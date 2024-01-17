Узбекистан остается мировым лидером по продаже золота второй месяц подряд

15:49 08.01.2024

Второй месяц подряд Узбекистан становится крупнейшим продавцом золота в мире. В ноябре 2023 года страна реализовала 11 тонн золота.



Узбекистан второй месяц подряд занимает первое место по продаже золота в мире, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council).



Согласно данным Международного валютного фонда и открытым данным, мировые золотые резервы центральных банков выросли в ноябре на 44 тонны. Чистый объем покупки золота (60 тонн) значительно перевешивают валовые продажи (15 тонн), поскольку спрос со стороны центробанков сохранил свою динамику.



В ноябре 2023 года основным покупателем драгметалла стала Турция - 25 тонн (в октябре был Китай с 23 тоннами). Второе место заняла Польша - 19 тонн. Следом идут Китай (12 тонн), Чехия (3 тонны) и Кыргызстан (1 тонна).



Узбекистан в том месяце продал столько же золота, сколько в октябре - 11 тонн. Казахстан реализовал 3 тонны.



Тем не менее, по итогам 2023 года Узбекистан расположился на втором месте по чистой продаже драгметалла (стоимость продажи за вычетом стоимости покупки) - свыше 30 тонн. Казахстан стал лидером по продаже золота - около 50 тонн.



Крупнейшим покупателем стал Китай, после него идут Польша и Сингапур.



По данным Агентства статистики, за 11 месяцев 2023 года Узбекистан экспортировал золота на рекордные 8,15 млрд долларов, что в 2,3 раза больше аналогичного периода предыдущего года. Из этой суммы на ноябрь приходится 1,28 млрд долларов.