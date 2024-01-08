Бобики взвыли от радости. Парламент Южной Кореи официально и окончательно запретил есть собак

14:07 09.01.2024

Москва. 9 января. - В Республике Корея Национальная Ассамблея одобрила закон о запрете разведения собак на мясо, их забоя и продажи собачьего мяса, сообщает "Ренхап". За этот запрет проголосовали 208 депутатов, двое воздержались, голосов против не было.



Предполагается, что закон полностью вступит в силу в 2027 году после трехлетнего переходного периода. Нарушителям всех вводимых запретов будет грозить штраф в размере до 30 млн вон ($22 768) или два-три года заключения. Собственно употребление мяса собак не будет караться ничем.



Тем, кто профессионально занимался разведением собак на мясо, закон обещает помощь в переориентации бизнеса, поддержке рабочих мест и субсидии. Все такие компании должны будут представить местным чиновникам план по переходу на другие источники дохода, если планируют продолжить работу.



По данным правительства, в стране действует около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 компаний-распространителей собачьего мяса и примерно 1600 ресторанов, в меню которых такое мясо есть.



Законопроект принят при поддержке и правящей партии "Сила народа" и главной оппозиционной - "Демократической" партии, отмечает агентство. Запрет употребления мяса собак в пищу был одним из предвыборных обещаний нынешнего президента Юн Сок Еля, и за этот запрет открыто выступала первая леди Ким Кон Хи, напоминает "Ренхап" и отмечает, что у президента с женой четыре собаки и три кошки.



АР отмечает, что в последние десятилетия собачье мясо в Южной Корее теряет популярность, особенно среди молодежи, на фоне активизации зоозащитных организаций. Опросы показывают, что все больше граждан выступают за запрет этой традиции, хотя по-прежнему 20-25% респондентов высказываются за ее сохранение, даже если сами собачье мясо не едят. Так, опрос института Gallup, проведенный в 2023 году, показал, что за последние 12 месяцев собачье мясо ели только 8% корейцев, в 2015 году таких было 27%.