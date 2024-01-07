Год "Джокера". Что станет с США и миром после победы Трампа в 2024 году, - Малек Дудаков

11:00 09.01.2024 МАЛЕК ДУДАКОВ

7 января 2024



В 2024 году весь мир затаив дыхание будет наблюдать за президентской гонкой в США. Прогнозы самые противоречивые - от уверенной победы одного из кандидатов до полного хаоса и неразберихи вкупе со всплеском политического насилия.



В стане Демпартии уже воцарилась паника - из-за низких рейтингов Джо Байдена и непрекращающихся кризисов. А вот штаб Дональда Трампа настроен идти до конца - и уверен в своей победе.



А прямо сейчас его пытаются снять с праймериз и выборов в целом ряде штатов. Хотя в данном случае Трампу, скорее всего, удастся отбиться - и восстановить свою кандидатуру. Но на это уйдут силы, время и деньги.



Тем не менее общий тренд президентской гонки скорее позитивный для Трампа.



Он обходит Байдена по рейтингам в большинстве опросов, вышедших с октября по декабрь. Причем отрыв Трампа медленно, но растет и на конец 2023 года составляет 2–3 пункта. Еще лучше обстоят дела в колеблющихся штатах, за которые и идет основная борьба на выборах - здесь Трамп опережает Байдена уже на 5–7 пунктов.



Поэтому аппаратчики Трампа уже вовсю делят шкуру неубитого медведя. И формируют списки будущей транзитной команды, которая займет ключевые посты в следующей администрации Трампа. А также строят планы масштабных реформ, которые надо будет осуществить за недолгое четырехлетие второго срока Трампа.



Первый срок Трампа выдался на редкость спорным с точки зрения успехов.



Ему удалось провести лишь одну крупную реформу - налоговую, в конце 2017 года. Трамп понизил налоги, чем обеспечил неплохой рост экономике США в течение следующих нескольких лет, а также падение уровня безработицы до исторических минимумов. Правда, многие из этих достижений затем были перечеркнуты ковидным кризисом.



В остальных вопросах Трамп смог добиться лишь частичных успехов.



Он хотел устроить миграционную реформу - с постройкой стены, депортацией нелегалов и сокращением приема легальных мигрантов в два раза. Стену Трамп так и не успел достроить - но мигрантов активно депортировал. И ситуация на южной границе США была существенно лучше, чем при Байдене.



Своей ключевой ошибкой первого срока Трамп считает кадровый вопрос. Он доверился в выборе членов администрации вице-президенту Майку Пенсу. И тот набрал многих представителей политического истеблишмента, которые торпедировали политику Трампа. Поэтому ему толком не удалось и осушить пресловутое "вашингтонское болото".



Теперь Трамп подходит гораздо более ответственно к выбору кадров.



Он успел разругаться со многими экс-сотрудниками, других Трамп просто выкинул из своего круга общения. Тот теперь состоит только из лоялистов, близких к Трампу по идеологии и взглядам. И они хотят именно тем же образом формировать и будущий кабинет министров Трампа.



Причем речь идет не только о высших чинах в государственной иерархии США.



Традиционно избранные президенты меняют лишь руководство федеральных структур - в то время как аппаратчики уровнем ниже могут десятилетиями работать на своих должностях. Они и помогают сохранять статус-кво в Вашингтоне, не давая случиться резким изменениям.



Сейчас же сторонники Трампа обещают устроить настоящие чистки, уволив десятки тысяч чиновников среднего уровня из всех министерств, спецслужб и Пентагона.



Республиканские аналитические центры вроде Фонда Heritage заранее формируют списки кандидатов, которых можно будет продвинуть на госслужбу.



В случае успеха такой масштабной бюрократической реформы стоит ожидать резкого крена вашингтонской политики вправо.



Демократы по этому поводу уже вовсю истерят, называя предложения Трампа де-факто государственным переворотом в столице США. Ведь позиции либерального истеблишмента в таком случае будут сильно подорваны.



Именно чисткой чиновников и наймом аппаратчиков со стороны и намерен заниматься Трамп в первые 100 дней президентства.



Только затем он сосредоточится уже на ключевых реформах, имея за спиной команду единомышленников, которой можно доверять. Трамп хочет начать с разрешения миграционного кризиса. Он обещает тут же достроить стену на границе с Мексикой, а также развернуть военную операцию в южных штатах по поимке нелегалов и депортации не менее миллиона в год.



Это наверняка вызовет кризис в отношениях с Мексикой. Как и другое обещание Трампа - объявить войну наркокартелям и ввести войска США на север Мексики для уничтожения лабораторий по производству опиоидов.



Военнослужащий США за забором из колючей проволоки на границе с Мексикой

Наркотический кризис действительно выкашивает американцев - ежегодно от передозировки опиоидами в США умирают больше 100 тысяч человек. Однако радикальные предложения Трампа могут привести к хаосу на всей южной границе США - и устроить мини-Афганистан, если картели начнут давать отпор регулярным американским силам.



В контексте внутриамериканской повестки у Трампа имеются не менее экстравагантные идеи.



Большой резонанс вызвали его предложения построить новые частные города на незаселенной федеральной земле. Причем жителям этих городов Трамп предлагает создать готовую инфраструктуру под летающие автомобили. А также выделять им субсидии для повышения уровня рождаемости, который нынче упал в США.



Это кажется нереалистичным только на первый взгляд.



Ведь Трамп пытается дать некий ответ на разгул преступности и беззакония в крупнейших мегаполисах США, которые все менее пригодны для жизни. Американские миллиардеры - от Илона Маска до воротил Кремниевой долины - уже реализуют свои проекты создания частных городов для элиты. Так что Трамп здесь правильно угадывает настроения в обществе - вместо разрешения патовой ситуации в старых мегаполисах просто создать новые.



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Во внешней же политике Трамп обещает невозможное - за 24 часа деэскалировать ситуацию на Ближнем Востоке и добиться перемирия на Украине.



Какие-то детали и подробности удается уловить только между строк.



Например, Трамп в одном из интервью предложил план раздела Украины - с передачей России всех русскоязычных областей. А на Ближнем Востоке он хотел бы восстановить Авраамовы соглашения между Израилем и монархиями Персидского залива - и на этот раз даже включить в них Иран.



Наверняка возобновятся попытки заключить соглашение между Сербией и Косово, что Трамп пытался сделать в 2020 году.



Обещает он и вновь провести раунд переговоров с Северной Кореей - кому пообещают западные инвестиции в обмен на заморозку ядерной программы. Но с сохранением имеющихся на вооружении боеголовок и гиперзвуковых ракет.



Перспективность всех предложений Трампа во многом будет зависеть от его команды.



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Ожидается возвращение советников первого срока - Стива Бэннона и Стефана Миллера, идеологов "трампизма". Госсекретарем может стать Ричард Гренелл, а министром обороны - Кристофер Миллер. Они тоже работали в спайке с Трампом на первом сроке.



Гренелл без особого пиетета относится к России - но больше всего он ненавидит евробюрократию в Брюсселе. На посту посла США в Германии он активно поддерживал правых популистов, раскачивающих лодку в Евросоюзе. И на позиции госсекретаря он вновь будет расшатывать институты Брюсселя и вести баталии с европейцами.



Ему по духу очень подходит и Миллер - именно он в бытность главой Пентагона на излете президентства Трампа отдавал решения о выводе войск США из Европы.



Неудивительно, что оппоненты Трампа по обе стороны Атлантики называют его возвращение во власть грандиозным кризисом для Запада. И они приложат все усилия, чтобы этого не допустить.



Победа же Трампа резко обострит противоречия - как внутри Америки, так и между США и Европой. Многое из обещанного Трампу реализовать не дадут. Но он сможет выступить в роли "проводника хаоса" или Джокера, подорвав изнутри и так шатающийся либеральный миропорядок. Источник - Регнум

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