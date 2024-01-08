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Шольца досрочно попрут с поста Германского канцлера, - Ханиф Гаффари
14:51 08.01.2024

"Превратил Германию черт знает во что!" - у Шольца истек "срок годности"?
Пока Олаф Шольц был на посту канцлера Германии "экономический локомотив Европы" связал себя обязательствами по Украине и понес колоссальные убытки, пишет Javan. За такие итоги глава немецкого правительства рискует отправиться в отставку уже в ближайшее время.
По утверждению немецкого издания "Бильд", федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) может подать в отставку с должности главы правительства уже в начале наступившего 2024 года.

Ряд источников, близких к политическому руководству страны, в качестве вероятной замены действующему канцлеру, указывают на нынешнего министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. В качестве формального повода для отставки нынешнего канцлера может послужить скандал 2020 года, связанный с деятельностью компании Wirecard и ее главным операционным директором Яном Марсалеком (Маршалеком). Скандал с платежной компанией Wirecard явился беспрецедентным по своим масштабам мошенничеством во всей истории Германии после Второй Мировой войны, с коррупционными схемами, в которые оказались вовлеченными и многие немецкие политики с именем; главный менеджер компании в настоящий момент бежал из Германии, и, как утверждается некоторыми западными изданиями, мог скрыться в Москве, где якобы и находится сейчас как частное лицо.
Иными словами, Шольц под предлогом раскрытых финансовых афер и мошеннических схем должен будет покинуть пост канцлера Германии, которого он добивался годами в течение длительного политического противостояния с христианскими демократами, и передать бразды управления страной своему соратнику из Социал-демократической партии.

Но для любого человека, более или менее знакомого с нынешней политической обстановкой и экономической ситуацией в Германии (и даже не только в Германии, а во многих других крупных странах Европы), очевидно, что вероятная отставка Шольца будет иметь куда более важные причины, которые даже не всегда комментируются в ведущих немецких СМИ.

Начать следует с того, что канцлер Германии сейчас возглавляет правительство, рейтинг которого в глазах общественного мнения страны уже давно не поднимается выше 30%. Но и это скорее, даже, следствие, а не основная причина. Причины же кроются во внешнеполитическом курсе правительства, которому Шольц следовал, находясь на должности канцлера, точнее, не в курсе, как таковом, а в тех результатах, к которым пришла Германия, как крупнейшая европейская держава и "локомотив" развития экономики всей Европы. Страна связала себя обязательствами поддерживать Украину в конфликте с Россией, и эти обязательства не принесли Германии ничего, кроме колоссальных убытков. Убытки эти возникли из-за непомерных расходов, а также из-за контрсанкций, введенных Россией, в ответ на санкционную политику ЕС и Германии как основного инициатора и фактически апологета этой политики.
Подобный политический курс, а также практически полное смыкание с агрессивным режимом Тель-Авива, с началом войны в секторе Газа окончательно превратившим Израиль в "страну-террориста" в глазах мировой общественности, создали и правительству, и стране в целом имидж крайне нестабильного, непоследовательного, и даже попросту опасного игрока, как в Европейском союзе, так и в системе международных отношений. Причем, как справедливо отмечают некоторые комментаторы, этот курс фактически ставит под сомнение независимость Германии, превращая ее в страну-сателлита США, причем сателлита слабеющего и экономически, и политически.
Политологическое сообщество стран ЕС и оппозиционные Олафу Шольцу немецкие политики называют нынешнее федеральное правительство во главе с Шольцом "правительством конфликтов". Это правительство, которое при уходе из власти Ангелы Меркель дало обязательство сократить экспорт оружия в другие страны, напротив, за 2023 год побило в этой области рекорд, в 10 раз нарастив поставки оружия Украине и Государству Израиль. Правительство, от которого ожидали, что оно послужит ускоряющим фактором нормализации отношений России и Евросоюза (прежде всего, благодаря крупнейшему экономическому проекту "Северный поток-2"), напротив, превращается в политический режим - поджигатель войны, подстрекая украинское руководство продолжать противостояние с Россией, "столько, сколько это будет необходимым". Благодаря подобным призывам нынешнее правительство Германии стало фактически "ястребом войны" против России, даже на фоне других стран ЕС, также недружественных по отношению к Москве.
Но это только лишь политическая сфера. Если брать положение дел в немецкой экономике, то и здесь работа нынешнего правительства ФРГ доказала свою полную несостоятельность и неэффективность. Коалиционное правительство Шольца с колоссальным трудом смогло согласовать с другими, представленными в Бундестаге политическими партиями бюджет страны на следующий год, но в этом отношении все равно существует большая неопределенность, которая приводит в замешательство не только немецкий крупный и мелкий бизнес, руководителей различных компаний, но и обычных немецких граждан.

Высшая судебная инстанция страны, Федеральный конституционный суд, как утверждают, не без давления извне, в своем решении от 15 ноября неожиданно отменил решение о переводе неиспользованных 60 миллиардов евро из Особого фонда по борьбе с пандемией Covid-19 в пользу реализации крупных правительственных экономических программ, финансирования "зеленых инициатив" и поддержки промышленности. Это постановление Конституционного суда не просто поставило под вопрос обычно довольно строгую и тщательно выверенную финансовую политику Германии и резко изменило план расходов бюджетных средств, но и фактически ввергло в хаос работу финансового сектора и экономику страны в целом.

В итоге мы становимся свидетелями возникновения гигантской дыры в бюджете, которую нынешнее, "от рождения" слабое коалиционное правительство Шольца заполнить в принципе не в состоянии. Экспертное немецкое сообщество советует правительству немедленно свернуть крайне неэффективную линию на поддержку милитаризма Украины и сделать политический курс хоть чуть-чуть более независимым, как это удалось, например, другой европейской стране, также члену НАТО и ЕС - Венгрии. Но, похоже, сделать столь решительный поворот в собственной политике кабинет Шольца также не в состоянии. И потому в данной ситуации отставка представляется наименее тяжелым путем для Шольца и его команды по избавлению страны хотя бы от части проблем, в которые ее ввергло нынешнее правительство. Причем отставка под предлогом финансового скандала будет, вероятно, стоить гораздо меньше, чем позорное отстранение действующего кабинета от власти, которое может начаться уже в ближайшие месяцы.

Автор статьи: Ханиф Гаффари (HanifGhaffari)

Javan
Иран
08 января 2024

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704714660


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