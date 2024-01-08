Основы русской идеологии, - Александр Дугин

15:49 09.01.2024 Основы русской идеологии

наши традиционные ценности против их анти-традиционных ценностей



Александр Дугин



Идеология практически никогда не создается государством. Государство может испытывать потребность в идеологии, в Идее, но искусственно, по заказу, создать ее невозможно. Дело в том, что идеология рождается в истории как движение Духа, проходящего сквозь этапы народного бытия. Поэтому она первичнее, чем государство. По сути, именно идеология и создает государство, определяет в самых главных и существенных чертах то, каким ему быть.



Капиталистическая идеология подстраивает существующие государства под свои критерии через систему реформ, трансформаций, транзиций. Захватив власть над государством, капитализм в той или иной форме начинает усиливать торговое сословие, собственно буржуазии, ослабляя традиционные сословия - духовное, воинское и крестьянское. Это и есть "гражданское общество" - bürgerliche Gesellschaft, по-немецки, а слово "bürgerliche" означает и гражданина (то есть горожанина) и буржуа, как представителя особого - торгового - класса. Так буржуазия с опорой на свою идеологию - свободу предпринимательства, минимализацию государства, упразднение других сословий, освобождение внешней торговли от государственной монополии, борьбу за снижение налогов и т.д. - захватывает государство и подчиняет его себе, своим интересам. В некоторых случаях буржуазия искусственно создает государство, расчленяя существующие политические - добуржуазные - формы.



То же касается и других идеологий - например, религиозных. Христианство фундаментально переосмыслило Римскую Империю, перестроила ее политику, общественные институты и даже экономику на новый лад - в соответствии со своими ценностями. Ислам с момента своего появления в истории учредил новое государство - халифат, в котором все было создано с нуля, отталкиваясь от Корана и законов шариата. А сохранившиеся политические традиции завоеванных арабами обществ были фундаментально переработаны в соответствии с исламской идеологией.



Идеология первичнее государственности. Она творится только свободным духом, для которого нет преград в существующем: если он посчитает, что требуется изменение тех политических систем, которые сегодня преобладают, он ни на мгновение не поколеблется, чтобы это осуществить, а в некоторых случаях - и полностью разрушит государство.



Именно такой идеологической революцией был 1917 год, когда самодержавие было разрушено либералами, а затем добито большевиками. Вслед за этим на обломках Империи большевистской коммунистической партией, не имеющей вообще никакого места в дореволюционной системе России, было построено совершенно новое государство. На основе новой идеологии.



Нечто подобное повторилось и в 1991 году, когда власть в СССР захватили носители либеральной идеологии. Они полностью обрушили на сей раз советское государство и построили буржуазную либеральную прозападную Российскую Федерацию, задуманную как часть глобального капиталистического однополярного мира.



Сегодня, в России 2023 года, мы снова поднимаем вопрос об идеологии именно потому, что уперлись в глубочайшее противоречие между той идеологией, на которой реформаторы основали российскую государственность в 90-е годы ХХ века, и требованиями исторического пути по суверенному маршруту, которые остро ощущает наше общество - особенно в свете ведения СВО и нарастающих противоречий с западной цивилизацией.



Закономерно у государства накапливаются аргументы для понимания того, что либеральная идеология, лежащая в основании Российской Федерации, более не соответствует историческому моменту и препятствует суверенному развитию. И в такой ситуации государство формулирует запрос на иную идеологию, отвечающую условиям многополярности, восстановлению независимости России и ее традиционных ценностей. Россия объявлена Путиным Государством-Цивилизацией, и это требует очень серьезных оснований и подтверждений - прежде всего, в идеологической сфере.



Но государство имеет в своем распоряжении лишь довольно ограниченный набор средств для идеологического творчества, а главное - оно не может рисковать в вопросах идеологии, давая полную свободу ее творцам: ведь те - в силу этой свободы - могут прийти к нелицеприятным для существующей управленческой бюрократической системы - выводам. Это создает коллизию: государству нужна идеология, но оно боится на нее решиться, осознавая риски.



Так какое-то время назад сложилась своего рода "эрзац-идеология", пытающаяся удовлетворять сразу двум взаимоисключающим критериям - государственным интересам и свободе творческого духа. Она строилась на пяти принципах, соответствующих выявленным ее разработчиками пяти социальным группам (релевантность такой выборки вполне можно поставить под вопрос, но можно и не ставить, так как любая социология - вещь в определенной степени проблематичная и произвольная).



Эти 5 принципов таковы:

1. патриотизм,

2. социальная справедливость,

3. комфорт,

4. техническое развитие,

5. свобода.



"Эрзац-идеология" предлагала обратиться к этим пяти группам и пообещать каждой из них исполнение ее чаяний. Тут же этот проект подвергся сокрушительной критике со всех сторон, в зависимости от собственной позиции критикующего. Главный же недостаток состоял в том, что этот набор был составлен чисто прагматически, довольно случайно и искусственно. Постепенно стало понятно, что все делалось слишком поспешно и от настойчивого внедрения этих пяти - случайных, по сути, принципов - было решено отказаться.



Однако есть предложение не отбрасывать плоды этого не просто неудачного, но заведомо несостоятельного эксперимента (который даже теоретически не мог увенчаться успехом в силу того, что государство, по определению, идеологии создать не способно - никакое и никогда), а попытаться перетолковать их в соответствии с идеологией, в основании которой положен Народ. Такой идеологии в полном виде никогда не существовало, хотя на разных этапах русской истории наше общество вплотную подходило к ней как "справа" (славянофилы, евразийцы, монархисты), так и "слева" (народники, большевики). Но всякий раз понятие Народа отступало - то перед классовым подходом, то перед государством и церковью, то перед сословностью, то перед копированием западных идеологических моделей, в которых категория "Народа" напрочь отсутствует.



Но само помещение Народа - прежде всего Русского Народа, а также тех этносов, которые связали с ним свою историческую судьбу - в центре идеологии уже выводит нас за пределы государства. Ценностью и нормой будет в таком случае не всякое государство, а то, которое учреждено Народом, служит ему и представляет выражение народного Духа.



А вот как развертывать идеологию Народа, путей может быть неопределенное множество. И ничто не мешает оттолкнуться и от тех пяти - достаточно случайных - социологических групп, выделенных уполномоченной группой, когда государство спохватилось, обнаружив, что в стране до сих пор действуют идеологические установки, несовместимые с суверенным развитием России в актуальных условиях ожесточенного противостояния с западным - либеральным, капиталистическим, буржуазным - миропорядком.



В таком случае получим серию заключений, позволяющих поднять 5 принципов до уровня Народа, дав им более содержательное истолкование и преодолев заложенные в них противоречия.



Для начала расположим эти пять принципов в единой структуре и дадим некоторым из них более соответствующие имена. Так мы получаем следующую схему:



Здесь легко заметить, что мы сохранили 5 смысловых блоков, но скомпоновали их в вертикальную структуру. Во-первых, патриотизм, справедливость и свобода оказываются контрастно связанными с тремя историческими этапами России - Российской Империей, СССР и Российской Федерацией. Конечно, можно было бы сказать, что свобода с трудом соотносится с современным этапом после распада СССР, но под российским триколором с 2014 года идет священная война за возрождение Империи и тем самым и этот флаг, а значит, и соответствующий ему период русской истории, получает легитимное место в структуре ее диалектического развертывания.



Все три флага - имперский, советский и российский - взмыли в Санкт-Петербурге перед глазами Президента в июне 2023 года по окончании Международного Экономического Форума. И общество совершенно справедливо прочло в этом символическое выражение вектора, направленного к новой идеологии. Власть решительно собирается покончить с либерализмом и взять курс на синтез исторических путей, отказываясь осуждать как имперское, так и советское прошлое.



Суверенное развитие в такой структуре отрывается от холодного технологизма и становится методом исторического созидания. Раз субъектом определен суверенный Народ, то и развитие перестает быть абстрактным или догоняющим Запад, слепо копирующим его, а ищет особых русских путей.



И наконец, вместо пошлого слова "комфорт", который вообще никак не может претендовать на идеологический тезис, можно взять на вооружение вполне русский - отчасти церковный - термин "благоденствие", "благополучие". А понятия блага восходит к платоновской иерархии, уводящей к небу и Богу. Дни жизни человека становятся по-настоящему благими, когда они просветлены божиим присутствием, высшим сакральным смыслом. Благо прежде всего духовно, и лишь во вторую очередь материально. Все это отражено в прекрасном термине "благоденствие".



Заметим, что три главных принципа - патриотизм, справедливость и свобода - должны браться все вместе. При этом свобода из либерального - чуждого русскому Народу - ее толкованию переосмысляется как свобода Отечества, ради которой и ведется СВО. Русское понимание свободы это всегда "свобода для", свобода созидания, и начинается она со свободы всех, всего Народа.



Такое сложение или диалектическое сочетание патриотизма, справедливости и свободы противопоставляется их взаимному отторжению. Так возникает интегральная модель русской истории. А это уже Идея, идеология, объединяющая Народ сквозь различные исторические этапы.



По сути, такой подход провозглашает окончание гражданской войны, длившейся - явно или подспудно - почти столетие (если не больше).



Дальше можно несколько подробнее раскрыть содержание каждого из трех главных понятий.



Патриотизм может быть раскрыть в трех измерениях - вера, держава, народ. Священство, воинство и люди труда всегда составляли основу русского традиционного общества.



В свою очередь принцип триады может быть применен и к каждой из категорий. Вера состоит из учения, таинств/обрядов и нравственности. Речь идет, конечно, прежде всего о православии, главной конфессии России. Но без какого бы то ни было ущемления и других традиционных религий. При этом важно, что надо взять широкое толкование веры, выведя ее за узкие рамки ритуала. Православие - это образ мира, образ жизни, это огромный космос: духовный, нравственный, интеллектуальный, исторический и даже физический. То, что наша вера говорит нам о мировой истории и судьбах человечества, не должно подвергаться осмеянию на основании каких-то посторонних доктрин или мировоззрений. Вера включает в себя знание.



Принцип державы также триадически раскладывается на верховного правителя, вершину иерархии, воинское сословие и служилых людей. Каждый из них - важнейший элемент политической системы. В русской традиции привычным является наделение главы государства чрезвычайными - отеческими, священными - полномочиями. И нет никаких оснований от этой традиции отказываться.



Воинское сословие должны быть окружено почестями и славой, ведь именно эти люди и защищают державу ценой своей жизни.



Чиновники должны быть честными и преданными общему делу. Коррупция - это преступление против высокого идеала служения Народу. Караться она должна нещадно.



Сам же Народ мыслится как трудовое сословие. В основе его лежит абсолютная ценность здоровой семьи - желательно многодетной. Важно, что у Гегеля семью делает семьей таинство венчания, а ребенок становится полноценной частью народа, получив святое крещение. Семья это духовный организм, а не индивидуалистический гешефт. Семья это судьба, подвиг и миссия.



Народ не существует без языка и культуры, а значит, образование, шире, языковые практики трансляции русских смыслов, составляют главную ось бытия Народа.



Честный труд долен считаться не обременением, но счастьем, результатом соучастия в духовном преображении мира. Этика и эстетика труда должны быть поставлены во главе бытия Народа.



Так же и справедливость может быть разложена на три области - социальную, экономическую и этническую.



В социальной сфере правящие круги и общество в целом должны быть объединены единством служения. Если люди видят, что ими правят более достойные, мужественные, жертвенные, решительные, деятельные люди (меритократия), вопросов о том, почему они наверху, не возникает. Это должно быть целью.



Надо стремиться к преодолению экономического и социального неравенства, что означает государственную и общенародную помощь бедным и малоимущим. Пример этого - в сознательной и добровольной мобилизации русского народа в поддержку героев СВО.



Равенство коренных этносов России - необходимое условие поддержания имперского статуса державы. Это общность судьбы, которая составляет ценность нашей истории.



Пусть пока в нашем обществе существует дефицит справедливости. Но именно она должна быть ориентиром, вехой, направлением становления Народа.



Теперь о свободе. И снова можно взять принцип триад. Содержательная свобода раскрывается в духе, творчестве, совести.



Область духа, в свою очередь, охватывает философию, науку, мастерство. Везде в этих сферах необходимо отталкиваться от самого бытия Народа, от нашей традиции, от нашей идентичности. Свобода для созидательного усилия в этих областях достигается через очищения от западных влияний, через новое обретение животворного источника русской мысли, Русского Логоса.



Творчеством следует признать не только зону культуры, но и хозяйство, социальное и материальное созидание. Сама экономика должна стать "философией хозяйства" (С.Булгаков), то есть раскрытием и охранением красоты и Премудрости Божией в мире.



При этом Русская Идея, безусловно, должна приниматься и развертываться свободно. Только сводный русский человек может по-настоящему активно и созидательно принимать участие в религиозной, культурной и политической жизни. Свободен он должен быть прежде всего от либерализма, равно как и от иных тоталитарных экстремистских идеологий, уничижающих человеческое достоинство, сводящих человека до потребителя, механизма или биологического существа.



Переходим к суверенному развитию - как главному методу.



В этой области снова можно выделить триаду - опережающие (а не догоняющие) технологии, раскрепощение русского гения и многополярное сотрудничество с теми цивилизациями, которые относятся к категории дружественных нам. Не следует некритически и автоматически копировать либеральный Запад. Его путь - в том числе и в сфере технологий - отражает его собственные идеологические установки. А они все больше разрывают связи с гуманистической традицией и тяготеют к трансгуманизму (включая гендерную политику, цифровизацию, генную инженерию, создание искусственного человека).



Суверенная цивилизация должна самостоятельно выбрать не только скорость развития, но и его направления. Слепо следовать за Западом значит потерять суверенитет. Нам нужен иной путь.



И наконец, благоденствие. Снова триада - духовное, эмоциональное, материальное. Важно, что мы начинаем именно с духа: ведь если у человека болит душа, он ни при каких обстоятельствах не может быть счастлив. На этом строится и душевная гармония. И лишь в последнюю очередь следует обращать внимание на материальную сторону вещей. Наше общество в последние периоды чрезмерно увлеклось материей. Но сама область материи ведет лишь к дроблению, к погружению в телесные сферы, провоцирует зависть, неприязнь, противоестественную конкуренцию и вражду человека с человеком. Материализм надо изживать, он должен считаться чем-то неприличным, предосудительным. Духовное должно быть поставлено над материальным и в вопросе определения того, что является благоденствием, а что нет.



Теперь обратим внимание на следующее. Любая идеология предполагает оппозицию, деление на пару "друг/враг". Идеологии, которая бы принимала всех и со всем соглашалась, не существует и не может существовать по определению.



Три классические идеологии западно-европейского Модерна имели свои оппозиции. Либерализм оперирует парой "демократия против диктатуры". Марксизм - "труд против капитала". Национализм - "свои против чужих".



Все это совершенно не подходит для России.



Поэтому мы должны поставить вопрос: какая именно оппозиция будет определять нашу русскую идеологию?



И тут нам на помощь приходит СВО. Ведь на Украине мы воюем не только с нацистским Киевским режимом, но с коллективным Западом, а значит, со всей современной глобалистской либеральной цивилизацией. Если мы внимательно приглядимся к основным чертам этой либеральной западной цивилизации, к базовым ценностям однополярного мира, то тут же обнаружим прямое противоречие с теми ценностями и основаниями, которые мы кладем в основу Русского Мира.



Здесь каждому нашему тезису соответствует их антитезис. И наоборот.



Эту тему можно раскрыть подробнее. Вот на чем основывается идеология современного Запада, ярче всего выраженная в англосаксонском глобалистском либерализме.



Мы же всем этим тезисам противопоставляем свои ряды традиционных ценностей, раскрытые ранее.



Такая верификация означает, что наш идеологический эскиз прекрасно справился с испытанием. Наши традиционные ценности против их анти-традиционных ценностей.



Печать поставлена.



Полный текст

https://katehon.com/ru/article/osnovy-russkoy-ideologii Источник - katehon.com

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