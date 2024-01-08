Новой столицей Алматинской области отныне является город Алатау

15:46 09.01.2024

Новый город создан в Казахстане: Токаев подписал указ



Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. В соответствии со статьей 9 закона РК "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" глава государства постановил: Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пунктов 1 и 2 настоящего указа. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



Напомним, что еще в ноябре прошлого года сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название. Между тем в январе 2020 года в Костанайской области появился новый город Тобыл. В мае 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в Қонаев.



Летом 2021 года село Косшы в Акмолинской области стало городом областного значения. Позже в Казахстане появились три новые области – Абай, Жетісу и Ұлытау. Также административный центр Алматинской области был перенесен из города Талдыкоргана в город Қонаев. Кроме того, президент подписал указ об образовании двух новых районов в ВКО.