?



Евросоюз предложил, чтобы Варшава сама из бюджета оплачивала компенсации компаниям-перевозчикам. Это особенно возмутило протестующих.



"Выходит, польский налогоплательщик должен поддерживать национальный транспорт, потому что он несет убытки, где конечным бенефициаром является иностранное государство!" - возмущается один из протестующих дальнобойщиков Рафал Меклер в интервью Rzeczpospolita.



В декабре в Польше сформировано новое правительство под руководством Дональда Туска. Это сопровождалось громкими заявлениями из Варшавы о поддержке Украины, намерении главы кабмина посетить Киев. Однако Польша отказалась от сближения с недружественным соседом, пишет издание Kresy.



"Это часть польской внутренней политики. Туск пытается заручиться поддержкой фермеров в преддверии местных выборов, которые пройдут в апреле. Следующими будут июньские выборы в Европарламент, а затем страна начет готовиться к президентским выборам 2025 года", - объясняют Kresy.



Польское правительство отклонило решение, запрещающее блокировку подъездных путей к границе с Украиной (по крайней мере, на время СВО), выбрав вместо этого путь переговоров с перевозчиками.



И это логично. Ни польские, ни другие европейские налогоплательщики не готовы раскошеливаться ради дальнейшей поддержки киевского режима. Национальные интересы превыше даже для проамериканских политиков.



Польский министр сельского хозяйства Чеслав Топорский открыто заявил в интервью Radio ZET, что будет решать проблемы с украинским экспортом только в диалоге со своими фермерами, поскольку открытие границ с незалежной (якобы для поддержки ее экономики) едва не похоронило польское сельское хозяйство, которое до сих пор не оправилось от российских контрсанкций 2014 года.