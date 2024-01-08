Таджикские амазонки. Как трудовая миграция повлияла на женщин Ашта

15:56 09.01.2024 Алия Хамидуллина, Asia-Plus



Она сделала их самостоятельными в отсутствии мужей.



Аштский район Согда отличает не только большое количество долгожителей. Этот северный район Таджикистана имеет один из самых высоких показателей трудовой миграции. Отсутствие мужчин в доме превратило аштских женщин в настоящих амазонок – сильных физически и морально. "Коня на скаку остановят, в горящую избу войдут" - это точно про них.







"Вот дверь на замке, и еще вот этот дом. Посмотрите, и дальше висят замки на воротах", - показывает свою пустынную улицу в поселке Шайдон Фарангис Шарипова.



Девушка родилась и выросла здесь, в Аштском районе, и пока были живы родители, часто гостила в отчем доме. Но после смерти мамы она приезжает сюда с Худжанда лишь раз в месяц, чтобы поддерживать сохранность дома.



Когда Фарангис в крайний раз планировала позвать соседей помянуть ее покойных родителей, приглашать оказалось особо и некого.



В Аштском районе, состоящем из 59 сел, и с населением порядка 176 тысяч высокий уровень миграции. Причем отправляются на заработки отсюда не только мужчины. В Россию начали уезжать целыми семьями.



Так, по данным Управления миграционной службы по Согду, только в 2022 году в трудовую миграцию из Аштского района выехали более 21 тыс. жителей, из них почти 70% - мужчины. В этом году количество уехавших чуть ниже, но тенденция мужской миграции остается на таком же высоком уровне.



"Помню еще лет 10 назад наши улочки всегда были полны людей, детей. Даже если кто-то из членов семьи и уезжал на заработки, вся семья оставалась дома. А сейчас люди бросают свои дома и массово выезжают в Россию. Если раньше еще можно было продать тут дом, то сейчас это практически невозможно – просто некому", - признается Фарангис.



Единственное место, где можно увидеть жителей практически со всех аштских кишлаков – это воскресный базар. В народе его называют бозори Булок (по старому названию местности).



Расположенный вдоль главной дороги, аштский базар, на первый взгляд, это типичный толкучий продуктово-вещевой рынок. Но вот вместо знакомых нам тележек "ароба" здесь снуют, так называемые, "муравьи", на которых вам предложат довезти товар вместе с вами до нужного места.



Внимание привлекает и то, что за рулем таких мотороллеров можно увидеть женщин.



С велосипеда на мотороллер



"Муравей" - трехколесный грузовой мотороллер, работающий на аккумуляторе. Сегодня прототип советского "Муравья" завозят на местные рынки с Узбекистана или Китая.



Как оказалось, этот вид электротранспорта в Аштском районе активно узурпировали местные женщины. Они используют "муравья" не только в быту, но и для дополнительного заработка – развозки людей и груза.



38-летняя Хамида – жительница кишлака Кахрамон. Загрузив в кузов продукты, она вместе с детьми возвращается домой. Поскольку ее муж часто на заработках в России, все хозяйство, по большей части, лежит на ее плечах.



На "муравье" женщина ездит только первый год, до этого средством передвижения был велосипед. У Хамиды пятеро детей, шестой должен появиться через несколько месяцев. Поэтому мотороллер для семьи – крайне важный помощник.



"Вообще купили мы его изначально, чтобы привозить воду. Ближайший источник питьевой воды в 3-4 км от нашего кишлака. Также привожу с базара продукты, а когда сеем хлопок, то везу селитру на поле, - рассказывает Хамида. – Очень удобно отвозить на нем детей в школу, которая тоже далеко от нас. Старшая дочь сейчас научилась водить и теперь сама ответственна за школьные дела".



По словам Хамиды, самое главное при езде на "муравье" – быть внимательным на дорогах и не разгоняться. Максимальная скорость на нем – 40 км/ч.



Этот мотороллер, отмечает женщина, достаточно экономичный в использовании – сутки зарядки аккумулятора хватает на 3 дня езды.



Стоит "муравей" порядка 13-14 тысяч сомони.



Медсестра на скутере



У 37-летней Хуснии из кишлака Бахмал муж – трудовой мигрант с 15-летним стажем. Дома он бывает лишь по 3 месяца в году.



Долгое отсутствие супруга не стало поводом для депрессии, а превратило Хуснию в настоящую амазонку. У нее нет времени унывать и роптать на судьбу, ведь на ней лежит ответственность за домашнее хозяйство и троих детей.



А еще Хусния успевает подрабатывать медсестрой и акушеркой. Большим подспорьем ей в этом служит скутер, на котором она ездит к своим пациентам.



"До замужества я работала в инфекционной больнице в Шайдоне, но после рождения детей стала работать из дома, - рассказывает женщина. – Всегда найдутся те, кому нужно сделать укол или капельницу. А из-за того, что наш кишлак находится далеко от административного центра, иногда приходится принимать роды на дому. Прошу соседей присмотреть за детьми, а сама езжу по делам".



Кроме этого, Хусния – потомственный селекционер. Ее дед и отец занимались скрещиванием абрикоса и выводили новые сорта плодов. Теперь семейное дело продолжила и Хусния.



"Заказы поступают, в основном, от бизнесменом из Исфары и Канибадама. В августе я начинаю селекционные работы, а в феврале продаю готовые саженцы разных сортов, - рассказывает девушка".



А еще Хусния успевает сажать овощи в парнике, смотреть за скотом и закупать свежий урюк, который потом сушит и продает на базаре.



Строящийся новый дом во дворе – как доказательство, ради чего трудятся не покладая рук оба супруга.



В кишлаке Бахмал практически вся мужская часть населения находится в трудовой миграции, поэтому женщинам приходится самостоятельно справляться по дому.



48-летняя Озода пересела с велосипеда на мотороллер полгода назад. Ее взрослые дочери замужем, а сын подрабатывает в России.



"У нас есть небольшое стадо коров, которые пасутся далеко от дома. На "муравье" отвожу им воду и сено. Там же дою коров, и привожу домой молоко", - говорит Озода.



"Когда меня нет, я спокоен за семью"



Отсутствует большинство мужчин и в кишлаке Работ. У 38-летней Сурайе муж уезжает на заработки лишь в теплое время, поэтому в осенне-зимний период семья на родине в полном составе.



Сурайе рассказывает, что покупка мотороллера была инициативой супруга, чтобы ей было легче справляться по хозяйству.



"Я понимаю, как ей сложно в мое отсутствие, - подтверждает мужчина слова своей жены. - У нас есть немного земли с абрикосовыми деревьями, есть скот. Все это требует наличия транспорта, поскольку расстояния не близкие. Муравей – удобный вариант. Нет дополнительных трат на бензин, он легок в использовании, безопасный и экономичный".



Помимо мотороллера, женщина может водить и небольшой семейный грузовик. А до того, как семья приобрела транспорт, она прекрасно управляла лошадью.



"Когда меня нет, я спокоен за семью. Ведь у нас четверо детей, они могут заболеть или появятся еще какие-то дела, когда нужно срочно выехать в районный центр. Наш кишлак находится далеко от центра, и когда есть транспортное средство – это значительно облегчает жизнь. А жена у меня, и правда, амазонка!", - смеется мужчина. Источник - Азия-Плюс

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