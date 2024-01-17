Икона со Сталиным в главном соборе Грузии оказалась российского происхождения

18:41 08.01.2024

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси



Икона с Иосифом Сталиным, вызвавшая бурные дискуссии в Грузии, была подарена главному собору Грузии – Святой Троицы в Тбилиси политической партией "Альянс патриотов", передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.



Генсек "Альянса патриотов" Ирма Инашвили заявила, что ее организация приобрела эту икону в России и передала Грузии.



"На самом деле это икона Святой Матроны с изображением ее встречи со Сталиным, который вынужденно рассказывает ей о положении дел на фронте", – сказала она.



"Альянс патриотов" выступает за связи с Россией, представители этой партии регулярно наносят визиты в Россию, с которой у Грузии нет дипломатических отношений после войны 2008 года.



Накануне оппозиционный телеканал "Мтавари" ("Главный") показал эту икону, после чего часть духовенства и теологов потребовала ее незамедлительно снять.