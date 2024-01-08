Травля конкурентов – любимое занятие кыргызских "чиновников от науки" , - Нарын Айып

15:31 09.01.2024

Травля конкурентов – любимое занятие кыргызских "чиновников от науки"

Автор: Нарын Айып



Травля настоящих ученых в Кыргызстане уже была. Саул Абрамзон, автор книги "Киргизы", которую некоторые специалисты называют "лучшей и ценнейшей монографией по истории Кыргызстана", был буквально затравлен партийными функционерами Кыргызстана 1970-х годов. Приведу отрывки из статьи "История смертельного оскорбления" Александра Баршая об Абрамзоне, написанной в Израиле и опубликованной в 2005 году.



Саул Абрамзон сразу после окончания Ленинградского университета был приглашен в 1926 году для работы в Кыргызской научной комиссии, созданной c целью сбора материалов по истории и этнографии кыргызов, а также коллекции для организуемого исторического музея, стал директором Института краеведения при Наркомпросе. C 1931 года жил в Ленинграде, где стал директором Института этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая.



В 1971 году он опубликовал в Ленинграде книгу "Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи", которую многие называют просто "Киргизы", но ее в самом Кыргызстане обхаяли и подвергли грубой критике. Баршай пишет: "Группа чиновников от науки с подачи тогдашнего ‘хозяина’ республики – первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Турдакуна Усубалиева обвинила ученого в идейно-политических и методологических ошибках, назвав его чуть ли не буржуазным националистом.



Сам 'босс’ раскритиковал книгу на республиканском партийном активе в 1973 году – там, где всегда устраивались политические аутодафе, – что в те годы фактически означало опалу и книге, и ее автору. Так и случилось. Как писал академик Салмоорбек Табышалиев, много сделавший для восстановления доброго имени Абрамзона, 'вместо заслуженного почета и общественного признания со стороны народа и республики, изучению истории и культуры которых он посвятил всю жизнь, труды ученого встретили дружное молчание’".



Баршай не называет имен тех "чиновников от науки", а я назову – это были тогдашний директор Института истории Академии наук Кыргызстана Керимкул Орозалиев, директор Института истории партии при ЦК КП Кыргызстана Сатар Ильясов (его на этом посту в 1977 году сменил Орозалиев), а также профессор Кыргызского госуниверситета Анна Зима. Понятно, что им сверху сделали предложение, от которого они не могли отказаться.



Баршай пишет, что ученик академика А.Самойловича, профессоров Л.Штеренберга и С.Малова, "Абрамзон был ярким представителем школы полевой этнографии, организатором и участником многочисленных научных экспедиций в самые отдаленные районы Прииссыккулья, Тянь-Шаня, Памиро-Алая", он "распутал многие сложные и запутанные узлы истории киргизов, создав научную концепцию происхождения киргизского народа".



Но Абрамзон "был обвинен в том, что он игнорирует колоссальные изменения в этнографическом облике киргизов (А как же: мы ведь из феодализма сразу в социализм прыгнули и даже, кажется, в развитой! – А.Б.), допустил методологические и идейно-теоретические ошибки, пошел по ложному пути, что занимается дроблением киргизского народа на многочисленные ветви самых различных родов и племен".



10 марта 1973 года утешительное письмо Абрамзону написал Чингиз Айтматов и Саул Менделевич "был очень тронут вниманием всемирно известного писателя. Однако это, увы, уже не могло унять его горькой обиды от того жестокого оскорбления, которое нанесли ученому правители и горе-историки Киргизии. Это и подкосило его. Он ушел из жизни в 1977 году в самом расцвете творческих сил, так и не дождавшись официального и общественного признания своих научных заслуг..."



Баршай продолжает: "В независимом Кыргызстане книга Абрамзона с добротной и доброй статьей академика Табышалиева об авторе была переиздана в 1990 году тиражом 20 тысяч экземпляров. В честь 85-летия и 90-летия со дня рождения ученого были проведены ‘абрамзоновские чтения’. Усилиями того же Табышалиева в газетах республики появились обширные статьи о вкладе Саула Абрамзона в изучение истории киргизов…"



Полный текст статьи Александра Баршая опубликован на сайте электронной библиотеки "Новая литература Кыргызстана (Кыргызстандын жаңы адабияты)", основатель (2008) и бессменный редактор которого Олег Бондаренко, родившийся в 1960 году в Украине, недавно (4 апреля 2023 года), покинул нас...



http://www.literatura.kg/articles/?aid=456