Год Темного лося. Культура - это поле боя, - Андрей Фурсов

00:25 09.01.2024

условие физической победы – победа в сфере метафизики, особенно на внутреннем фронте

Андрей Фурсов

8 янв. 24

Вот и проскочил 2023 год. Прежде всего хочется отметить, что стало меняться наше общество, медленно, но меняться. Иллюзии исчезли даже у многих самых наивных, тех, кого обманывали и кто обманываться был рад – еще бы не исчезнуть, когда на кон поставлен не только кошелек, но и жизнь. Ситуация предъявила жестокий выбор: или бейся или – прямым ходом в предбанник небытия.



Победа – это не всегда фронтальная атака (хотя хотелось бы, конечно, именно так – сходу, на плечах отступающего противника), нередко это просто активное противодействие в духе стояния на реке Угре, которым Иван III окончательно сломил волю Орды. У нас нынче тоже стояние: на фронте, который намного более протяжен, чем Угра, и который не только физический, но также ментальный, когнитивный, метафизический. Условие физической победы – победа в сфере метафизики, особенно на внутреннем фронте. И если здесь не "перебрать людишек" (Иван Грозный), но не хирургически, а финансово-информационными методами, то на фронте будет без перемен.



Культура – это поле боя. Ее недооценка в качестве такового дорого обошлась Советскому Союзу, не следует повторять ошибок. И власть следует оценивать не только по ее успехам и неудачам на поле боя, в экономике, но и по ее политике в сфере культуры, по тому, как она защищает духовное пространство и информационную сферу от антирусской грязи и лжи. Пока что, повторю, рано победно бить в барабаны.



Особо хочу поздравить наших воинов. Сегодня они делают самое важное дело не только конкретно для нашей страны, но в целом и для исторической России. Поздравляю их с наступающим Новым годом и желаю победить и вернуться живыми домой. Ну а тем, кто в тылу, желаю, во-первых, крепости духа и беспощадной непримиримости к внешнему и особенно к внутреннему врагу. Во-вторых, радостей в повседневной жизни, которая продолжает свое течение – во многом благодаря тем, кто бьется на фронте.



Описывая в "Войне и мире" реалии, которые в 1808–1809 гг. сотрясали Европу и Россию – новая война Наполеона с Австрией, эрфуртская встреча Александра и Наполеона, тревожащие планы корсиканца, – Лев Толстой писал: "Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте и вне всех возможных преобразований".



Радости, успехов и удач не только в большой ("широка страна моя родная"), но и в малой повседневной жизни – вопреки всему – я желаю нам всем в Новом году. И никакой это не год Дракона – мы что, китайцы? У нас свой календарь, свой славянский 16-летний цикл. Правда, в нем Новый год начинается не 1 января, а 20 марта, ну да ничего: будем считать, что в Новом году до 20 марта мы провожаем год Огнегривого коня, а 20 марта встречаем год Темного соха (лося). И будем верить, что эти наши звери затопчут врага и поднимут его на рога как на вилы – при нашем активном участии! Мы не оплошаем.