 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дети лейтенанта Шмидта рвутся на престол. Драка лысого и лохматого, - А.Широкорад
00:40 09.01.2024

Дети лейтенанта Шмидта рвутся на престол
Драка лысого и лохматого императоров отложена до окончания СВО

Александр Широкорад

Приключенческий фильм Эдмонда Кеосаяна "Корона Российской империи, или Снова неуловимые" вышел на экраны под конец 1971 года. Публика с удовольствием лицезрела драку лысого и лохматого императоров, блестяще сыгранных Роланом Быковым и Владимиром Белокуровым. Ее, естественно, считали вымыслом, равно как и приключения самих "неуловимых".

Даже в 1990-м о монархистах в СССР никто не слышал. И дело тут не в засилье КГБ. Я как журналист в начале 1990-х бывал на десятках митингов - от Москвы до Батуми. Лозунги митингующих: "Снижение цен", "Гласность", "Лишение привилегий чиновников и партаппаратчиков" и т. д. Не было ни одного лозунга типа "Перезахороним царскую семью!", "Всем каяться за убиение Николая II!" и т. п. Подобные требования появились в середине 1990-х. Движение монархистов росло быстро.

Но раз уж кто-то его субсидирует, то должны быть и кандидаты в императоры. Есть! А главных сейчас два.

Еще 1924 г. внук императора Александра III великий князь Кирилл Владимирович провозгласил сам себя императором всероссийским. Жил он поначалу в германском Кобурге, а позже купил дом в Сен-Бриаке на атлантическом побережье Франции. "Кобургского императора" не признала не только большая часть белоэмигрантов, но и императрица-мать Мария Федоровна, дядя великий князь Николай Николаевич и ряд других Романовых.

А 99% населения СССР даже не слышали, что у них объявился император.

Правнук Кирилла Владимировича Георгий (родился в 1981 г.) формально прав на престол и фамилию Романов не имеет. Его отец Франц Вильгельм - правнук германского императора Вильгельма II. А бабушка Леонида Георгиевна - полугрузинка-полуеврейка, не принадлежавшая к царственным родам. Сам Гога имеет колоритную восточную внешность, что резко контрастирует с нордическим типом конкурента - Ростислава Ростиславовича.

Этот ведет свой эмигрантский род от великого князя Александра Михайловича, внука Николая I, и его жены Ксении, дочери Александра III. Далее в семье всех старших сыновей называли Ростиславами.

Лохматый претендент, гражданин США Ростислав Ростиславович родился в 1985 г. в штате Иллинойс. В 2013-м у него появился сын, который также был назван Ростиславом.

Остальных потомков Романовых, не считая их бастардов, к началу ХХ века оказалось около 30 человек. Они проживали в США, Италии, Дании, Франции, Испании, Швейцарии, Уругвае и Канаде.

И вот Шура Балаганов, пардон, Никита Романович Романов (5-е колено от Николая I) решил упорядочить деятельность всех потомков и основал в 1979 г. Объединение членов рода Романовых, зарегистрированное в Швейцарии.

Ростислав Ростиславович 3 декабря 2017 г. был избран вице-председателем Объединения членов рода Романовых. А 31 марта 2023-го возглавил этот балаган.

В 2020-м лохматому Ростиславу Ростиславовичу приспичило венчаться. И не где-нибудь, а в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Увы, место там уже было забронировано лысым императором.

1 октября 2021-го претендент Георгий Михайлович взошел в Исаакиевский собор. Венчал лысого митрополит Санкт-Петербургский, а у дверей храма "императора" приветствовали обнаженными саблями гвардейцы Преображенского полка, доставленные по сему поводу из Москвы.

Обиженному лохматому ничего не оставалось, как венчаться 12 сентября 2021 г. в Париже в кафедральном соборе Александра Невского. В оном мероприятии участвовал посол РФ во Франции Александр Мешков.

Лысый император постоянно проживает в Европе. Однако в октябре 2022 г. он с женой срочно заявился в Москву - рожать. 21 октября у них появился на свет сын Александр Георгиевич. Бабка его, "императрица" Мария, немедля произвела младенца в светлейшие князья.

Итак, оба кандидата венчались и обзавелись наследниками, готовы к схватке за престол. Первым удар нанес Ростислав Ростиславович. 29 октября 2022 г. он объявил, что Объединение членов рода Романовых не может признать Александра - новорожденного сына князя Георгия (наследника главы Российского императорского дома) и княгини Виктории - наследником семьи в соответствии со Статутом Императорской семьи.

А не надоело ли автору писать об этой мышиной возне? Увы, мышиной она кажется только на первый взгляд. А зачем с 1992 г. Марии Владимировне и ее сыну в России оказываются почести, положенные только высочайшим особам? Их принимают президенты и патриархи.

Несколько раз "императрица" Мария останавливалась на Воробьевых горах в правительственной резиденции. В 2012 г. стала шефом сторожевого корабля "Ярослав Мудрый". На флоте ее объявили "матушкой корабля". Подобное бывало лишь в царском флоте.

И вот с 2001 г. бюрократия РФ и высшие чины Российской армии в массовом порядке стали получать ордена от Марии Владимировны. Директор Канцелярии Ее Императорского Высочества (Е.И.В.) Александр Закатов затруднился назвать точную цифру, сказал, что кавалеров около двух тысяч и "это очень мало".

Что это - детские игры генералов и политиков? Или что-то другое? Сейчас в РФ есть президент, пользующийся огромным авторитетом у населения. А кто еще? Политическое поле попросту пустует. А ежели что? Не вылезут ли тогда кандидаты на престол?

На время СВО лохматый и лысый взяли тайм-аут. О ее ходе претенденты предпочитают помалкивать - "они-де не обладают всей полнотой информации".

Автор против монархистов? Ни в коем случае! Каждый человек должен иметь право открыто высказывать свои взгляды.

Нравится господам сословная самодержавная монархия, правление Николая II и т. д., так пусть организуют свою партию, которая будет честно бороться на выборах в Госдуму. Вот, к примеру, во Франции целых три партии монархистов:

- легитимисты - сторонники Бурбонов. У них свой кандидат в короли: Людовик ХХ (Луи-Альфорсо де Бурбон, 1974 г. р.);

- орлеанисты, претендент в короли - Иоанн IV (Жан Орлеанский, 1965 г. р.);

- бонапартисты, кандидат в императоры - Наполеон VII (Жан-Кристоф Бонапарт, 1986 г. р.).

Другой вопрос: эти три партии на выборах набирают такой мизер, что не проходят даже в парламент. Разумеется, за исключением Корсики. Там на местных выборах часто побеждают бонапартисты.

У нас же монархисты не рискуют создавать партию, поскольку прекрасно понимают, какой процент она получит на выборах. Вместо этого они давят на эмоции некомпетентных в политике людей - "грех цареубийства", "братоубийственная война", "покайтесь" и т. д.

Отправились бы эти господа во Францию и объявили там гражданскую войну 1789−1799 годов братоубийственной. Потребовали бы покаяться за убиение Луи XVI, Марии-Антуанетты и дофина. И быстро бы очутились в комфортабельной парижской психиатрической лечебнице.

P. S. В 2010 г. в Холмогорах в церкви Св. Духа обнаружили останки Ивана VI Антоновича (1740−1764). Он был зверски убит в Шлиссельбургской крепости в 1764-м. В отличие от Николая II, за ним не числится ни Цусимы, ни 9 января, да и вообще никаких грехов. Но останки Ивана VI, тем паче он сам не волнуют рвущихся к власти "царебожников".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704750000


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