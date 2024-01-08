 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дочь отца нации Шейх Хасина победила на выборах в Бангладеш
00:03 09.01.2024

08.01.2024

Народную республику и Россию связывают ядерные интересы
Владимир Скосырев

Премьер Бангладеш Шейх Хасина призвала избирателей сохранять мир и спокойствие во время выборов.
В Бангладеш, стране со 170-миллионным населением, прошли парламентские выборы. Правящая партия Awami League завоевала почти 75% мест. Явка избирателей составила примерно 40%. Как передало Reuters, причина тому – бойкот голосования со стороны оппозиционной Националистической партии (BNP) и спровоцированные ею нападения на избирательные участки. Как бы то ни было, премьер Шейх Хасина и ее партия победила в схватке четвертый раз подряд. Республику, провозгласившую независимость в 1971 году, поддержала тогда Москва. А сегодня РФ строит в стране первую АЭС.
Хасине 76 лет. Первый раз она стала премьером в 1996 году. Так что если считать в целом, а не подряд, то это пятый ее срок во главе правительства. За последние 15 лет на Западе в основном позитивно оценивали результаты ее правления. Правительство сумело не только остановить снижение экономического роста, но и ускорить его – резко выросла индустрия пошива одежды. Международное сообщество позитивно отнеслось также к тому, что молодое государство дало приют мусульманам рохинджа, бежавшим от преследования из соседней Мьянмы.

Хасину чтут многие соотечественники и за то, что она продолжает дело своего отца Муджибура Рахмана, основателя нации. Муджибур в то время, когда территория ныне независимой страны была частью Пакистана, возглавлял Awami League, боровшуюся за предоставление равных прав бенгальцам – большинству коренных жителей страны. За это пакистанские власти неоднократно сажали его в тюрьму. Так было и в 1971 году, когда в восточной части Пакистана вспыхнуло освободительное движение.

Исламабад и его сторонники, принадлежавшие к этническим меньшинствам в Восточном Пакистане, ответили жесточайшими репрессиями. В соседнюю Индию хлынули беженцы, число их достигало, по разным оценкам, 10 млн. Дели не мог остаться в стороне. Началась война между Индией и Пакистаном, которая закончилась капитуляцией пакистанского корпуса в бывшей восточной провинции Пакистана. Автору этих строк, освещавшему конфликт в качестве газетного корреспондента, довелось встретиться в Дакке, нынешней столице Бангладеш, с Бегум Муджиб, женой Муджибура Рахмана. Она не была политиком и в тот момент говорила, что ее муж должен скоро вернуться в страну, и тогда нормальная жизнь восстановится.

Освободительное движение бенгальцев и Индию поддержал СССР. В Индию шли поставки оружия и боеприпасов. А когда боевые действия прекратились, Москва направила в Читтагонг, главный порт новой страны, тральщики, которые очищали акваторию от мин, расставленных пакистанскими ВМС. Рахман, ставший президентом Бангладеш, посетил Советский Союз и встретился с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Увы, надеждам Бегум Муджиб и всех бенгальцев не суждено было сбыться. В республике начались распри. Некоторых приближенных президента обвиняли в коррупции. В 1975 году группа заговорщиков во главе с армейскими офицерами ворвалась в дом президента и расстреляла его, жену, малолетнего сына, не пощадив даже слуг. Хасина осталась жива благодаря тому, что находилась за границей.

Придя к власти, Хасина, естественно, стремилась следовать заветам отца. О ее популярности говорит, очевидно, и то, что в своем округе она получила около 250 тыс. голосов, а ее соперник – всего 469. "Я делаю все, что возможно, чтобы демократия у нас сохранилась", – говорит премьер. Но The New York Times пишет, что мало что остается от демократических устоев, и в подтверждение ссылается на бойкот выборов Националистической партией. BNP требовала, чтобы правящая партия передала власть на время предвыборной кампании нейтральной администрации. Такие прецеденты в истории страны были. Awami League отказалась это сделать. Все это, продолжает газета, свидетельствует о том, что страна остается заложником вражды между двумя основными партиями.

Как бы то ни было, добрые традиции отношений между Даккой и Москвой живут. Россия строит на берегу реки Падма атомную электростанцию. В октябре Шейх Хасина и президент РФ Владимир Путин в видеоформате приняли участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС. Как передал ТАСС, строительные работы начались в 2021 году. Возводятся первый и второй энергоблоки. Как утверждает японская пресса, долг Бангладеш перед Россией составляет около 2 млрд долл. Он хранится на счете escrow в банке Бангладеш.

В беседе с "НГ" Сергей Величкин, доцент Дипломатической академии МИД РФ, отметил, что "у России и Бангладеш урегулированы все вопросы, касающиеся платежей. Западные СМИ специально распространяют сообщения о том, что связи Москвы с Даккой находятся якобы на грани срыва. На самом деле у Дакки как с Москвой, так и с Дели хорошие, стабильные отношения".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - НГ
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