Саудовская Аравия объявила о масштабных скидках на нефть

00:00 09.01.2024 8.01.2024



Холодная война на сырьевом рынке может стать горячим ценовым конфликтом

Ольга Соловьева

Скидки на нефть способны помочь Saudi Aramco привлечь новых покупателей.

Саудовской Аравии и странам ОПЕК+ не удалось остановить снижение нефтяных цен даже за счет дополнительных сокращений добычи. За последние два месяца баррель подешевел почти на 5 долл. При этом Россия и Саудовская Аравия (СА) уступили часть рынка американским нефтяникам, которые продолжают наращивать добычу. Но, кроме сокращения квот, у саудитов есть более мощное оружие – это масштабные ценовые скидки. В начале недели саудиты объявили о новых скидках для всех регионов. На рынках стоит ожидать обострения ценовой конкуренции – предупреждают эксперты.



Саудовская Аравия понизит стоимость своей нефти в феврале для всех регионов. Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на 2 долл. за баррель, сообщила в воскресенье госкомпания Saudi Aramco.



Цены для США в феврале также уменьшатся на 2 долл. за баррель, для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья – на 1,5–2 долл. за баррель. В результате основной сорт нефти, поставляемый в Азию, – Arab Light – будет стоить на 1,5 долл. больше, чем корзина нефти Омана и Дубая – это минимум с ноября 2021 года.



Объявление о новых скидках вызвало снижение котировок и "бумажной нефти". Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent упала в понедельник больше чем на 3%. И пока нет признаков перелома этой понижательной тенденции. Между тем текущие нефтяные цены приближаются к тому уровню, который может создать дополнительные проблемы для российского бюджета.



Потребление нефти обычно снижается в феврале и марте, и этот период нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) используют для закрытия некоторых предприятий на техобслуживание. Bloomberg также указывает, что решение о снижении цен принято на фоне риска профицита предложения из-за увеличения поставок американской нефти. По мнению аналитиков, снижение цен компанией Saudi Aramco усиливает слухи о слабом спросе на нефть.



Агентство Reuters сообщает, что крупнейшее за 13 месяцев снижение цен Saudi Aramco в целом соответствует ожиданиям рынка, так как нефтеперерабатывающие компании требовали от Саудовской Аравии конкурентоспособных цен по сравнению с нефтью, поставляемой другими ближневосточными производителями. Мировые цены на нефть снизились в 2023 году впервые с 2020 года, подчеркивает агентство.



Дисконты на нефть напоминают и ситуацию 2020 года, когда после нежелания Москвы сильнее сокращать добычу, Эр-Рияд предложил масштабные скидки на свою нефть, спровоцировав обвал на нефтяном рынке. Напомним, тогда между Москвой и Эр-Риядом разгорелся конфликт, в результате которого Саудовская Аравия объявила о беспрецедентных скидках на свою нефть для потребителей Европы, Азии и США. Это объявление вызвало свободное падение цен на нефть (см. "НГ" от 09.03.20, 12.03.20).



Дисконты на нефть могут оказаться не единственной проблемой. Трейдеров также беспокоит и ситуация в Ливии, где остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара из-за акций протеста. Так, 7 января Ливийская Национальная нефтяная корпорация объявила форс-мажор в отношении крупнейшего в стране месторождения Шарара из-за его блокировки протестующими. Выступления привели к прекращению поставок нефти с месторождения на экспортный терминал Завия.



Мощность месторождения Шарара составляет 300 тыс. баррелей в сутки, напоминает S&P Global Commodity Insights. Неделей ранее сообщалось об остановке месторождения El-Feel на 70 тыс. б/с, и пока не поступало обновлений о статусе операций на нем. При этом, согласно последнему отчету ОПЕК, в ноябре 2023 года Ливия добывала 1,178 млн баррелей в сутки.



Эксперты S&P полагают, что события в Ливии могут сказаться на ценах на легкую нефть в Средиземноморье.



Еще один фактор тревоги трейдеров – ситуация в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда. И хотя рынок пока скорее игнорирует эти события, многие трейдеры ожидают новых проблем с нефтью в этом году, а крупные банки уже снизили свои прогнозы на этот год.



К примеру, аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз на нефть марки Brent на 2024 год. Ранее они ожидали, что котировки будут колебаться в диапазоне 80–100 долл. за баррель. Теперь они ожидают цен в диапазоне 70–90 долл. за баррель.



Примечательно и то, что Саудовская Аравия объявила о снижении цен после того, как Иран приостановил продажу нефти в Китай, требуя более высоких цен на нефть.



Как сообщает агентство Reuters, поставки иранской нефти в КНР сократились после того, как Иран начал повышать цены на свою продукцию. По данным источников агентства, в начале декабря иранские поставщики нефти сообщили своим китайским контрагентам о сокращении дисконта на иранскую нефть до 5–6 долл. за баррель к сорту Brent на поставки в декабря и январе. Изначально же сделки были заключены в ноябре со скидкой к Brent в 10 долл. за баррель. А средняя прошлогодняя скидка на Iranian Light, ключевой сорт, который закупает Китай, составила около 13 долл., сообщают трейдеры.



В результате поставки иранской нефти в Китай уже сократились. По данным танкер-трекера Vortexa Analytics, в декабре Китай импортировал около 1,18 млн баррелей иранской нефти в сутки, что оказалось на 23% меньше по сравнению с 1,22 млн баррелей в сутки в ноябре и намного меньше рекордных октябрьских 1,53 млн баррелей в сутки. По оценкам компании Kpler, в декабре экспорт иранской сырой нефти морским путем составил 1,23 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,52 млн баррелей в сутки в ноябре. В Kpler заявляют, что запасы плавучих хранилищ у берегов Ирана и близлежащих вод за последнюю неделю выросли примерно на 2 млн баррелей до 15,5 млн баррелей.



При этом на Иран приходится около 10% импортируемой Китаем нефти. Сокращение поставок, по мнению агентства, может привести к росту цен на нефть и сокращению прибыльности китайских нефтеперерабатывающих заводов. Как отмечает агентство, 90% объема экспортируемой иранской нефти потребуют небольшие независимые нефтеперерабатывающие предприятия Китая, так как государственные НПЗ не рискуют сотрудничать с Тегераном из-за опасений попасть под санкции США.



Участники рынка считают, что таким образом иранцы надеются догнать по ценам российскую нефть ВСТО, поставляемую по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан. "Но они (иранцы. – "НГ") не в полной мере осознают, что масштабы санкций в отношении иранской нефти отличаются от санкций в отношении российской", – указывают представители НПЗ.



Аналитики напоминают, что летом 2022 года Тегеран был вынужден снижать цены на свою нефть, чтобы конкурировать с РФ. Тогда иранская нефть стоила на 10 долл. за баррель ниже, чем Brent.



Россия же в поставках нефти все больше зависит от двух крупнейших покупателей – Индии и Китая. Доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из России в 2023 году составила 50%, а на Индию пришлось 40%, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. За 2023 год Москва заработала от продажи нефти и газа порядка 9 трлн руб. – примерно столько же, сколько в 2021 году, уточнял он. Для сравнения: по итогам 2022 года нефтегазовые доходы составили 11,5 трлн руб.



Эксперты сомневаются, что в этом году между основными нефтеэкспортерами разразится ценовая война по примеру 2020 года, однако очевидно, что 2024 год станет периодом повышенной конкуренции за покупателя. "Возможное снижение цен на нефть из-за замедления мировой экономики в 2024 году повысит вероятность нарушения квот на добычу и снизит устойчивость соглашения. Определенные разногласия среди стран-участниц уже наблюдаются", – отмечает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев, напоминая о разногласиях участников ОПЕК+ в преддверии встречи в конце ноября.



"Такие крупные экспортеры, как Саудовская Аравия, заинтересованы в поддержании высоких цен на нефть, что снижает вероятность повторения ценовых войн на рынке нефти по образцу 2020 года. Однако вероятность эта не нулевая", – продолжает эксперт.



"Сокращение нефтяных цен Саудовской Аравией может увеличить объем предложения нефти на рынке. Решение саудитов может оказать давление на глобальные нефтяные котировки. Этот шаг вызывает некоторые сомнения на рынке, учитывая нынешнюю неустойчивость. Кроме того, решения Саудовской Аравии могут интерпретироваться как стремление увеличить свою долю рынка через конкуренцию с Россией", – не исключает руководитель департамента "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.



Логика действий госкомпании Saudi Aramco проста: нужно обеспечить лояльность старых клиентов и привлечь новых, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. "Тем более что на рынке Китая, где спрос на нефть пока не падает, Россия ее уже довольно существенно потеснила. Саудовская Аравия стала крупнейшим поставщиком нефти в Европу, заняв российскую нишу, но ей уже на этом рынке на пятки наступают США", – обращает внимание эксперт. По его мнению, происходящее сегодня на нефтяном рынке говорит об усилении рыночной борьбы за клиентов и попытках увеличить долю на рынке.



Усиление конкуренции на нефтяном рынке, по мнению Пигарева, отразится и на российских экспортных доходах. Он ожидает снижения поступлений доходов в бюджет в 2024 году. Источник - НГ

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