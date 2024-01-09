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Устоит ли Тирасполь? Кишинев намерен обрушить приднестровскую экономику до конца года, - София Русу
12:19 09.01.2024

Устоит ли Тирасполь? Кишинев намерен обрушить приднестровскую экономику до конца года
София Русу. 09.01.2024

Введенная с 1 января 2024 года норма Таможенного кодекса Молдовы об уплате пошлины приднестровскими импортерами, по предварительным подсчетам, повлечет дополнительные расходы свыше 5 млн долларов и серьезный ущерб и без того напряженному бюджету Приднестровья. Новые ограничения в экономике экстренно обсудил Совет безопасности при президенте ПМР.

Требования Молдовы не прозвучали как гром среди ясного неба – это лишь очередная мера давления на Тирасполь.

Введенная с 1 января 2024 года норма Таможенного кодекса Молдовы об уплате пошлины приднестровскими...

Председатель правительства Приднестровья Александр Розенберг напомнил, что в августе 2023 года Молдова в нарушение договоренностей ввела плату за таможенное оформление импорта и экспорта приднестровских участников внешнеэкономической деятельности (0,4% от таможенной стоимости импорта и 0,1% – экспорта). Ежемесячная сумма дополнительных затрат приднестровских предприятий оценивается в размере 260-300 тыс. долларов.

С Молдавского металлургического завода и Рыбницкого цементного комбината необоснованно взимается плата за загрязнение окружающей среды. Производителей алкогольных напитков – заводы KVINT и "Букет Молдавии" – молдавские власти заставляют пройти некие инспекции. Заблокирован экспорт товаров заводов "Электромаш", "Молдавизолит", "Потенциал", "Прибор".

Приостановка деятельности предприятий машиностроения и приборостроения уже привела к сокращению налоговых поступлений в приднестровский бюджет на 1,5 млн. рублей в месяц.

"При сохранении блокадной практики в отношении восьми названных производителей в казну Приднестровья ежемесячно будет недопоступать 27 млн рублей", – сообщил Розенберг.

Усиление экономических санкций способствовало проседанию внешнеэкономической деятельности Приднестровья. Так, за 11 месяцев 2023 года экспорт приднестровской продукции (без учета электроэнергии) сократился на 12% (до 468,7 долларов). Общий объем экспорта по ключевым позициям – металлу, продукции легкой, машиностроительной и химической промышленности – снизился на 18,8%.

А ведь было время, когда Приднестровье в соответствии с Московским Меморандумом от 8 мая 1997 года свободно торговало со всем миром. В 2006 году Молдова обязывает приднестровские предприятия регистрироваться в Кишиневе. В 2019 году банки Молдовы замораживают счета приднестровских предприятий, в 2020-м по просьбе Нацбанка РМ Приднестровье отключают от международных платежных систем. В последние годы санкции в отношении Приднестровья поставлены на поток – только и успевай реагировать.

Сейчас в Тирасполе обсуждают меры поддержки предприятий, ситуацию с продовольственной безопасностью. По данным правительства, Приднестровье полностью обеспечивает себя хлебом и даже экспортирует зерно, потребность в овощах удовлетворяется местными производителями на 90%, мясе – на 39,2%, молоке – на 72%, яйцах – на 34%.

Тирасполь намерен продолжить переговоры с молдавской стороной и с представителями международного сообщества для разрешения вопроса по таможенным платежам. В первую очередь, предстоит выяснить официальную позицию Молдовы относительно новых обременений – Кишинев ситуацию пока не разъяснил и на запросы не отвечает.

Кишиневский политолог Александр Кориненко, комментируя ситуацию ПолитНавигатору, отметил, что Кишинев усиливает экономическое давление, чтобы выбить Тирасполь из политических процессов.

"2024 год для Молдовы очень важен: Кишинев хочет выйти из СНГ до конца года, к тому же состоятся референдум о внешнеполитическом векторе и президентские выборы, поэтому сейчас Молдове важно исключить фактор Приднестровья из этих процессов, – объяснил он. – Как можно было заметить, таможенные ограничения были введены быстро и без всяких консультаций, что говорит о том, что Кишинев не рассматривает Тирасполь в качестве полноценного актора переговорного процесса.

Президенту Санду и ее команде важно дать понять Тирасполю: "Знайте свое место, иначе будет хуже". Учитывая географическое положение Приднестровья и геополитическую обстановку, можно констатировать, что Тирасполь оказался в сложном положении.

С помощью экономического давления приднестровское руководство будут принуждать к политическим уступкам. Здесь речь даже не о реинтеграции, а о требовании не быть проводником российского влияния в регионе. Переговорного процесса с нынешними кишиневскими властями не будет, формата "5+2" фактически уже нет, будет только язык угроз и давления".

Политолог Анатолий Дирун, рассуждая о трендах в отношениях Кишинева и Тирасполя в 2024 году, тоже предсказывает, что Кишинев продолжит использовать экономические рычаги давления на Тирасполь.

"Переговоры о вступлении РМ в ЕС фактически закрепляют модель Северного Кипра, которую Кишинев будет использовать в урегулировании приднестровского конфликта. Напомним, что греческая часть Кипра с 2004 года является членом ЕС, вторая половина острова находится под турецким влиянием, сам конфликт длится с 1975 года.

Однако у Молдовы сохраняются широкие инструменты для давления на приднестровский бизнес как в области таможенной политики, так и банковской сферы. Назначение главой Национального банка Молдовы Анки Драгу [гражданки Румынии, бывшего председателя румынского Сената] приведет к новому витку напряженности в банковском вопросе между Тирасполем и Кишиневом.

Эксперт обращает внимание на обостряющуюся в регионе газовую проблему. Так, наличие у Молдовы подписанного контракта о поставках электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС на 2024 год временно снимает вопрос о поставках российского газа в Приднестровье, поскольку именно благодаря дешевому российскому газу Кишинев получает электроэнергию по низким тарифам по сравнению с электроэнергией из Румынии.

"Однако именно газовый вопрос будет оставаться главным предметом для дискуссии между Тирасполем и Кишиневом с учетом исключения Киевом "Молдовагаза" из газового рынка Украины, а также прекращения с 1 января 2025 года украинскими властями транзита российского газа через свою территорию", – прогнозирует Дирун.

По мнению политолога Андрея Сафонова, Кишинев продолжит наносить Тирасполю экономические удары, но Приднестровье, как и в предыдущие годы, выдержит и с евразийского пути не свернет.

Сейчас, говорит приднестровский эксперт, Кишинев через двойное налогообложение экономических агентов добивается повышения цен в ПМР, чтобы обрушить ее экономику, организовать социальный взрыв, ликвидацию госструктур и в конечном итоге втолкнуть левый берег Днестра в состав унитарной Молдовы.

"Тактическая задача кишиневского режима – рост цен в ПМР, так как сравнительно недорогие цены дают лучший оборот денег в приднестровской торговле, – поясняет Сафонов. – Если это исчезнет, то хуже станет с возможностью повышения пенсий и зарплат, которое власти ПМР запланировали в 2023 году.

Кишиневские власти также полагают, что торговля ПМР на востоке, через украинскую границу, уже никогда не будет восстановлена без разрешения и контроля Кишинева. Поэтому они пошли ва-банк и отвергают любые компромиссы. Более того, они по-прежнему отказываются встречаться с приднестровскими руководителями и обсуждать спорные вопросы.

Видимо, кишиневский режим предполагает обрушить социально-экономическую сферу ПМР в течение 2024 года, рассчитывая добить нашу страну возможным отключением от поставок российского газа после 31 декабря 2024 года.

Это, однако, невозможно ввиду:

Нахождения вариантов обеспечения ПМР газом и на случай прекращения транзита российского газа. Об этом сообщалось ранее.

Непременной финансово-экономической помощи Приднестровью со стороны России, как это уже не раз бывало. Поддержка союзников остается и крепнет.

Имеющихся внутренних резервов ПМР.

В итоге Кишинев сможет нанести Приднестровью ущерб, но не обрушит нашу государственность. Они также хотят заставить нас согласиться на вывод российских войск, но и на это мы никогда не пойдем. Эффект от шагов националистов РМ будет временный, а потом постепенно обстановка выправится. Приднестровье выстоит!"

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704791940


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