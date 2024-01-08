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Садыр Жапаров по-новому определил высший командный состав Вооруженных Сил Кыргызстана
15:19 09.01.2024

Президент Садыр Жапаров указом от 28 декабря 2023 года №364 определил высший командный состав Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Так, в него входят:

- Главнокомандующий Вооруженными Силами Кыргызской Республики;

- министр обороны Кыргызской Республики;

- начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики - первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики;

- первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики;

- заместитель министра обороны Кыргызской Республики;

- заместитель министра обороны Кыргызской Республики - командующий Юго-Западным оперативным командованием Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Признан утратившим силу указ президента "О высшем командном составе Вооруженных Сил Кыргызской Республики" от 9 августа 2021 года № 335.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования (опубликован в "Эркин Тоо" от 2 января 2024 года №1).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИпресс
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