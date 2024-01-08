Угрозы, климат и инвестиции: Куда ездил и о чем говорил президент Таджикистана в 2023 году?

15:59 09.01.2024 Нигина Аслонова, Asia-Plus



"Азия-Плюс" составила маршрут главы государства.



В прошлом году Эмомали Рахмон много ездил по миру, с государственными и официальными визитами, выступал на важных саммитах и посещал коллег на дружеских встречах.







Государственный визит в Казахстан (3-4 мая):



После встреч и переговоров на высшем уровне с Казахстаном, который проходил в рамках государственного визита лидера РТ в РК было подписано восемь новых документов. Среди них декларация о союзническом взаимодействии.



В общем же было подписано 20 документов о сотрудничестве. В частности:



- меморандум о сотрудничестве между центром стратегических исследований при президенте Таджикистана и институтом стратегических исследований при президенте Казахстана;



- протокол между таможенной службой при правительстве РТ и министерством финансов РК об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между странами;



- дорожная карта между комитетом по развитию туризма РТ и комитетом индустрии туризма и спорта РК;



- дорожная карта по расширению сотрудничества в области сельского хозяйства между министерствами сельского хозяйства на 2023-2025 годы;



- меморандум между агентством по экспорту при правительстве РТ и министерством торговли и интеграции РК



и т.д.



Государственный визит в Китай (16-20 мая):



Президент посетил Пекин, где встретился с представителями власти Китая и принял участие в Саммите глав государств "Китай + Центральная Азия" (С5+Китай).



В частности, при встрече с премьером государственного совета КНР Ли Цяном было подчеркнуто, что товарооборот между странами увеличивается и в прошлом году его рост составил почти 40%.



Во время переговоров было названо важным привлечение современных китайских технологий в сферу переработки сельскохозяйственной продукции, особенно хлопка, овощей и фруктов, а также развитие сотрудничества в области шелководства и фармацевтики.



Поэтому было решено в кратчайшие сроки решить вопрос предоставления разрешения на экспорт сельскохозяйственной продукции Таджикистана в Китай.



На встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном Эмомали Рахмон обсудил вопросы реализации крупных инфраструктурных проектов.



Важными темами встречи были реализация дорожных и транспортных проектов, расширение транзитных коридоров, модернизация контрольно-пропускного пункта "Кульма-Карасу", начало реализации второго этапа автодороги "Душанбе – Кульма" и расширение географии воздушного сообщения между странами.



Празднование 78-летия Победы в Москве (9 мая):



Президент Эмомали Рахмон принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, включая военный парад на Красной площади и встречу с президентом России Владимиром Путиным.



На Парад в Москве в прошлом году приехали также лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Вторая встреча глав государств Центральной Азии и Председателя Европейского Союза (2 июня):



На этом саммите в Чолпон-Ате глава Таджикистана обсудил перспективы сотрудничества с председателем Европейского Союза Шерлем Мишелем, подчеркнув важность двустороннего и многостороннего взаимодействия.



В целом на встрече стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах двустороннего и многостороннего сотрудничества государств Центральной Азии и Европейского Союза, а также региональной и международной повестках дня.



Стороны также рассмотрели вопросы укрепления региональной безопасности на фоне современных вызовов и угроз, в том числе, текущей ситуации в Афганистане.



Саммит "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива" (19 июля):



В Джидде президент Эмомали Рахмон выступил с акцентом на стратегический диалог в формате "Центральная Азия - Залив". Он выразил заинтересованность Таджикистана в привлечении инвестиций из стран Залива, в частности, для развития "зеленой энергетики".



Также приоритетными областями для реализации инвестиционных проектов были названы сферы энергетики, промышленности, включая легкую и пищевую промышленность, а также сельского хозяйства, банковского дела, туризма, цифровизации экономики, информационно-коммуникационных и транзитно-транспортных направлений.



Эмомали Рахмон также высказался о других перспективных направлениях сотрудничества и предложил создать в рамках формата "Центральная Азия - Залив" специализированный Фонд инвестиций и поддержки развития для финансовой поддержки развивающихся стран исламского мира.



Во время визита, глава государства встретился председателем Совета министров Королевства Саудовская Аравия принцем Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом.



На встрече был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества Таджикистана и СА. Также глава государства совершил в очередной раз малый хадж в Мекке.



Рабочий визит в Казахстан (25 августа):



Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмомали Рахмона с рабочим визитом в Казахстана для обсуждения торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.



Также главы государств приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан и на выставке-ярмарке сельскохозяйственной, промышленной продукции, народных ремесел и национальных таджикских блюд.



Участие в Саммите по Целям устойчивого развития в Нью-Йорке (19 сентября):



Глава Таджикистана выступил на совещании, подчеркнув необходимость увеличения объема помощи для достижения Целей устойчивого развития.



Он поднял вопрос о реконструкции структуры международной финансовой системы в свете современных вызовов и угроз.



"Негативные последствия современных рисков и угроз создают серьезное препятствие на пути наших усилий по достижению устойчивого развития. Очевидно, что принятие эффективных мер в направлении изменения климата требует консолидации наших усилий на региональном и международном уровнях.



Конечно, переход к "зеленой" экономике требует значительных инвестиций в развитие инфраструктуры и производства "зеленой" энергии из возобновляемых источников. В связи с этим Республика Таджикистан выражает готовность к эффективному сотрудничеству с партнерами по развитию", - сказал тогда он.



Эмомали Рахмон также провел двусторонние встречи с президентами ряда стран.



Рабочий визит в Германию (28 сентября):



Президент посетил Берлин для участия в первой встрече глав государств Центральной Азии и Германии. Он обсуждал темы укрепления регионального и экономического сотрудничества, принимал участие в Экономическом форуме стран Центральной Азии и Германии, проводил переговоры с высокопоставленными руководителями этой страны.



На экономическом форуме Эмомали Рахмон рассказал о важности динамичного роста экономики страны, подчеркнув существенную роль частного сектора, который составляет почти 90% производства товаров и услуг в республике.



Он отметил активное привлечение иностранных инвестиций, расширение международной торговли и соответствие мировым стандартам, включая членство во ВТО и участие в конвенциях по защите прав инвесторов.



Кроме того, Эмомали Рахмон отметил значение природных ресурсов Таджикистана, улучшение инвестиционного климата и потенциала для создания совместных предприятий. Он также выразил интерес к развитию финансового сектора и цифровизации экономики Таджикистана через сотрудничество с Германией.



На встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсуждалась важность регионального сотрудничества и инвестиций в промышленность, водно-энергетический комплекс, транспорт, связь и туризм.



Особое внимание было уделено вопросам безопасности, включая угрозы и опасности, связанные с ситуацией в Афганистане.



Совет глав государств СНГ в Бишкеке (13 октября):



Президент принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, где были подписаны ряд документов. В том числе:



- о председательстве в Содружестве в 2024 году (перешло к России);



- о Договоре об учреждении Международной организации по русскому языку;



- о Заявлении глав государств – участников Содружества о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания;



- о Соглашении об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;



- о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы;



- об объявлении города Самарканда Культурной столицей Содружества в 2024 году.

и т.д.



Во время этой поездки Эмомали Рахмон провел двусторонние встречи с главами Кыргызстана и России.



Участие на саммите ОЭС в Ташкенте (9 ноября):



Президент принял участие в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, подчеркнув важность развития сотрудничества между странами.



Участники саммита заявили, в частности, о необходимости:



- развивать региональный транзитный, транспортный и логистический потенциал, а также приграничную торговлю и партнерство малого и среднего бизнеса;



- разработать новый концептуальный документ "Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035". В нем следует уделить внимание таким основным направлениям, как стимулирование взаимной торговли, усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, активизация промышленной кооперации, обеспечение энергетической безопасности, борьба с изменением климата, углубление сотрудничества в сфере туризма и культурно-гуманитарных обменов;



- принять соглашение об упрощении торговли, в котором особое внимание уделено облегчению торговли товарами и услугами, предотвращению технических и нетарифных барьеров, цифровизации таможенных, фитосанитарных и ветеринарных правил, развитию электронной торговли.



Президент Таджикистана выдвинул ряд инициатив, подчеркнув важность развития Транспортного коридора "Север – Юг".



Он отметил, что этот проект будет способствовать увеличению экспортного потенциала региона и созданию оптимальных транспортных систем для развития торговли между странами ОЭС.



О чем говорили и что предлагали главы других стран, можно прочесть тут.



Также в Ташкенте особое внимание было уделено будущему государственному визиту Мирзиеева в Таджикистан, который запланирован на текущий год.



Официальный визит в Россию (21-22 ноября):



Президент Рахмон и российский лидер в рамках визита главы Таджикистана в РФ подписали восемь документов о сотрудничестве, охватывающих различные области.



В частности:



- план взаимодействия в сфере промышленности между Минпромом РТ и Министерством промышленности и торговли РФ.



- меморандум между министерствами транспорта двух стран о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке специалистов в транспортной сфере;



- соглашение между Таможенной службой при правительстве Таджикистана и Федеральной таможенной службой РФ о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора;



- соглашение между национальной академией наук Таджикистана и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" Российской Федерации о научном и научно-техническом сотрудничестве.



Саммит СПЕКА в Баку (24 ноября):



Президент принял участие в саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. На нем Эмомали Рахмон высказал поддержку созданию фонда для финансовой поддержки стран-партнеров.



Он также подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры в регионе, поддержав их присоединение к международным транспортным коридорам.



В контексте изменения климата президент выделил проблемы сохранения водных ресурсов. Подчеркнул роль цифровизации и предложил открыть в Таджикистане Центр искусственного интеллекта для стран СПЕКА.



Также в эти дни он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Были подписаны межправительственные и межведомственные документы для укрепления двусторонних отношений.



Участие во Всемирном саммите по изменению климата в Дубае (1-2 декабря):



Глава Таджикистана принял участие в саммите в рамках конференции ООН об изменении климата, подчеркивая важность борьбы с климатическими изменениями.



В рамках этого мероприятия также состоялись его двусторонние встречи с главами ряда государств и международных финансовых организаций, где обсуждались перспективы сотрудничества в различных сферах.



Вот основные инициативы и цитаты из выступления Эмомали Рахмона на пленарном заседании 28 Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата:



"Таджикистан ежегодно сталкивается с наводнениями, оползнями, лавинами и другими стихийными бедствиями, связанными с водой. Преследуя цель снижения негативного воздействия изменения климата на социальную и экономическую сферы страны, правительство Таджикистана реализует Национальную стратегию адаптации к изменению климата на период до 2030 года".



"Доля Таджикистана в объеме выбросов парниковых газов невелика, и республика по низкому объему таких выбросов занимает 130-е место. То есть благодаря небольшой величине этих отходов Таджикистан занимает лидирующие позиции в мире".



"Таджикистан 98 процентов своей электроэнергии производит на гидроэлектростанциях и занимает шестое место в мире по проценту генерации "зеленой энергии" из возобновляемых источников. Наша страна продолжает наращивать свои достижения в этой области и намерена в будущем удвоить мощности производства "зеленой энергии" как главной основы продвижения "зеленой экономики".



Эмомали Рахмон подчеркнул, что истощение водных ресурсов вследствие быстрого таяния ледников является одним из негативных индикаторов изменения климата.



Он упомянул полное таяние одной тысячи ледников за последние десятилетия из 13 тысячи ледников Таджикистана, являющихся источником 60 процентов водных ресурсов нашего региона.



"По инициативе Таджикистана принята резолюция Генассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников и 21 марта – Всемирным днем ледников, а также создан Международный трастовый фонд по вопросам сохранения ледников".



Президент объявил о решении Таджикистана внести свой первоначальный финансовый взнос в этот целевой Фонд.



Неформальная встреча в Санкт-Петербурге (25-27 декабря):



Президент Рахмон принял участие в неформальной встрече лидеров государств Содружества Независимых Государств. Основными темами обсуждения стали укрепление политического диалога, развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, а также сотрудничество в сфере безопасности.



Отмечалось, в частности, что товарооборот между странами СНГ за минувшие 10 месяцев вырос на 2% и составил 83,7 млрд долларов.



Также в рамках этого визита Эмомали Рахмон вместе с руководителями стран СНГ посетили значимые исторические места в Санкт-Петербурге. Источник - Азия-Плюс

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