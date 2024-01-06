 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У мэра Киева Виталия Кличко нашли незадекларированный особняк в Гамбурге за 6 млн долларов
17:29 08.01.2024

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти 6 млн долларов

Денис Тельманов

В декларации мэра Киева, бывшего боксера Виталия Кличко обнаружен особняк стоимостью 227,6 млн гривен (почти 6 млн долларов), расположенный в Гамбурге.
Утверждается, что дом Кличко получил 20 декабря 2023 года в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая до мая 2023 года принадлежала его брату Владимиру, а затем стала собственностью Виталия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна".

Отмечается, Площадь особняка составляет 750 квадратных метров.

ТАСС напоминает, что электронное декларирование собственности было восстановлено на Украине октябре 2023 года по требованию Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко был назван среди кандидатов в президенты Украины для замены Владимира Зеленского. Он считается ставленником Германии.

Источник - взгляд
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