Арестованному после "голой" вечеринки Ивлеевой рэперу члено-носку Vacio вручили повестку в армию

14:16 08.01.2024

Арестованному после "голой" вечеринки Ивлеевой рэперу Vacio вручили повестку



Валерия Городецкая



Рэпер Николай Васильев (Vacio), арестованный после участия в "голой" вечеринке блогера Насти Ивлеевой в московском клубе "Мутабор", получил повестку.

"Как Васильев рассказал посетившим его правозащитникам, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку", – рассказал РИА "Новости" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев.



Ранее суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений "голую вечеринку" Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.