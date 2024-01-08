Садыр Жапаров по-новому определил высший командный состав Вооруженных Сил Кыргызстана

15:19 09.01.2024

Президент Садыр Жапаров указом от 28 декабря 2023 года №364 определил высший командный состав Вооруженных Сил Кыргызской Республики.



Так, в него входят:



- Главнокомандующий Вооруженными Силами Кыргызской Республики;



- министр обороны Кыргызской Республики;



- начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики - первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики;



- первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики;



- заместитель министра обороны Кыргызской Республики;



- заместитель министра обороны Кыргызской Республики - командующий Юго-Западным оперативным командованием Вооруженных Сил Кыргызской Республики.



Признан утратившим силу указ президента "О высшем командном составе Вооруженных Сил Кыргызской Республики" от 9 августа 2021 года № 335.



Указ вступает в силу со дня официального опубликования (опубликован в "Эркин Тоо" от 2 января 2024 года №1).