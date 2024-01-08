США ищут "метастазы" войны на Ближнем Востоке, - НГ

00:34 09.01.2024

08.01.2024

США ищут "метастазы" войны на Ближнем Востоке



Запад намерен противостоять разрастанию конфликта Израиля и ХАМАС

Геннадий Петров

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен приветствует все страны Ближнего Востока, готовые сотрудничать с США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает пятое с начала боевых действий в Израиле и секторе Газа турне по Ближнему Востоку. Судя по тому, что считают нужным сообщить о его переговорах американские чиновники, миссия американского дипломата заключается в том, чтобы не допустить опасного разрастания конфликта. Речь идет не только о возможном открытии северного фронта на границе с Ливаном. В боевые действия на стороне ХАМАС, пусть и по своему, но все же вступили йеменские хуситы. Они, как и ливанское движение "Хезболла", считаются прокси Ирана.



Маршрут Блинкена, по сравнению с тем, о котором сообщала американская пресса, изменился. Его турне началось 4 января, но вопреки принятому у американских чиновников порядку – не с Израиля.



Начать турне с этой страны Блинкен, вероятно, счел некорректным в свете последних событий. В Ливане 2 января был убит зампредседателя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, и в Израиле никто особо не скрывает (хотя, как всегда, официальных подтверждений нет), что за налетом по Бейруту, оборвавшему жизнь этого человека, стоят израильтяне. А непосредственно перед началом турне Блинкена в Иране, в городе Керман произошел страшный теракт. Около 100 человек погибли в результате взрыва террористом-самоубийцей бомбы на траурной церемонии по случаю трехлетней годовщины убийства американцами генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани Ответственность за это преступление почти сразу же взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство". Но власти Ирана объявили, что теракт устроил Израиль, хотя тут явно не почерк израильских спецслужб.



В этих условиях приезд Блинкена в еврейское государство только затруднил бы его миссию, хотя кабинету Биньямина Нетаньяху переговоры с госсекретарем были бы весьма кстати. Израиль не только ведет войну, но и меняется внутренне. На днях Высший суд справедливости (так называется верховный суд страны) впервые в истории отменил так называемый принцип "крайней неприемлемости", часть судебной реформы, которую отстаивал Нетаньяху. В прошлом году она едва не поставила страну на грань серьезного противостояния между религиозной и светской частью общества. Принцип "крайней неприемлемости" ограничивает возможности Высшего суда справедливости по отмене решений правительства и парламента. Значит, споры о судебной реформе могут возобновиться – и это в условиях, когда боевые действия рискуют приобрести более масштабный характер.



Блинкен, как сообщал информированный портал Axios, собирался побывать в Израиле, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. К этому списку в итоге добавился еще ряд стран, в том числе Турция, наиболее непримиримо, по крайней мере на словах, настроенная против израильской операции в секторе Газа. В воскресенье на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани Блинкен заявил, что с главой катарского правительства, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и королем Иордании Абдаллой II он обсуждал меры по локализации боевых действий там, где они идут сейчас. "Это конфликт, который легко может дать метастазы, что приведет к дальнейшему снижению безопасности и увеличению страданий", – предупредил госсекретарь. На ту же тему Блинкен говорил и 8 января в ОАЭ, где он провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По данным The Wall Street Journal, главное событие турне будет 9 января. В этот день Блинкен, якобы, представит план, касающийся послевоенного будущего сектора Газа. В среду Блинкен его обсудит с лидером Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.



В понедельник стало известно, что против хуситов в Красном море будет действовать и военная миссия ЕС. Об этом сообщила дипломатическая служба Евросоюза. Таким образом, предотвращать нападения на суда, идущие в Израиль или из Израиля, будет внушительная западная коалиция, которую формируют США. В нее войдут страны, как входящие, так и не входящие в НАТО – в частности, Бахрейн и Сейшельские острова. Это можно считать и ответом на ультиматум, который предьявил лидер хуситов Мухаммад Али аль-Хуси. "Каждый корабль, идущий через Красное море, Аравийское море или Баб-эль-Мандебский пролив, должен подать сигнал, что не имеет к Израилю никакого отношения", – сообщил он на днях.