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|Путин предоставил гражданство РФ афро-американскому боксеру Кевину Владимировичу Джонсону
15:53 09.01.2024
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американский боксер-профессионал Кевин Джонсон получил гражданство РФ, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Спортсмен заявил, что начал процедуру оформления гражданства, в 2023 году. По словам 44-летнего боксера, он возьмет себе отчество Владимирович.
На счету Кевина Джонсона на профессиональном ринге 36 побед (20 – нокаутом), 21 поражение и две ничьих. Последний его бой датирован 18 августа 2023 года, когда он на турнире в Москве уступил российскому тяжеловесу Марку Петровскому.