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|Россия и Иран отказались от SWIFT. От которого и так отключены
09:36 09.01.2024
Tекст: Кристина Цыцура
Москва и Тегеран смогли соединить свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому банки проводят сообщения напрямую, заявил замглавы ЦБ Ирана по международным вопросам Мохсен Карими.
По его словам, теперь двум странам больше не нужна Швейцария, коммерческие банки государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения, передает РИА "Новости".
"Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране", – приводит слова Карими агентство Fars.
Страны смогут осуществлять сделки в своих национальных валютах.
Ранее в ЦКБ "Рубин" нашли способ обойти SWIFT.