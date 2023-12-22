Можно ли спасти кыргызстанские ледники? - Рахманбек Тойчуев

15:40 09.01.2024 Оставьте подземные воды в покое для наших потомков. И как сохранить наши ледники

Автор: Рахманбек Тойчуев

Всем известно, что идет истощение запасов питьевой воды, являющейся основой жизни. Не говоря о перспективе, проблемы воды уже сегодня выходят на первый план, в связи с чем на разных уровнях организуются и проводятся встречи, совещания, научные форумы.



Поэтому не только ученые, но и политики и даже президенты, как например, президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев, бьют тревогу, говоря о том, что к 2050 году засухи в Центральной Азии могут привести к появлению около 5 млн внутренних "климатических" мигрантов [Токаев. Как быть с водной "безопасностью"? Казахстан, общество АКИпресс 10:52, 16 сентября 2023], Даже Академик Улан Чортомбаев (22 Августа 2023 г. АКИпресс) обращается к казахским братьям: "Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды?". Т.е. проблема воды уже сегодня выходит на первый план.



В этом фундаментальном аспекте наряду со "старением" солнечной системы идет и изменение климата в сторону потепления, т.е. с замедлением "обмена веществ" - кумуляцией (накоплением) энергии на земном шаре. Поэтому происходит интенсивное таяние не только наших ледников, но и арктических. Площадь морского льда в Антарктиде достигла пика в 2023 году, это примерно на 1 млн кв. км меньше льда, т.е. пять территорий Кыргызстана, чем предыдущий зимний рекорд 1986 года. Кроме того, этот процесс ускоряет глобальное потепление за счет уменьшения количества солнечного света, отражаемого белым льдом обратно в космос" [Морской лед в Антарктиде достиг экстремально низкого уровня,- ученые АКИпресс Азия и мир, общество 4:20, 01 октября 2023].



В то же время в 25 странах, в которых проживает четверть населения, сталкиваются с чрезвычайно высоким водным дефицитом [на сайте http://www.ekois.net] Ekois News Очередные новости Центрально-Азиатской региональной сети по повышению потенциала в сфере водных ресурсов CAR@WAN] или по меньшей мере половина населения Земли, а это около 4 миллиардов человек, сталкивается с острой нехваткой воды хотя бы в течение одного месяца в году. [Подробнее: https://www.wri.org/insights/highest-water-stressed-countries]. Кроме того, в последнее время для удовлетворения своих потребностей человечество стало использовать и подземные воды (не только для питьевых нужд, но даже для освоения пустынь).



По данному вопросу, т.е. использованию подземных вод, в начале 2022 года международной организацией IPEN при ООН в онлайн-формате была организована конференция, в которой приняли участие известные ученые-экологи, гидрологи и эксперты ООН. Поднимался вопрос об использовании подземных вод в питьевых целях, а также для освоения пустынных земель, в том числе самой большой в мире Такла-Маканской пустыне, где имеется подземная вода объемом практически целого океана, но соленая. Когда я был в Китае (по приглашению Китайской академии наук), мы обсуждали этот вопрос с китайскими учеными, также говорили о разработке способа очищения воды и почвы от солей с применением биологического метода. Был составлен договор, но, к сожалению, в связи с ликвидацией нашего института договор потерял свою силу, пропали инвестиции (гранты) для Кыргызстана.



Научному кругу известно, что океанические воды являются поглотителем солнечного тепла, предотвращающие раннее потепление и повышение температуры самой земли, а также климата, а белые ледники - отражателем солнечных лучей.



Поэтому на этой конференции я поднимал вопрос о возможных последствиях "добычи" подземных вод для человечества, климата и для самого земного шара.



Подземные воды - созданный природой естественный процесс. Во-первых, они являются поглотителем тепла - солнечной энергии, то есть предотвращают потепление, перегрев, повышение температуры, прежде всего, внутри самой Земли, во-вторых, влияют на климат, в-третьих, возможно, сохраняют равновесие земного шара. Таким образом, не приведет ли скачивание триллионов тонн подземных вод к нарушению равновесия земного шара? Ведь природа же не зря наполняла подземные воды даже под пустынями.



Тогда мой вопрос остался открытым, так как не только исследований не было, никто тогда даже не думал об этом. Недавно стало известно, что водные ресурсы имеют огромное значение и в сохранении положения земной оси, т.к. чрезмерное нерациональное использование водных ресурсов, в том числе - "выкачивание воды из-под земли с перемещением в другое место", - стало причиной изменения наклона Земли практически на 80 сантиметров к востоку только за 17 лет [Источник: https://fbm.ru/novosti/science/grl-uchenye-iz-seula-rasskazali-chto-peremeshhenie-vodnyh-resursov-izmenilo-naklon-zemli.html, Екоis News 19 июнь 2023 г. Ученые из Сеула рассказали, что перемещение водных ресурсов изменило наклон Земли. Итоги экспертов Сеульского национального университета описаны в журнале Geophysical Research Letters]. Поэтому этот вопрос не подлежит обсуждению, а требует рационального решения.



Сегодня, не говоря о других регионах земного шара, даже в Кыргызстане, водообразующей стране, в 2023 году летом была нехватка воды, включая и г. Бишкек. Такую картину руководители города объяснили малыми паводками (подземные воды не пополнились и ушли "вниз") и поэтому насосы не смогли достать эту воду.



В этом аспекте ученым, прежде всего, кыргызстанским, придется устанавливать на территории Кыргызстана места обновляемых подземных вод, т.е. наполняемых и не обновляемых. Обновляемые подземные воды - это запасы подземных вод, наполняемые во время паводков, т.е. обновляемые запасы подземных вод - их можно скачивать и использовать, но под строгим контролем.



Не обновляемые - не наполняемые или мало и медленно наполняемые подземные воды. Их трогать не стоит, а следует оставить нашим потомкам на черный день.



Второй вопрос: "Как сохранить водообразующие ледники?" Вопрос сложный, но решаемый. Таяние ледников можно замедлить. Доказаны факторы, влияющие на таяние ледников. В этом вопросе первое место занимает солнечная энергия - лучи, добыча подземных энергоносителей, включая радиоактивные элементы и сжигание органики и искусственные, синтетические, пластиковые, резиновые, швейные отходы. При этом самым опасным является образование СО2, содержащей С14 , который выделяется при сжигании, пожарах, особенно при сжигании "неразлагающихся-стойких" синтетических органических соединений и резины, сжигании отходов нефти и газа.



Есть данные, что холодный ветер дует с севера, а теплый ветер - с юга. Более опасной является роза теплых ветров с юга, направленных в сторону гор Кыргызстана, т.к. кроме тепла они одновременно переносят пылевые частицы из пустынь и соляные пылевые частицы, в том числе с Аральского моря. Частицы, покрывая поверхность ледников, лишают их свойств отражать солнечные лучи, что способствует ускоренному таянию ледников.



Доказательством выше приведенного является недавно опубликованная в АКИпресс информация [Кыргызстанда алдыңкы күндөрү кандай аба ырайы күтүлөт Баракелде 22.12.2023] "потепление температуры в конце декабря в Кыргызстане связывали с поступлением массы воздуха из Ирана и Афганистана" или другой пример, "в Узбекистане ["CentralAsia (UZ) - 24 декабря в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях начались пыльные бури. Об этом пишет nova24.uz."] (где расположено Аральское море) наблюдаются пыльные бури" [АКИпресс Узбекистан, погода 13:51, 24 декабря 2023], т.е. при песчаных бурях в пустыни, при пожарах или работе нефтяных буровых установок образуемые горячие, энергоемкие частицы долетают до наших ледников, способствуя их ускоренному таянию. Для устранения таких внешних эколого-климатических факторов, необходимо изучить, на какой высоте от земной поверхности и какими ветрами доставляются эти частицы, разумеется, с учетом размера, заряда, молекулярного веса, формы, для того чтобы научиться их "улавливать". Также изучить, с "чем" они взаимодействуют. Это главная задача для ученых.



Внутренние факторы. Чтобы не повторять неустранимые ошибки некоторых стран, несмотря на "высокие прибыли, выгоды", не следует строить ТЭЦ на угле, цементные, нефтеперерабатывающие заводы, т.к. выделяемые ими отходы, содержащие токсичные, "высокоэнтропийные" соединения, способствуют не только таянию наших ледников, но и, долетая до Арктики, ускоряют таяние арктических льдов. Кроме того, последствия этого для нашей страны - резкое увеличение числа патологий и уровня заболеваемости жителей, проживающих вблизи этих "строек". В итоге - ухудшение генофонда, включая инвалидность, прежде всего, инвалидность с детства, онкологические заболевания и врожденные патологии среди населения Кыргызстана. И этому есть наши научные доказательства.



Для улавливания "южных горячих частиц" необходимо закладывать лесные полосы по ходу розы ветров, которые смогут таргентно-селективно улавливать пылевые частицы. Для увлажнения и очистки воздуха построить водохранилища и ГЭС, для замедления силы ветров построить ветряные и солнечные электростанции, прежде всего в местах, где "образуется ветер", т.е. необходимы межгосударственные, межрегиональные, и глобальные проекты.



Кроме того, необходимо разработать способы отражения солнечных лучей с поверхности ледников. В этом аспекте задачи ученых Кыргызстана состоят в определении квантовой точки отражателей солнечных лучей и на основе определенных квантовых точек отражателей солнечных лучей создать "соединение", отражающее солнечные лучи. При этом в решение этих проблем необходимо учесть принцип тройственности, путем поиска ответа на вопрос: "Почему белый цвет отражает, а темный цвет поглощает солнечные лучи?" Эти проблемы, проблемы фундаментально-прикладной науки, мы в течение 5 дней в 2010 году обсуждали в Оттаве с учеными из 26 ведущих стран мира, включая программистов, занимающихся моделированием. И остановились на изучении квантовых точек во "всех" отраслях науки и жизни, включая "ощутимую и неощутимую" материи.



Другая немаловажная проблема - добыча токсичных (СО2 и других частиц) и полезных "элементов" (N, H), получаемых из воздуха. Необходимо строительство "воздухоперерабатывающих заводов", что является задачей завтрашних дней. Надеюсь, этой проблемой займутся наши политики, депутаты ЖК КР, ученые-физики, химики, экологи, лесники, энергетики, метеорологи и другие.



Рахманбек Тойчуев Источник - mnenie.akipress.org

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