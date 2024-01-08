Айдос Мырзахметов назначен командующим Силами спецопераций КазАрмии

15:48 09.01.2024

Касым-Жомарт Токаев назначил Айдоса Мырзахметова командующим Силами специальных операций ВС Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. "Распоряжением главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Напомним, командование Сил специальных операций ВС в Казахстане создали 24 января 2022 года.



Тогда сообщалось, что оно появилось в целях совершенствования системы обеспечения нацбезопасности. Президент РК Касым-Жомарт Токаев, говоря о перестройке силовых структур после событий января 2022 года, заявлял, что стране необходимо создание такого командования. Также глава государства отмечал важную миссию, которая возлагается на создаваемую структуру. В начале февраля на должность командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан был назначен Болат Журабаев. В конце декабря прошлого года стало известно, что его освободили от должности. Автор: Айдана Юдина