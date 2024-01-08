Депутата парламента Киргизии Жамгырчиева будут судить за... попытку незаконно удрать из страны

15:17 09.01.2024

Депутатская комиссия разрешила генпрокурору привлечь к уголовной ответственности депутата Жамгырчиева, - источники



Предыстория: В ЖК заседает комиссия по рассмотрению представления генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности депутата Жамгырчиева

Бишкек (АКИpress) – Депутатская комиссия по рассмотрению представления генерального прокурора о даче согласия Жогорку Кенеша на привлечение к уголовной ответственности депутата Эмиля Жамгырчиева 9 января завершила свою работу.



Как сообщили источники редакции, комиссия подготовила свое заключение, которым разрешила привлечь к уголовной ответственности Жамгырчиева.



7 членов комиссии проголосовали за дачу согласия, у одного - особое мнение.



Официальной информации по заключению комиссии нет. Никто из депутатов не комментировал итоги работы комиссии.



Генпрокурор просил дать согласие на привлечение к уголовной ответственности Жамгырчиева по статье 378 Уголовного кодекса (Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики).



Состав комиссии после изменения:



- Эльдар Сулайманов ("Ата-Журт Кыргызстан")



- Винера Раимбачаева ("Ыйман Нуру")



- Азамат Исираилов ("Альянс")



- Алишер Эрбаев ("Бутун Кыргызстан")



- Бакыт Тентишев ("Ынтымак")



- Кубанычбек Самаков (депутатская группа "Элдик")



- Бахридин Шабазов ("Ишеним")



- Данияр Толонов (депутатская группа "Мекенчил").