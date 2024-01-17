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Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус ВиртУмер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт
15:40 08.01.2024

Создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт умер на 90-м году жизни

Берн, 8 января, 2024, 14:40 - ИА Регнум. Швейцарский ученый, создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт скончался 1 января на 90-м году жизни. Об этом сообщил в соцсети X (бывшая Twitter) французский ученый Бертран Мейер.

Создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт умер на 90-м году жизни

"Мы потеряли титана языков программирования, методологии программирования, разработки ПО и проектирования аппаратного обеспечения", - сообщил Мейер, ставший преемником Вирта на посту председателя отдела разработки программного обеспечения в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

Ассоциация вычислительной техники (Association for Computing Machinery, ACM) с глубоким сожалением также сообщила о кончине пионера языка программирования и лауреата премии Тьюринга. В организации отметили, что Вирт разработал несколько компьютерных языков, таких как Euler, Algol-W, Modula и Pascal.

Никлаус Вирт родился 15 февраля 1934 года в Винтертуре, в предместье Цюриха, в семье школьного учителя. В детстве Вирт увлекался авиамоделизмом и постройкой ракет, увлечение электроникой и системами программного управления началось с разработки устройств дистанционного управления для моделей. В 1954 году он поступил на факультет электроники Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, где получил степень бакалавра по электротехнике. В 1960 году он получил степень магистра.

Вирт известен как один из теоретиков в области разработки языков программирования, профессор компьютерных наук Швейцарской высшей технической школы Цюриха, лауреат премии Тьюринга 1984 года.

В 1970 году Вирт создал язык программирования "Паскаль". Для переноса "Паскаль"-системы на различные вычислительные платформы в 1973 году с участием Вирта разработали прототип виртуальной машины, исполняющей на любой платформе промежуточный "пи-код", в который предполагалось компилировать все программы. В 1975 году он разработал язык "Модула", в котором реализовал идеи разработки модульных программ.

Ученый 1 апреля 1999 года вышел на пенсию, достигнув предельного для государственного служащего в Швейцарии возраста 65 лет. В 2007 году ему присудили ученую степень почетного доктора Российской академии наук. Вирт также является членом национальных академий: Swiss Academy of Engineering (Швейцария), U. S. Academy of Engineering (США), Berlin-Brandenburg Academy (Германия). Он получил в 2005 году звание почетного доктора Университета ИТМО.

Источник - REGNUM
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