Главу казахской общины Москвы Джамалова привлекают за фейки о рос-армии

18:36 08.01.2024

НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ: ОБНАГЛЕВШИЙ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ ГЛАВНЫЙ КАЗАХ МОСКВЫ ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ



Был бы автор человеком мелочным и злопамятным - он бы порадовался тем проблемам которые появились у гражданина Джамалова, занимающего пост главы казахской общины в Москве. Но автор, человек ни такой человек - он просто констатирует свершившийся факт: "сколько веревочке не виться, все равно конец будет". СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:"ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ": ОЗВЕРЕВШИХ МИГРАНТОВ ВЫПУСКАЮТ НА СВОБОДУ Довольно, сказали работники Следственного комитета Российской Федерации, прикрываясь мнимым статусом и поддержкой дипломатов из бывших союзных республик, находясь на территории РФ чувствовать себя не гостем, а хозяином земли русской.



Сказали и сделали - возбудили уголовное дело в отношении Полата Джамалова, человека уверовавшего в свою неподсудность, и тиражирующего в социальных сетях, фейки о потерях российской армии в ходе СВО. Фейком о российской армии, по версии издания "Верстка" (признано иностранным агентом), стал пост Полата Джамалова в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), в котором оценивались потери ВС РФ на август 2022 года. Вместо эпилога...



Сейчас наверняка мы услышим стенания из стана наших бывших - подключатся дипломаты..., эти, как их, диаспоры, иностранные СМИ, педалирующие темы "путинских репрессий" и отсутствия свобод, в том числе и свободы слова в "узурпированной путинским режимом России". А как по мне, перефразируя Жеглова: "Джамалов должен сидеть в тюрьме, и он будет сидеть... Я сказал".



8.01.2024