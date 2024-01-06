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|Сразу 30 ракет прилетело в американскую базу Эль-Омар (Север Сирии)
18:47 08.01.2024
Американскую базу в Сирии обстреляли 30 ракетами
Al Mayadeen: Военная база США подверглась ударам 30 ракет на востоке Сирии
Американская военная база подверглась мощному ракетному удару на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Речь идет о военном объекте, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от месторождения нефти Эль-Омар.
"Ракетный обстрел был осуществлен по американской базе на нефтяном месторождении Эль-Омар, к востоку от Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении телеканала.
Известно, что по американской базе выпустили 30 ракет, запуск осуществлялся с территории Сирии.
Напомним, что 30 декабря американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атаковали шииты из "Исламского сопротивления Ирака". По объекту было выпущено единовременно 12 ракет. В это же время ракетной атаке подверглась американская военная база неподалеку от нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. В результате в небо подняли несколько американских вертолетов.
Дарья Нарыкова