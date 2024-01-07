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Если Байден не умрет: интриги президентской гонки в США, - М.Зубов
00:49 09.01.2024

Если Байден не умрет: интриги президентской гонки в США
Дональд Трамп предупредил, что Америку ждут большие засады

Михаил Зубов
Материал комментируют:
Валерий Гарбузов

В Штатах стартовала предвыборная гонка. И произошел тот редкий случай, когда в роли пресс-секретаря одного из кандидатов, Дональда Трампа, выступил российский журналист и политик Алексей Пушков.

"Дональд Трамп предупредил, что США ждут „большие проблемы" (big trouble), если Верховный суд не отменит решения нижестоящих судов отдельных штатов отказать Трампу в праве участвовать в выборах", - отмечается в посте Пушкова.

Что сейчас творится на предвыборной ниве в США, "Свободной Прессе" рассказал американист, член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов.

"СП": Валерий Николаевич, для России имеет значение, кто победит на американских выборах - демократ или республиканец?

- Отношение к нашей стране в США будет оставаться враждебным в любом случае.

"СП": А чем в принципе отличаются демократы от республиканцев?

- Республиканцы - сторонники "малого государства". То есть чем меньше граждане вмешиваются в дела власти - тем лучше. И чем меньше мигрантов - тем лучше.

Демократы, наоборот, сторонники "большого государства". Люди должны больше участвовать в жизни страны. Социологические опросы, и так далее. И пускай будет больше мигрантов. Мигранты голосуют за демократов.

Демократы в США - аналог социал-демократов в Европе и России. Республиканцы - аналог консерваторов.

Электоральная база в США сейчас размывается, и все перетягивают электорат друг друга, но традиционно демократы - партия "цветных", партия большинства, партия бедных. Если бы все бедные и "черные" ходили на выборы - демократы побеждали бы всегда.

Республиканская партия - это партия преимущественно "белых", партия хорошо образованных взрослых граждан, "жирных котов и тугих кошельков". Численно их меньше, чем демократов, но они лучше организованы, у них больше денег, поэтому они перетягивают под выборы электоральные массы от противоположной партии.

Вот схематично я обрисовал, хотя есть нюансы. Благодаря определенному материальному и интеллектуальному преимуществу республиканцы время от времени становятся президентами.

Я думаю, что и в этот раз разница между кандидатом демократов и республиканцем будет составлять доли процента.

"СП": Но, согласно социологическим опросам, сейчас Трамп существенно опережает Байдена.

- Вы на эти опросы сейчас не смотрите. В США на выборах существует примерное равенство. Демократы - это партия вновь прибывших, нелегалов. Они не участвуют в опросах. Они не смотрят телевизор, они пьют и колются. Они не видят, что Байден еле ходит и иногда страдает забывчивостью. Да будь ему хоть 100 лет, и если бы его носили на носилках, а он не разговаривал - все равно проголосуют за него. Потому, что он - демократ.

"СП": То есть демократическая партия не будет выдвигать другого кандидата?

- Нет, а какой в этом смысл. Фамилию Байден демократический избиратель знает. Ну и зачем ему учить новую фамилию? Если Байден не умрет - то будет Байден. А если он умрет, тогда, очевидно демократы проигрывают эти выборы, и побеждает республиканец Трамп.

"СП": А вы уверены, что от республиканцев будет Трамп?

- Я не даю прогнозов. Если кто-то в республиканской партии выпрыгнет, как черт из табакерки, то все может быть. Но сейчас самый популярный республиканец - Трамп, и конкурентов у него нет даже близко.

"СП": Как вы оцениваете избирательную систему в США, при которой проходят выборы в отдельных штатах, а на финише президента определяют не голоса избирателей, а голоса выборщиков?

- Мне сложно сказать. Там выборы иногда выигрывают кандидаты, которые набрали меньше голосов, чем победивший. На мой взгляд - системка дурацкая. Но США все-таки демократическая страна. Если демос это устраивает, что мы тут будем комментировать?

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704750540


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