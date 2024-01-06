Казахстанских дорожников обвинили в хищении $434 тыс. при строительстве КПП на границе с Кыргызстаном

20:45 08.01.2024

В Казахстане арестовали трех должностных лиц Жамбылского областного филиала национальной компании "Казавтожол", которая управляет автодорогами. Их подозревают в хищении свыше 194 млн тенге ($434 тыс.) при строительстве пункта пропуска "Кордай" на границе с Кыргызстаном, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.



"С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала "Казавтожол", представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу", - указано в сообщении. Иные подробности дела, как и фамилии арестованных, не сообщаются.



В 2020 году пункт пропуска "Кордай" был расширен и реконструирован. Работы продолжались один год, их стоимость, как сообщалось, составила 5,2 млрд тенге ($11,6 млн). Заказчиком выступил "Казавтожол", а генеральным подрядчиком - ТОО "ДорСтрой". В результате, пропускная способность пункта выросла с одной до двух с половиной тысяч автомобилей в сутки.



Казахстанские дорожники не впервые становятся фигурантами громких коррупционных дел. В 2019 году директора Мангистауского областного филиала "Казавтожол" Ербола Омарова и его заместителя Артура Юнусова обвинили в получении взяток и хищении бюджетных средств на сумму 500 млн тенге ($1,3 млн) при строительстве автодорог в регионе. Позднее суд назначил им наказание в шесть лет лишения свободы каждому.