В Казахстане разрешат выселять абьюзеров из жилья

20:49 08.01.2024

В Казахстане разрешат выселять семейных дебоширов из жилья

08.01.24

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана совместно с МВД подготовили поправки к законодательству, которые предусматривают временное выселение злостных семейных дебоширов для предотвращения случаев бытового насилия. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров, передает prosud.kz.



По его словам, предлагается криминализировать умышленное причинение незначительного вреда здоровью и побои. Сейчас подобные деяния трактуются как административное правонарушение.



"В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду предоставляется право временно выселять агрессора из жилища. При этом ему предлагается обдумать свои поступки в центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначать агрессору прохождение обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения", - пояснил зампредседателя комитета.

Ранее сообщалось, что в МВД Казахстана в этом году создадут специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием. В планах также увеличить количество кризисных центров и внедрить практику социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере.



В 2023 году в Казахстане законодательно ужесточили ответственность за бытовое насилие. Полиция перешла от заявительного к выявительному принципу регистрации подобных правонарушений. То есть, административные дела возбуждают без заявления потерпевших, а протокол по факту бытового насилия составляют, основываясь на показаниях свидетелей, соседей и записей с камер видеонаблюдения.



В рамках нового законодательства за второе полугодие 2023 года рассмотрено 50 тыс. обращений о бытовых скандалах, по 64% материалам возбуждено административное производство. Вместе с тем вдвое увеличилось количество привлеченных к административному аресту. Более 27 тыс. семей примирились в суде.