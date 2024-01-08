Экс-глава УзбМинздрава А.Иноятов стал директором Института здоровья и стратегического развития

16:00 09.01.2024

Бывший министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов назначен директором Института здоровья и стратегического развития, который был создан в сентябре 2023 года.



Амрилло Шодиевич Иноятов назначен директором Института здоровья и стратегического развития, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.



