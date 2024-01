Эпоха потрясений: пугающие прогнозы от гуру бизнеса на 2024 год

Что ждет мир в 2024 году? Наряду со сдержанными прогнозами многие известные предприниматели, инвесторы и аналитики делают заявления с шокирующими предсказаниями. Период глобальных потрясений, начавшийся в 2020 году, по их мнению, не закончится в ближайшее время: напротив, мировую экономику ждут новые серьезные испытания.



Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм прогнозирует, что индекс крупнейших американских компаний S&P 500 может упасть более чем на 50%, и призывает не инвестировать в США, в частности, из-за огромного государственного долга страны, достигшего $33 трлн. На выплату процентов по нему Штаты уже начали тратить больше, чем на оборону. А Марк Спицнейгел, основатель и инвестиционный директор хедж-фонда Universa Investments, рассуждает о формировании "величайшего кредитного пузыря в истории человечества" и "экономики пороховой бочки".



Ярче всего ожидания предстоящего кризиса выразил Роберт Кийосаки, инвестор, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа". Он грозит "величайшим крахом в мировой истории" и советует отказаться от традиционной стратегии инвестирования 60/40 (60% - в акции, 40% - в облигации). Тех, кто ее придерживается, он считает пассажирами "корабля дураков", которые в 2024 году потеряют больше всех. Кийосаки советует вкладываться совсем в другие активы.



Грэнтэм считает, что вероятность краха фондового рынка составляет 70%, а обвал по масштабам сравнится с тем, который привел США к Великой депрессии. Крупнейшие инвесторы уже готовятся к шторму, активно избавляясь от акций. Уоррен Баффетт (миллиардер, глава холдинга The Berkshire Hathaway) "ушел на обочину со своими $147 млрд, его деньги находятся в краткосрочных казначейских обязательствах", отмечает Кийосаки.



Прогнозы основаны на констатации, что бумаги компаний стоят намного больше, чем должны были бы, исходя из экономических показателей самих этих компаний. Аналогии с 1929 годом неслучайны. Президент инвестиционного фонда Hussman Investment Trust Джон Хассмен подчеркивает: сейчас, как и в случае с пузырем "ревущих двадцатых" и пузырем доткомов, рост стоимости акций приводит не к сокращению интереса к их покупке, а наоборот, к росту вложений в надежде на еще больший рост. О том, что фондовый рынок превратился в опасный для мировой экономики пузырь, предупреждали еще в 2010-е годы такие легендарные инвесторы, как тот же Баффетт или Джон Богл (основатель компании Vanguard Group). С тех пор пузырь вырос и в любой момент может лопнуть, предостерегает Хассмен.



Инвесторы в целом все чаще говорят, что в результате технологического бума 2010-х на рынке сформировался новый пузырь. Каждая десятая компания, чьи акции торгуются на бирже, лишь имитирует развитие. Стартапомания обернулась нашествием нежизнеспособных предприятий - и они уже начали банкротиться. Новый год станет временем массового упокоения компаний-зомби - нашумевших стартапов, которые превратились в миллиардный бизнес благодаря дешевым кредитам, предупреждают западные аналитики. Среди известных имен, попавших в список, составленный гендиректором исследовательской компании New Constructs Дэвидом Трейнером и его командой, - такси-сервис Uber, главный конкурент Tesla - производитель электромобилей Rivian, сеть по продаже игровых консолей GameStop, производитель велотренажеров Peloton и многие другие. В портфеле российских инвесторов оказалось до половины таких компаний-зомби. Избавиться от них теперь, в условиях санкций, очень трудно.



Не последнюю роль в формировании плохой для американской экономики конъюнктуры играет продолжающийся конфликт между США и Китаем. Высокопоставленные чиновники КНР не раз заявляли, что не допустят провозглашения Тайванем независимости, но кандидат в президенты Тайваня от правящей Демократической прогрессивной партии, нынешний вице-президент Лай Циндэ является сторонником независимости острова. По мнению известного британского историка Нила Фергюсона, президентские выборы на Тайване, которые должны пройти в январе 2024 года, могут стать поводом для вооруженного конфликта КНР и США. Он становится еще более реальным на фоне сокращения экономической взаимозависимости двух стран. В материале, опубликованном в Bloomberg, Фергюсон перечисляет признаки подготовки Китая к войне и отмечает, что она может привести к "взаимному финансовому уничтожению" США и КНР и катастрофическим последствиям для мировой экономики. Чиновники ЦРУ и Пентагона делятся планами возможной войны - с китайскими ударами по американским базам и блокадой Китая американцами.



Даже если никакой войны не произойдет, экономическое противостояние между странами уже привело к крупным последствиям для обеих. Из-за торговой войны КНР утрачивает статус "мировой фабрики": американские компании спешно переносят важнейшие производства в другие страны. Кто заменит Китай, с которым США сотрудничают уже несколько десятилетий? В июне 2023-го Вашингтон заключил серию соглашений с Индией о сотрудничестве в области полупроводников, телекоммуникаций, космоса, квантовых компьютеров, искусственного интеллекта, научных исследований и разработки вооружений.



На роль замены Китаю многие прочат Индию. "Многие говорят, что это десятилетие Индии, - говорит управляющий партнер и председатель совета директоров консалтинговой компании McKinsey Боб Стернфелс в интервью индийской The Economic Times. - А я думаю, что это век Индии". Одна из причин оптимизма - то, что к 2047 году в этой стране будут жить 20% работающего населения мира. В США стало хорошим тоном рассуждать о блестящем будущем Индии: если в 2019 году прямые американские инвестиции в ее экономику составляли $40,7 млрд, то в 2022 году - уже $51,5 млрд. Многие думают, что США собираются превратить Индию в "новую мировую фабрику", которая заменит Китай.



Реальность, однако, довольно мрачна. В первой сотне технологических компаний мира много китайских, но ни одной индийской. Более 224 млн индийцев голодают, больше чем каждый пятый неграмотен. В случае с любой другой страной речь шла бы о гуманитарной катастрофе, но индийским властям удается поддерживать образ успешного государства.



В качестве других преемников называют Вьетнам и Мексику. Однако новой всемирной фабрикой могут стать и сами США, и это повлияет на всю мировую экономику.



Проблемы ведущих мировых держав тем сложнее, что решать их предстоит политикам, начинавшим свою карьеру десятки лет назад, в совершенно другую эпоху. Парадокс: мир, в котором только и разговоров, что про будущее, обновление, инновации, технологическую революцию, возглавляют все более старые политики. Средний возраст национальных лидеров намного превышает возраст большинства их граждан.



Лидеры мыслят устаревшими категориями. Вместо того чтобы решать такие насущные проблемы, как глобальное потепление, голод или бедность, они заняты холодной войной на внешнеполитическом уровне и интригами на внутреннем. Вопросы вроде разработки законов об использовании нейросетей им и вовсе представляются чем-то надуманным. Значительная часть их иссякающих сил уходит на подковерную борьбу: они наращивают личную власть, формируют кланы и стараются удержаться у руля как можно дольше.



Несмотря на то что большинство из перечисленных прогнозов довольно мрачны, есть и хорошая новость: никакие предсказания не обязаны сбываться, даже если их сделали всемирно известные предприниматели.



