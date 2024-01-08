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|Китай и геополитические штормы - 2024, - А.Каукенов
15:32 08.01.2024
Геополитические штормы – 2024
08.01.2024
Владислав ЮРИЦЫН
Востоковед Адиль Каукенов о реакции Китая на мировую военно-морскую напряженность