 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер выдающийся немецкий футболист Франц Беккенбауэр
20:37 08.01.2024

Чемпион мира по футболу 1974 года Франц Беккенбауэр умер в 78 лет
Берлин, 8 января, 2024, 19:26 - ИА Регнум. Немецкий футболист, чемпион мира 1974 года Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет, сообщило 8 января DPA со ссылкой на семью.

Чемпион мира по футболу 1974 года Франц Беккенбауэр умер в 78 лет
Беккенбауэр родился 11 сентября 1945 года. Ему дали прозвище Император, и он считался одним из величайших игроков в истории спорта. Беккенбауэр начинал как полузащитник, а сделал себе имя в качестве центрального защитника. Он стал одним из девяти игроков, выигравших Кубок мира FIFA, Кубок европейских чемпионов и "Золотой мяч". В составе мюнхенской "Баварии" четыре раза побеждал в чемпионате Германии.

На клубном уровне провел более 400 матчей за "Баварию" с 1964 по 1977 год.

В 1984 году в силу возраста он оставил игровую карьеру. Место капитана в "Баварии" занял его друг Герд Мюллер, о котором предыдущий лидер всегда отзывался с восхищением. Сам же возглавил сборную страны. В 1990 году сборная Германии под его наставничеством завоевала титул сильнейшей в мире.

В 2013 году Франц Беккенбауэр стал первым глобальным послом международной детской социальной программы "Футбол для дружбы". Летом 2014 года FIFA отстранила Беккенбауэра от деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Это связано с отказом от сотрудничества по расследованию дела, связанного с выбором Катара в качестве места проведения чемпионата мира в 2022 году.

Беккенбауэр был трижды женат, у него пятеро детей.

Известно, что в 2016 и 2017 годах футболист переносил операции на сердце. В 2018 году ему также установили искусственный тазобедренный сустав.

Источник - regnum.ru
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